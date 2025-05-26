Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?2 комментария
Песков подтвердил наличие контактов спецслужб России и США
Пресс-секретарь Кремля Дмитирй Песков заявил, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются определенные коммуникации на уровне специальных служб, несмотря на отсутствие масштабного сотрудничества.
Москва и Вашингтон поддерживают контакты по линии спецслужб, сообщает ТАСС.
Песков отметил: «Контакты по линии специальных служб [РФ и США] имеются. Вместе с тем говорить о каком-то масштабном сотрудничестве по самым разным аспектам обеспечения безопасности пока не приходится». Также он напомнил, что стороны находятся на начальном этапе возврата двусторонних отношений к рабочему состоянию.
Песков уточнил, что сложная ситуация в российско-американских отношениях не позволяет рассчитывать на масштабное сотрудничество, но отдельные контакты сохраняются.
Ранее глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустил проведение личной встречи с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом после их конструктивного телефонного разговора.
В марте Нарышкин и Рэтклифф уже проводили телефонные переговоры, на которых обсуждалось взаимодействие спецслужб двух стран.
Сообщалось, что администрации Белого дома поручили руководству Госдепа, Пентагона и ЦРУ подключаться к контактам с Россией.