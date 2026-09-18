Авиаэксперт: Санкции Запада и угрозы Киева не остановили развитие российской авиации

Гусаров: Отечественные авиалайнеры и новые аэропорты укрепляют транспортную связанность России

Tекст: Олег Исайченко

«Введение в эксплуатацию новых аэропортов и аэродромов – это убедительный информационный ответ на угрозы Киева, которые звучали в адрес российского неба», – сказал авиаэксперт Роман Гусаров.

По его словам, объекты такого масштаба невозможно построить или реконструировать за короткий срок. «Они создаются не за один день и даже не за один год. Несмотря на СВО, санкции и связанные с ними трудности – от логистики до угроз безопасности – работа продолжается», – отметил эксперт.

При этом ввод новых объектов, считает Гусаров, имеет значение не только с точки зрения безопасности. Речь идет о долгосрочных инвестициях в гражданскую авиацию и строительную отрасль.

«Как говорится, дорогу осилит идущий. Мы видим реализацию масштабных планов в сфере гражданской авиации. До 2030 года в соответствии с федеральной программой планируется реконструировать более 70 аэропортов. Об этом сегодня говорил и президент», – указал собеседник.

По словам эксперта, модернизация затрагивает не только крупнейшие аэропорты, но и региональную инфраструктуру. «С опорной сетью аэропортов у нас дела обстоят хорошо – появляются новые терминалы. Теперь мы идем в регионы: реконструируются средние и малые аэропорты», – пояснил Гусаров.

Параллельно развивается и отечественное авиастроение. «По самолетам мы видим масштабирование по всей линейке – от небольших региональных бортов до магистральных лайнеров. В этом году Ил-114, который относится к региональному классу, ушел в серию. Это значит, что уже скоро начнутся его поставки», – отметил эксперт.

В конечном счете, считает Гусаров, развитие аэропортовой инфраструктуры и собственного авиапарка позволит укрепить транспортную связанность России. «Все это в итоге решает одну из ключевых задач – обеспечивает связанность всех регионов страны, включая самые отдаленные», – заключил собеседник.

Ранее Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии подписания договора об условиях поставки самолетов МС-21–310 и презентации новых инфраструктурных объектов гражданской авиации.

В частности, главе государства представили новые пассажирские терминалы в аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова, в аэропорту Оренбурга имени Ю. А. Гагарина и в аэропорту Пскова имени княгини Ольги, взлетно-посадочную полосу и командно-диспетчерский пункт в аэропорту Махачкалы имени А.-Х. Султана и обновленный воздушный пункт пропуска в аэропорту Южно-Сахалинска.

«Для России развитая авиационная сеть – это значимые условия связанности территорий, транспортной доступности удаленных регионов, в том числе в Арктике, в Сибири и на Дальнем Востоке. И конечно, современные аэропорты – это дополнительный стимул для экономики регионов, для роста торговли, деловой активности и, разумеется, туризма», – заявил в ходе церемонии президент.

«И конечно, нужно наращивать и обновлять парк воздушных судов, что принципиально, обеспечивать растущие потребности наших авиакомпаний в современной воздушной технике, и необходимо делать это за счет собственных, отечественных разработок, тем более что перспективные модели у нас есть, включая среднемагистральный МС-21. Сейчас в производстве находится 18 таких машин, поставки «Аэрофлоту» должны начаться уже в следующем году», – добавил глава государства.