Как оформить опекунство: порядок действий, права и обязанности опекуна

Что такое опека и чем она отличается от попечительства

Опека и попечительство регулируются Гражданским кодексом РФ (ст. 31–41), Семейным кодексом РФ и Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

Опека устанавливается над:

детьми в возрасте до 14 лет, оставшимися без попечения родителей;

совершеннолетними гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства.

Попечительство устанавливается над:

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет;

гражданами, ограниченными судом в дееспособности (например, из-за злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, а также вследствие пристрастия к азартным играм).

Отдельно выделяется патронаж - форма помощи совершеннолетним дееспособным гражданам, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности (ст. 41 ГК РФ). К такой форме чаще всего прибегают, когда речь идёт о помощи пожилому родственнику, сохраняющему дееспособность: опека в этом случае не устанавливается.

Кто может и не может стать опекуном

Опекуном может быть назначен совершеннолетний дееспособный гражданин. Согласно ст. 35 ГК РФ и ст. 146 СК РФ, опекунами не могут быть назначены:

лица, лишённые родительских прав или ограниченные в них;

лица, имеющие или имевшие судимость за умышленные преступления против жизни и здоровья;

лица, страдающие хроническим алкоголизмом или наркоманией;

лица, имеющие заболевания из перечня, утверждённого постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 (туберкулёз в активной форме, злокачественные новообразования III–IV стадий, а также I–II стадий до проведения радикального лечения, психические расстройства и др.);

лица, ранее отстранённые от исполнения обязанностей опекуна;

лица, не прошедшие подготовку в школе приёмных родителей (требование действует при оформлении опеки над ребёнком и не распространяется на близких родственников, а также на тех, кто уже был или является опекуном и не был отстранён от своих обязанностей).

При назначении учитываются нравственные и иные личные качества кандидата, способность к выполнению обязанностей опекуна, отношения между ним и подопечным, а также - если это возможно - желание самого подопечного. Родственники подопечного рассматриваются органами опеки в приоритетном порядке: бабушки и дедушки, родители, супруги, совершеннолетние дети, совершеннолетние внуки, братья и сёстры имеют преимущественное право быть опекунами перед всеми другими лицами (ч. 5 ст. 10 ФЗ № 48-ФЗ).

Как оформить опекунство: пошаговый порядок

Оформление проходит через орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного или кандидата. Услуга предоставляется бесплатно. Срок принятия решения составляет от 10 до 15 дней со дня представления полного пакета документов: 10 дней - при оформлении опеки над ребёнком, 15 дней - над совершеннолетним недееспособным гражданином.

Общий алгоритм действий:

Обратиться в орган опеки для консультации и получения перечня документов. Для опеки над ребёнком (не близким родственником) - пройти обучение в школе приёмных родителей (объём типовой программы - от 30 до 80 академических часов, конкретная продолжительность устанавливается региональным органом власти). Собрать пакет документов и подать заявление лично, через МФЦ либо через портал «Госуслуги». Пройти обследование жилищно-бытовых условий (при оформлении опеки над ребёнком специалисты выезжают в течение 3 рабочих дней со дня представления документов, при оформлении опеки над недееспособным гражданином - в течение 7 дней; акт составляется в течение 3 дней со дня обследования). Получить заключение о возможности гражданина быть опекуном (действует 2 года). Дождаться акта органа опеки о назначении опекуном конкретного подопечного.

Перечень документов

Для оформления потребуются:

заявление установленной формы;

паспорт;

краткая автобиография;

справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев либо иной документ о доходах (для пенсионеров - справка о размере пенсии);

медицинское заключение по форме № 164/у (действительно 6 месяцев);

справка об отсутствии судимости (орган опеки запрашивает её самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, но кандидат вправе представить её по собственной инициативе);

копия свидетельства о браке (при наличии);

письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи, проживающих совместно с кандидатом, с учётом мнения детей, достигших 10 лет;

документ о прохождении подготовки (для кандидатов в опекуны детей);

документы, подтверждающие право пользования жильём.

Для опеки над недееспособным гражданином дополнительно требуется вступившее в законную силу решение суда о признании лица недееспособным.

Опекунство над ребёнком

Опека устанавливается над детьми до 14 лет, оставшимися без попечения родителей (смерть родителей, лишение их родительских прав, тяжёлая болезнь, длительное отсутствие). После достижения ребёнком 14 лет назначается попечительство.

Опекун обязан проживать совместно с подопечным. Раздельное проживание попечителя с подростком старше 16 лет допускается с разрешения органа опеки, если это не отразится неблагоприятно на воспитании подопечного и защите его прав и интересов.

Размер выплат в 2026 году зависит от региона. На содержание подопечного ребёнка выплачивается ежемесячное пособие: в Москве - от 19 300 рублей на ребёнка до 12 лет и от 24 200 рублей на ребёнка старше 12 лет; в среднем по регионам - от 8 000 до 15 000 рублей. Дополнительно опекуну назначается вознаграждение при возмездной форме опеки (приёмная семья) на основании договора.

Опекунство над инвалидом

Опекунство над инвалидом оформляется, только если гражданин признан судом недееспособным. Сама по себе инвалидность (в том числе I группы) не является основанием для установления опеки - необходимо решение суда о признании гражданина недееспособным.

Порядок действий:

Подать в районный суд по месту жительства гражданина заявление о признании его недееспособным (заявитель освобождается от уплаты издержек, связанных с рассмотрением дела, - ст. 284 ГПК РФ; государственная пошлина при этом уплачивается в размере, установленном ст. 333.19 НК РФ). Дождаться проведения судебно-психиатрической экспертизы в отношении гражданина. После вступления решения суда в законную силу - обратиться в орган опеки с заявлением о назначении опекуном. Орган опеки назначает опекуна в течение месяца со дня, когда ему стало известно о необходимости установления опеки.

Неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за инвалидом с детства I группы или ребёнком-инвалидом, выплачивается ежемесячная компенсация - 10 000 рублей родителям, усыновителям, опекунам и попечителям (Указ Президента РФ от 26.02.2013 № 175). Прежняя ежемесячная компенсационная выплата в размере 1 200 рублей по уходу за инвалидом I группы с 1 января 2025 года отменена и заменена надбавкой к пенсии самого нуждающегося в уходе.

Опекунство над пожилым родственником

Опекунство над пожилым человеком возможно в двух формах:

Полная опека - если пожилой гражданин признан судом недееспособным (например, при тяжёлой деменции, болезни Альцгеймера). Порядок оформления аналогичен порядку установления опеки над любым другим недееспособным гражданином.

- если пожилой гражданин признан судом недееспособным (например, при тяжёлой деменции, болезни Альцгеймера). Порядок оформления аналогичен порядку установления опеки над любым другим недееспособным гражданином. Патронаж - если пожилой гражданин сохраняет дееспособность, но по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности. Устанавливается по заявлению самого гражданина и с его согласия, решение суда не требуется. Помощник назначается органом опеки и действует на основании договора поручения, договора доверительного управления имуществом или иного договора.

Отдельно предусмотрен уход за гражданами старше 80 лет. С 2025 года прежняя компенсационная выплата в размере 1 200 рублей заменена надбавкой к пенсии самого нуждающегося в уходе в размере 1 314 рублей, которая начисляется автоматически при достижении 80 лет и не требует оформления. Статус опекуна для получения этой надбавки не нужен.

Права и обязанности опекуна

Опекун обязан:

заботиться о содержании, уходе и лечении подопечного;

защищать его права и законные интересы;

проживать совместно с подопечным (за исключением случаев, установленных законом);

расходовать доходы подопечного (пенсию, алименты, пособия) исключительно в его интересах;

ежегодно, не позднее 1 февраля, представлять в орган опеки письменный отчёт о хранении, использовании имущества подопечного и об управлении этим имуществом за предыдущий год с приложением копий товарных и кассовых чеков и квитанций;

извещать орган опеки о перемене места жительства не позднее дня, следующего за днём выезда.

Опекун вправе:

совершать от имени подопечного сделки (если подопечный недееспособен) либо давать согласие на их совершение (если речь идёт о несовершеннолетних в возрасте 14–18 лет и гражданах, ограниченных судом в дееспособности);

получать выплаты, назначенные на содержание подопечного;

требовать возврата подопечного от любых лиц, удерживающих ребёнка без законных оснований;

выбирать образовательную организацию и форму получения образования (если подопечный - ребёнок) с учётом его мнения.

Крупные сделки с имуществом подопечного (продажа, обмен, сдача в аренду, залог недвижимости) требуют предварительного разрешения органа опеки, выраженного в форме акта (ст. 21 ФЗ № 48-ФЗ). Сделка, совершённая без такого разрешения, может быть оспорена, а орган опеки обязан обратиться в суд с требованием о её расторжении; убытки, причинённые подопечному, возмещает опекун. Опекуну, его супругу и близким родственникам запрещено совершать сделки с подопечным, кроме передачи имущества подопечному в дар или в безвозмездное пользование.

Прекращение опеки

Опека прекращается в случаях:

достижения ребёнком 14 лет (опека автоматически преобразуется в попечительство);

достижения подопечным 18 лет;

вступления несовершеннолетнего в брак или его эмансипации;

восстановления дееспособности гражданина по решению суда;

смерти опекуна или подопечного;

освобождения или отстранения опекуна органом опеки (при ненадлежащем исполнении возложенных на него обязанностей, использовании опеки в корыстных целях, оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи).

При отстранении опекуна за виновные действия он лишается права в будущем быть усыновителем, опекуном или приёмным родителем, а также может быть привлечён к гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности.

Куда обращаться

Для оформления опекунства следует обращаться:

в орган опеки и попечительства при местной администрации;

в МФЦ «Мои документы»;

на портал «Госуслуги» (раздел «Семья и дети» → «Опека и попечительство»).

Консультации по вопросам опеки бесплатно предоставляют также территориальные органы социальной защиты населения и уполномоченные по правам ребёнка в субъектах РФ.