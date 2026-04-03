США обвинили экстрадированных из Болгарии россиян в отмывании денег
Американские власти выдвинули против вывезенных из Болгарии россиян Сергея Ивина и Олега Ольшанского обвинения в отмывании денег и нарушении санкционного режима Вашингтона.
Ивин и Ольшанский с мая 2017 года и как минимум до мая 2021 года вместе с другими умышленно и осознанно нарушали санкции, говорится в судебных документах США, передает РИА «Новости».
Они якобы заставляли граждан США получать или переводить деньги подсанкционным лицам и компаниям, а также содействовать транзакциям, нарушающим законы США.
В другом пункте обвинения отмечается, что россияне вместе с соучастниками пытались перевозить, пересылать и переводить финансовые инструменты и денежные средства из США за рубеж и через зарубежные юрисдикции с намерением нарушить американское законодательство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне Сергей Ивин и Олег Ольшанский не признали вину в федеральном окружном суде Флориды. МИД России заявил о пристальном внимании к содействию защите их прав.