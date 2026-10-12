Кандидата в президенты Франции Глюксманна обсыпали мукой в Париже

Во Франции задержали троих подростков за продажу украденных данных

Полиция Франции задержала трех подростков за продажу краденых данных

Tекст: Вера Басилая

Трое подростков были задержаны во Франции по подозрению в управлении платформой для продажи похищенных данных. Сайт, которым, предположительно, управляли задержанные, был запущен в марте под названием Reacher, а в июне сменил имя на Stryx. На ресурсе можно было бесплатно или за деньги найти информацию о человеке на основе фрагментарных данных, таких как имя, номер телефона или автомобиля, передает ТАСС.

На платформе хранилось около 730 млн строк данных. За время работы сайта было обработано 3,1 млн запросов.

Расследование началось 15 мая после обращения организации e-Enfance, защищающей детей в интернете. Операция по задержанию подозреваемых и блокировке сайта прошла 6 и 7 октября с участием отдела прокуратуры и Управления по борьбе с киберпреступностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хакеры выложили в Сеть личные данные членов правительства Франции.

В прошлом месяце хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать электронные выборы в России.

Летом российское посольство отвергло обвинения Франции в кибератаках.