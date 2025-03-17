Саакашвили получил дополнительно 4,5 года тюрьмы в Грузии

Tекст: Ольга Иванова

Судья добавил этот срок к уже присужденным на прошлой неделе 8 годам заключения за растрату бюджетных средств в крупном размере, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Таким образом, общий срок лишения свободы Саакашвили составит двенадцать лет и шесть месяцев. Вынесенный приговор предусматривает, что срок будет исчисляться с момента его задержания – 1 октября 2021 года.

Ранее Саакашвили был осужден Тбилгорсудом на девять лет за растраты из государственного бюджета в период правления в 2004-2013 годах 9 млн лари (около 5 млн долларов по тогдашнему курсу), в том числе на ботокс, эпиляцию, подарки, отдых за границей и так далее.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ГП Грузии раскрыла детали незаконных трат из государственного бюджета, осуществленных Саакашвили на 9 024 367 лари в 2009-2012 годах, которые проводились под грифом «секретно».