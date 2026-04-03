Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
В Москве манипулятор повредил 11 автомобилей при столкновении с опорой моста
На западе Москвы манипулятор с поднятой стрелой столкнулся с опорой пешеходного моста на 47-м километре внутренней стороны МКАД, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Отмечается, что в результате происшествия повреждения получили 11 автомобилей, пострадавших среди людей нет, передает РИА «Новости».
Как уточнили в столичной Госавтоинспекции, авария произошла из-за того, что водитель спецтехники не опустил стрелу. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, движение по данному участку МКАД сильно затруднено.
Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 46-го км МКАД в Москве произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на северо-западе МКАД произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля, в результате которой медицинскую помощь потребовалось оказать восьми пострадавшим.