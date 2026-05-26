  Госдума узаконила арест имущества и счетов дискредитирующих Россию релокантов
    Западные дипломаты в Киеве готовятся к бегству по-тихому
    Сенатор: При атаке на Калининград Литва перестанет существовать
    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»
    РАН анонсировала новые школьные учебники по физике, химии и биологии
    Россия предупредила Брюссель о начале последовательных атак по Киеву
    ВСУ начали подготовку Одессы к круговой обороне
    ФСБ предотвратила масштабные теракты в Москве и регионах России
    Лукашенко заявил об «ужасе» от слов о потере суверенитета Молдавией
    Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    11 комментариев
    26 мая 2026, 14:29 • Новости дня

    Десятки дронов рухнули на зрителей светового шоу в Сиднее

    Tекст: Денис Тельманов

    Масштабное световое представление в Австралии обернулось техническим сбоем, из-за которого десятки беспилотников упали в воду в опасной близости от собравшейся публики.

    Во время шоу Star-Bound в рамках фестиваля Vivid Sydney почти 90 беспилотников упали неподалеку от зрителей, передает РИА «Новости». Инцидент произошел из-за непредвиденных технических проблем в середине программы.

    У 89 беспилотных летательных аппаратов, запрограммированных для создания сложного светового представления, в середине шоу возникли технические неполадки, из-за которых они упали в гавань и разбились о причалы на глазах у толпы.

    По словам одного из очевидцев, аппараты рушились в опасной близости от людей, напоминая огненный каскад. Он добавил, что некоторые устройства падали всего в нескольких метрах от публики и едва не задели работников гавани.

    Компания-оператор SkyMagic объяснила случившееся неожиданным изменением радиочастоты. В заявлении подчеркивается, что ни один дрон не покинул пределы зоны безопасности. Все запланированные на ближайшие дни шоу отменены до выяснения точных причин неисправности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте потерявший управление частный дрон парализовал работу аэропорта Таллина.

    В Дубае обломки перехваченного летательного аппарата повредили фасад здания у главной трассы эмирата. В жилом квартале эмирата Рас-эль-Хайма беспилотник рухнул в пространство между зданиями.

    26 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    В первый день праймериз «Единой России» проголосовали 2,9 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    На предварительном голосовании «Единой России» в первый день проголосовали 2,9 млн избирателей, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

    По словам Якушева, за первые сутки в процедуре отбора кандидатов поучаствовали 2,9 млн человек. Наибольшая активность в абсолютных значениях зафиксирована в Московской, Свердловской и Ростовской областях.

    «Нарушений, влияющих на результаты нашей процедуры отбора кандидатов, нет. Активность избирателей высокая, как и при регистрации. Мы ожидаем, что электронно проголосуют больше избирателей, чем в 2021 году», – заявил Якушев.

    Лидерами по явке в процентном соотношении стали Чукотский автономный округ, Ямал и Югра. В системе электронного голосования уже зарегистрировались 10,5 млн россиян, регистрация продлится до 29 мая 2026 года.

    Ранее партия «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование на специализированном портале.

    В середине мая регистрация участников праймериз по выборам в Госдуму завершилась с результатом в 4,4 тыс. человек. Прием заявок от потенциальных кандидатов стартовал в марте.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев

    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев
    @ evhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что ЕС «никуда не уйдет» из Киева, определенные меры предосторожности, вероятно, будут приняты. Возможно, из украинской столицы без лишней огласки вывезут часть персонала европейских посольств. Та же часть сотрудников, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В феврале 2022 года, аккурат к СВО, иностранные дипломатические миссии бежали из Киева. Сейчас же посольства стран ЕС нарочито отказываются уезжать несмотря на прямые предупреждения Москвы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По его мнению, причина заключается в том, что в Брюсселе утвердилась позиция: «они должны быть на стороне Украины принципиально и стойко». Вместе с тем, несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что «ЕС никуда не уйдет», на деле определенные меры предосторожности будут приняты, считает собеседник.

    «В Европе представляют потенциал ВС России и понимают риски. Я допускаю, что тайно и без лишней огласки какую-то часть персонала европейских посольств и их семьи вывезут из украинской столицы. Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», – рассуждает Козюлин.

    Та же часть сотрудников дипмиссий, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит». Эксперт напомнил, что в Киеве под прикрытием мирных жителей и иностранных дипломатов сосредоточено большое количество военных производств: речь идет в том числе о сборке дронов. Эти предприятия могут стать потенциальными целями российской армии.

    «Россия меняет тактику ведения войны. Поэтому Москва выступила с предупреждением», – отметил аналитик. Он обратил внимание, что Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Марко Рубио довел до США необходимость эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева. «Министр иностранных дел России посчитал необходимым сделать это лично, дабы избежать серьезных политических кризисов», – заключил Козюлин.

    Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отреагировала на заявление МИД России с анонсом системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и призывом членам иностранных дипмиссий покинуть Киев. «ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», – написала Матернова. В посольствах Франции и Польши также сообщили, что продолжат работать в обычном режиме.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление Москвы не испугает дипломатов. Он считает, что Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса на Украине, а также «повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает чиновник, передает «Газета.Ru».

    Напомним, накануне МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Целями станут «конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА». Кроме того, «удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам».

    Решение стало ответом на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске (ЛНР). Противник с помощью беспилотников атаковал общежитие местного колледжа – филиала Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания извлечены все погибшие. Их число составило 21 человек. Еще десятки получили ранения.

    На этом фоне МИД призвал иностранных граждан, персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций покинуть Киев. Жителям же украинской столицы рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, которые, как отметили в министерстве, «рассредоточены по всему городу».

    Соответствующую информацию глава ведомства Сергей Лавров также довел до своего американского коллеги Марко Рубио. «Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», – говорится в отдельном заявлении МИД.

    Отметим, в ночь на 24 мая Россия уже нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    Комментарии (19)
    25 мая 2026, 22:56 • Видео
    Самая приятная женщина США уходит в отставку

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    МИД анонсировал системные удары по объектам в Киеве после теракта в Старобельске
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство заявило о переходе к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве после теракта ВСУ в Старобельске.

    В сообщении на сайте МИД подчеркнуто, что решение связано с атакой украинских войск на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске.

    «Совершенная ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛНР) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей», – говорится в заявлении.

    «Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», – подчеркивает МИД.

    В ведомстве отметили  грубое нарушение положений Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов, предусматривающих защиту мирных жителей в условиях вооруженных конфликтов, а также Конвенции о правах ребёнка 1989 года и других ключевых норм международного права.

    «Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве», – заявляет МИД. По сообщению ведомства, удары будут наноситься по местам проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, отвечающих за поставки комплектующих, разведданные и целеуказание. Отдельно подчеркнуто, что удары предусмотрены и по центрам принятия решений, и по командным пунктам.

    В ведомстве обратили внимание, что перечисленные объекты рассредоточены по всему Киеву. В связи с этим иностранным гражданам, включая сотрудников дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендовано как можно скорее покинуть город, а жителям украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры киевских властей.

    В понедельник МИД объявил о подготовке заявления по ответным ударам по Киеву.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    Президент России Владимир Путин связал эту атаку с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    Комментарии (67)
    25 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Лавров обсудил с Рубио удары по Киеву и необходимость эвакуации дипломатов
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого предупредил американскую сторону о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве и напомнил о рекомендациях Москвы обеспечить иностранным диппредставительствам эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.

    Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, следует из сообщения на сайте МИД России.

    По поручению президента России Владимира Путина, Лавров довел до американской стороны позицию Москвы о том, что в ответ на «продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории» российские Вооруженные силы «приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений».

    Отдельно министр обратил внимание на заявление МИД России от 25 мая, в котором США и другим странам, имеющим дипломатическое присутствие в Киеве, рекомендовано «обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан».

    В ходе разговора Лавров также напомнил о договоренностях, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года по инициативе США, и выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, «нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», которые, как отмечается, могли бы стать основой долгосрочного урегулирования конфликта.

    Стороны также обменялись оценками дипломатических инициатив по ситуациям в Ормузском проливе и вокруг Кубы. При этом, как подчеркнули в МИД РФ, Лавров и Рубио подтвердили готовность, несмотря на разногласия, «активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга».

    Ранее Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев, а жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    Комментарии (30)
    25 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Лавров на примере заправки самолета рассказал о продолжении колонизации Африки Западом
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости полной деколонизации Африки, отметив, что зависимость от транснациональных корпораций приводит к ситуациям, когда суверенные государства континента не могут даже заправить самолеты официальных делегаций на международных форумах.

    Он привел пример, когда транснациональные корпорации, контролирующие топливную инфраструктуру, фактически блокируют обслуживание официальных делегаций на международных форумах, передает ТАСС.

    «Бывает, когда мы приезжаем на Африканский континент на официальные мероприятия Группы двадцати, других международных форумов, если вдруг требуется хоть какое-то изменение маршрута, суверенное африканское государство, не только африканское, есть такие примеры и в Латинской Америке, принимая официальных гостей на международные многосторонние мероприятия, оказывается не в состоянии помочь главе официальной делегации заправить свой самолет, потому что в большинстве стран заправки принадлежат транснациональным корпорациям, которые базируются в бывших колониальных странах и которые не получают никаких указаний ни от кого, кроме от своих столиц», – сказал министр.

    По его словам, именно это свидетельствует о том, что пространство для борьбы за полную деколонизацию по-прежнему остается, и в этом вопросе Россия и африканские страны выступают солидарно.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что Запад проигнорировал требование Африки о репарациях за колониализм.

    Комментарии (7)
    25 мая 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендуется как можно скорее покинуть Киев, заявил МИД России.

    Жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    «Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    В министерстве подчеркнули, что указанные объекты рассредоточены по всему городу.

    Ранее МИД анонсировал системные удары по ВПК Украины после теракта в Старобельске.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    Комментарии (36)
    26 мая 2026, 09:46 • Новости дня
    Вильнюс объяснил призыв атаковать Калининград

    Вильнюс объяснил призыв атаковать Калининград
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Агрессивные призывы атаковать российский эксклав силами НАТО продиктованы стремлением доказать западным союзникам готовность прибалтийских республик к решительной самообороне, отметил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

    Заявления о необходимости удара по российскому эксклаву призваны продемонстрировать западным союзникам решительный настрой государств Балтии, передает РИА «Новости».

    По словам Кястутиса Будриса, занимающего пост главы литовского внешнеполитического ведомства, крайне важно показать партнерам уверенность в собственных силах.

    «Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя», – сказал Будрис. Дипломат добавил, что проблема заключается в российских возможностях в регионе, поэтому союзникам необходимо демонстрировать готовность к решительным действиям.

    Ранее министр призывал показать возможность преодолеть оборону Калининграда и уничтожить ракетные базы.

    Глава российского МИД Сергей Лавров посоветовал игнорировать подобные выпады.

    Президент России Владимир Путин предупреждал о готовности уничтожать любые угрозы для Калининградской области. Глава государства подчеркивал, что попытки блокады региона приведут к беспрецедентной эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО уничтожить российские военные базы в Калининграде.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту инициативу заявлением на грани безумия.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин посоветовал литовскому дипломату обратиться к психиатру.

    Комментарии (15)
    26 мая 2026, 11:44 • Новости дня
    Сенатор: При атаке на Калининград Литва перестанет существовать

    Сенатор: При атаке на Калининград Литва перестанет существовать
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Власти Прибалтики ведут опасную игру, призывая к атакам на Калининградскую область. В таком сценарии эти страны попросту перестанут существовать. Остальные же члены НАТО вряд ли будут вступаться за них, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис трактовал свои призывы атаковать Калининград, как демонстрацию решимости.

    «С точки зрения дипломатии Будрис – пустое место. Угрозами в адрес России он хочет придать себе политический вес в глазах Брюсселя. Причем, делает это незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Возможно, Будрис забыл, что Калининградская область – часть России, и при атаке на регион Литва просто перестанет существовать. По сути, глава литовского МИД своими высказываниями предлагает лишить своих же сограждан родины. Вообще-то такие люди не достойны того, чтоб руководить внешнеполитическим ведомством какой бы то ни было страны», – подчеркнул собеседник.

    Парламентарий с иронией обратил внимание на слова Будриса о том, что Литва и ее прибалтийские соседи должны придать уверенности и силы всем остальным членам Североатлантического альянса. «Кажется, власти стран Балтии не понимают, что являются для Запада таким же расходным материалом, как и Украина. В случае любой заварушки Брюссель отвернется от них и сделает вид, что ничего не произошло», – подытожил Джабаров.

    Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью LRT заявил, что Россия бросает вызовы странам Балтии, и те должны опровергнуть миф о неспособности защитить себя. «Проблема в возможностях, которые есть в Калининграде. Мы будем защищать не только свою территорию. Мы должны проецировать уверенность в умы западных партнеров, чтобы они строили не только кошмарные сценарии», – заверил он.

    На прошлой неделе глава МИД Литвы уже призывал НАТО нанести удар по Калининграду. В ответ зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сравнил литовского министра с моськой из басни Ивана Крылова. Сенатор Григорий Карасин назвал слова дипломата поводом для начала ограниченной военной операции. Глава МИД России Сергей Лавров на просьбу СМИ прокомментировать слова Будриса спросил: «Кто это?». Газета ВЗГЛЯД объясняла причины «истошного лая» Литвы на Калининград.

    Стоит напомнить, что по итогам апреля Литва заняла третье место в ежемесячном «Рейтинге недружественных правительств», составляемом газетой ВЗГЛЯД. Прибалтийские государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL. Кроме того, все три страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России.

    Комментарии (12)
    25 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин разрешил привлекать ВС России для защиты арестованных за рубежом россиян
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативу, позволяющую направлять воинские формирования для спасения сограждан от преследования со стороны международных инстанций.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Глава государства утвердил новые нормы поддержки соотечественников за границей. Документ дает право применять вооруженные силы для защиты людей от преследования иностранными инстанциями. Речь идет о судах, наделенных полномочиями без участия России.

    Помимо применения армии, государственные органы также начнут предпринимать дополнительные шаги в подобных ситуациях. Соответствующие меры будут реализовываться по прямому решению президента. Это коснется случаев ареста или уголовного давления на граждан в других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте правительство России внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

    В апреле депутаты одобрили эту инициативу в первом чтении.

    В середине мая парламент окончательно принял данный документ.

    Комментарии (38)
    26 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    ФСБ предотвратила масштабные теракты в Москве и регионах России
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    При поддержке коллег из стран СНГ российские силовики сорвали серию вооруженных нападений и перехватили партию из 500 украинских взрывных устройств, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

    Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников раскрыл детали масштабной работы по защите страны, передает РИА «Новости».

    «В начале этого года ФСБ России совместно с таджикистанскими коллегами выявлена и обезврежена терячейка, планировавшая резонансные теракты. Кроме того, во взаимодействии с СГБ Узбекистана на стадии подготовки пресечены пять нападений террористов в разных регионах Российской Федерации, в том числе в Москве», – заявил он.

    Руководитель ведомства отметил, что предотвращенные преступления подчеркивают важность тесного сотрудничества стран СНГ. На территории содружества продолжают формироваться законспирированные сети и каналы снабжения боевиков.

    Также сотрудники государственной безопасности сорвали планы Киева по организации диверсий. Совместно с белорусским КГБ пресечен ввоз в страну более 500 взрывных устройств. Подобные действия свидетельствуют о серьезных масштабах угроз с украинского направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года спецслужбы предотвратили в России 78 терактов.

    Несколькими днями ранее силовики сорвали диверсию на железной дороге в Краснодарском крае.

    В марте Александр Бортников рассказал о пресечении попытки подрыва многоквартирного жилого дома.

    Комментарии (6)
    25 мая 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин утвердил новые правила организованного найма мигрантов из Таджикистана
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики для временной работы в России.

    Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, передает «Интерфакс». Сам протокол был подписан в Душанбе 9 октября 2025 года.

    Новые положения предусматривают содействие подготовке граждан Таджикистана по российским программам среднего профессионального образования и профессионального обучения на территориях обеих стран.

    Также закрепляется проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования желающих въехать в Россию граждан Таджикистана на территории республики силами представительства МВД России при участии уполномоченного МВД и подведомственного ему федерального государственного унитарного предприятия. Эти данные будут проверяться в государственной информационной системе миграционного учета на предмет запрета въезда.

    Протокол создает основу для переноса медицинского освидетельствования трудовых мигрантов на территорию Таджикистана. Документ направлен на развитие взаимодействия компетентных органов по соблюдению миграционного законодательства в отношении граждан, привлекаемых по системе организованного набора, и на совершенствование механизмов обеспечения национальной безопасности.

    Кроме того, соглашение дополняется новым участником организованного набора – уполномоченной российской организацией, которая выступит координатором набора и поможет проводить соответствующие мероприятия в Таджикистане.

    Ранее Путин утвердил соглашение о представительствах МВД России и Таджикистана.

    Комментарии (14)
    26 мая 2026, 08:28 • Новости дня
    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»

    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»
    @ Пресс-служба Госкорпорации Ростех

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках I Международного форума по безопасности состоялся дебютный показ зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 «Цитадель», предназначенного для защиты объектов от дронов.

    Новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» с 30-мм пушкой был впервые продемонстрирован публике на I Международном форуме по безопасности в Подмосковье, передает ТАСС.

    Разработка госкорпорации «Ростех» призвана обеспечить круглосуточную защиту стационарных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов самолетного и мультикоптерного типов.

    На выставочной экспозиции специалисты представили боевой модуль, оснащенный 30-мм пушкой ЗАК-30, а также обзорную радиолокационную станцию. По данным разработчиков, боекомплект одного такого модуля включает 300 снарядов. Комплекс способен эффективно поражать самолетные дроны на наклонной дальности до тысячи метров, а малоразмерные мультикоптеры – на дистанции до 800 метров.

    В состав системы также интегрирован пункт управления, который может находиться на расстоянии около одного километра от группы боевых модулей. Для полноценного обслуживания зенитного комплекса требуется расчет из пяти военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Военные задействовали данное орудие для уничтожения дронов в зоне проведения спецоперации.

    Ранее госкорпорация Ростех поставила в войска новые комплексы «Зубр» для противодействия малогабаритным воздушным целям.

    Комментарии (4)
    25 мая 2026, 21:10 • Новости дня
    Единственный парусник Украины получил повреждения после взрыва в Одессе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фрегат «Дружба» получил повреждения в порту Одессы после детонации взрывного устройства днем 25 мая, сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Плетенчука.

    Учебный трехмачтовый корабль, приписанный к местному порту, является единственным парусником страны, уточняет издание «Страна», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 мая в Одессе после серии взрывов пострадал важный инфраструктурный объект.

    В начале месяца после удара российских сил в районе местного порта исчезли двое французских водолазов.

    Несколькими днями ранее в этом же городе получило повреждения другое судно.

    Комментарии (5)
    25 мая 2026, 20:31 • Новости дня
    СК назвал оставшиеся версии пропажи семьи Усольцевых

    СК назвал оставшиеся версии пропажи семьи Усольцевых
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Версия добровольного ухода из дома и похищения семьи Усольцевых не нашла подтверждения, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

    «Следствием отрабатывались различные версии исчезновения, такие как побег, похищение, несчастный случай и совершение в отношении членов семьи иного преступления», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости». По словам собеседницы агентства, версии побега и похищения исключены, а две оставшиеся продолжают планомерно отрабатываться.

    Активная фаза поиска пропавшей семьи шла с конца сентября 2025 года до установления устойчивого снежного покрова. Краевые спасатели 23 мая вновь выехали в район Кутурчина Манско-Уярского округа, где исчезли туристы. В трехдневных поисках сейчас задействованы пять человек и четыре единицы техники, к работе подключились сотрудники СК и отряд «ЛизаАлерт».

    Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года.

    По данным МВД по Красноярскому краю, двое взрослых и пятилетняя девочка исчезли во время турпохода по маршруту в сторону горы Буратинка.

    Активные поиски тогда завершились 12 октября 2025 года.

    Комментарии (2)
    26 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Саакашвили предстал в суде с чубом и в вышиванке

    Саакашвили предстал в суде с чубом и в вышиванке
    @ Ираклий Геденидзе/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отрастил длинный чуб и надел рубаху, напоминающую вышиванку, для участия в судебном процессе.

    Экс-президент Грузии, отбывающий длительное тюремное заключение на родине, решил напомнить о своем прошлом губернаторстве в Одесской области, передает Telegram-канал «Абзац». Политик кардинально сменил имидж прямо в месте лишения свободы.

    На очередное заседание суда бывший глава государства явился в рубахе, напоминающей традиционную вышиванку. Кроме того, осужденный отрастил на голове волосы под чуб, став внешне похожим на героев фильма «Тарас Бульба».

    Авторы публикации иронично оценили новый облик заключенного. «Что, Михаил, помогли тебе твои ляхи украинцы?» – задались вопросом обозреватели.

    В декабре прошлого года Михаил Саакашвили пожаловался на облысение из-за цементной пыли.

    В ноябре специальная пенитенциарная служба перевела Саакашвили из клиники обратно в тюрьму.

    Весной 2025 года суд назначил Саакашвили дополнительный срок за незаконное пересечение границы.

    Комментарии (5)
    У России уже в следующем году появится долгожданная замена самых массовых самолетов Ан-2. История создания «Байкала» была непроста, однако все невзгоды позади. Теперь у него есть собственный отечественный двигатель, и разработчики готовы начать сертификационные испытания. Это серьезный шаг к первым поставкам серийных самолетов. Подробности

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    «Российский "Старлинк"» вступает в бой в зоне спецоперации

    Россия стала применять спутниковую связь для работы своих беспилотников в зоне спецоперации. Фактически перед нами первый пример военного использования только что выведенных на орбиту спутников системы «Рассвет». Что это за аппараты, в чем их сходство и различие с американским «Старлинком» – и какие возможности они еще способны дать российским военным? Подробности

    Западные дипломаты в Киеве готовятся к бегству по-тихому

    «Эвакуация западных дипломатов из Киева выглядела бы как «капитуляция» перед Москвой и сдача позиций всеобъемлющей поддержки Украины». Так эксперты объясняют, почему Запад отказался вывозить сотрудников своих посольств из украинской столицы, проигнорировав соответствующее предупреждение Москвы. Впрочем, аналитики не исключают, что несмотря на риторику, страны ЕС примут определенные меры – только без лишней огласки. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации