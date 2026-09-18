  • Новость часаПамфилова заявила об использовании мошенниками темы мобилизации на выборах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Памфилова заявила об использовании мошенниками темы мобилизации на выборах
    Мерц приготовился к борьбе за политическое выживание
    Акции «Ашана», Nestle и «Леруа Мерлен» передали во временное управление
    ВС России поразили военный сухогруз и логистический центр под Одессой
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    Мерц объявил о конце трансатлантической дружбы EC и США
    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном
    Лидеры пяти стран призвали урезать новый бюджет ЕС
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    7 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    15 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала ликвидным активом на рынке ИИ

    Что стоит за дискуссией вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    18 сентября 2026, 11:40 • В мире

    Украина погружается в финансовую бездну

    Украина погружается в финансовую бездну
    @ Frank Hammerschmidt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Николай Стороженко

    Из-за российских дальнобойных ударов Украина столкнулась с резким падением собираемости налогов. А главное, на что жалуются киевские политики – заканчиваются средства на введение войны, и прежде всего зарплату военным. Сколько Киев сегодня просит у Запада на свое содержание и как рассчитывает его в этом перехитрить?

    С середины сентября на Украине «финансируются лишь отдельные социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете впритык», – говорит зампред комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк. Это уже не первое за последнее время признание в плачевном состоянии украинских финансов.

    Еще 24 августа Владимир Зеленский огорошил своих западных союзников новостью: в оборонном бюджете Украины дыра в размере 27 млрд долларов. На минуточку: это больше половины средств, выделяемых ЕС Украине на жизнь на весь год. По версии Зеленского, всему виной экс-министр обороны Михаил Федоров, успевший до своей отставки, за первое полугодие куда-то спустить весь бюджет.

    В ЕС, мягко говоря, удивились такой новости. Но затем, посовещавшись, все же решили: новых кредитов Украине не давать, но будет ускорена выдача средств по уже согласованным программам (Ukraine Support Loan и Ukraine Facility) на 2026-2027 годы. Конкретно европейцы обещали попытаться закрыть 20 из 27 запрошенных Зеленским миллиардов; еще семь миллиардов попробуют найти у других партнеров (Канада, Япония, Норвегия, Великобритания).

    Что как раз совпадает с графиком встреч Зеленского за последний месяц: визиты в Норвегию (8-9 сентября) и Канаду (9-11 сентября). Плюс 11-13 сентября на Украину приезжал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, а 15 сентября – спикер Палаты представителей парламента Японии Эйсукэ Мори.

    В обмен на это европейцы выставили ряд условий. В основном речь идет о повышении налогов  и хотя бы частичном принятии серии законов по повышению статуса Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и усилении влияния ЕС на Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

    Если теперь вернуться к словам Василевской-Смаглюк, то ее жесткое заявление следует понимать так: «Коллеги, как хотите, но нужно голосовать за то, что просит Европа, иначе бюджетникам и армии платить будет нечем». Своих-то денег у Украины нет. Уже принято решение о том, что из-за нехватки средств отложены с сентября–ноября на декабрь меры по подготовке страны к зиме.

    Воочию разгорающийся кризис можно увидеть по только что появившемуся проекту украинского бюджета на следующий год. Согласно проекту, правительство планирует доходы в размере 120 млрд долларов (+8,7%), и 53 миллиарда из них – это зарубежная помощь.

    «Когда мы говорим про потребности в международном финансировании, то на 2027 год нам нужно 52,6 млрд долларов»,

    – заявляет глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа. Она же уточняет: только за январь–август текущего года бюджет Украины недополучил 1,35 млрд долларов НДС из-за российских ударов по украинскому бизнесу и экономике. Суммарный недобор за тот же период еще выше (1,9 млрд долларов), то есть дефицит бюджета будет только расти.

    В целом дефицит бюджета Украины на следующий год формально сейчас планируется на уровне 34-35 млрд долларов. Это меньше, чем в бюджете 2026 года (40-45 млрд), однако есть важный нюанс. В июне депутаты увеличили доходную часть бюджета – после согласования программы Ukraine Support Loan (те самые 90 млрд евро от ЕС на 2026-2027 годы), после чего дефицит сократился до 25-30 млрд долларов.

    Соответственно, в бюджете 2027 года финансирование по Ukraine Support Loan сразу пишут в доходную часть. Хотя это то же самое, что пойти в 10 банков, открыть 10 кредиток и записать общий кредитный лимит себе в доход.

    Реальный бюджетный дефицит выше, но часть его Украина прячет в доходах бюджета.

    Правительство Украины вообще проворачивает с доходной частью прямо-таки цирковые номера. Скажем, в нее уже заложили 117 млрд гривен (2,5 млрд долларов) от повышения налогов, которые еще даже не утверждены законом. В частности, почти 59 млрд гривен (1,25 млрд долларов) от повышения ставки НДС. Того самого НДС, сборы которого в августе рухнули в пропасть даже по действующей ставке.

    Если же учесть, что четверть недобора по НДС сформировалась за один только август, то при сохранении интенсивности российских  ударов украинский бюджет к концу текущего года может недосчитаться уже 2,7 млрд только по НДС. А его недобор, в свою очередь, напрямую бьет по казначейскому счету и возможности вовремя платить зарплаты военным и бюджетникам. Как заявляют в Верховной раде, на выплаты военным не хватает около триллиона гривен (22 млрд долларов).

    Снизу уже имеются подтверждения этого дефицита. Появляется информация о том, что в ряде бригад ВСУ перестали выплачивать боевые за время выхода и захода на позиции (оплачивая только время, которое проведено на позициях непосредственно). При этом именно заход и выход – самое опасное время, да и растягиваться эти периоды могут вплоть до нескольких недель. В свою очередь правительство в начале сентября было вынуждено задействовать резервный фонд для выплат военнослужащим, перебросив на эти цели 33,6 млрд гривен (порядка 763 млн долларов).

    С другой стороны, чем интенсивнее будут удары и чем меньше налогов с бизнеса удастся собрать, тем отчаяннее будут призывы Зеленского к Западу. И тем выше шансы, что Киеву удастся провернуть фокус, который там уже неоднократно проделывали ранее: получить финансирование, приняв минимум из требуемых законов. А то и вовсе не приняв ничего: «Мы тут гибнем, а вы про какой-то НДС, стыдитесь!». Иными словами, то, что Украина теряет от российских ракетно-дроновых ударов, а также от общего удорожания боевых действий, решено вытрясти с Запада.

    В целом же все выглядит примерно так. Основная надежда Киева – гранты и кредиты, поступающие с перебоями и зависящие от того, насколько умело Украине удается балансировать на канате над финансовой пропастью. Союзники согласовывают новые гранты и кредиты под выполнение своих требований и демонстрацию Украиной бюджетной дисциплины. Мол, не только на ваши деньги гуляем, свой бизнес тоже выжимаем как можем. Но в 2024-м план по налогам удалось выполнить только на 98%, в 2025-м – на 97,4%. Прогноз недопоступлений на 2026 год – как минимум такой же, как в 2025-м.

    Учитывая же, что собственные доходы Украины формируют лишь половину ее бюджета, имеем уходящую в бездну спираль. Чем меньше налоговые сборы, тем менее охотно дают деньги союзники. Тем острее кассовые разрывы и больше суммы дефицитов. Сегодня Зеленский говорит о дыре в 27 млрд долларов, а сколько он экстренно попросит через полгода? Год?

    Кто спорит, пока Европа согласна покрывать эти разрывы и дефициты, они существуют скорее в виде заголовков. Однако выживать на аппаратах жизнеобеспечения можно хотя и очень долго, но точно не бесконечно.

    Главное
    ФСБ предотвратила подрыв газопровода украинским диверсантом
    Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец»
    Херсонские власти пообещали построить новую Каховскую ГЭС
    Немцев призвали готовиться к обороне
    МВД назвало 10 причин для замены паспорта
    Хакеры взломали системы OpenAI с помощью ИИ-модели Claude
    Житель Чукотки бросил рыбалку ради стопроцентной явки села на выборах

    Ссора с Россией заставила финнов сжигать леса

    Финны все больше вынуждены буквально сжигать собственные леса только ради того, чтобы согреться – вместо того, чтобы использовать их для выгодной переработки. Лесопилки и целлюлозно-бумажные комбинаты в стране закрываются, а причиной всему стал и энергетический кризис, и конфликт с Россией, которая до 2022 года в изобилии снабжала Финляндию древесиной. Подробности

    Перейти в раздел

    Участие в выборах станет вкладом в победу России

    Через несколько дней россияне выберут депутатов Госдумы – впервые в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления. По мнению экспертов, значение нынешнего голосования выходит за рамки формирования нового состава парламента. Участие в выборах станет возможностью поддержать тех, кто защищает страну в ходе СВО, и продемонстрировать единство общества, когда ответственность за будущее страны объединяет граждан, как на передовой, так и в тылу. Подробности

    Перейти в раздел

    Угроза от ИИ превзошла ожидания человечества

    В конце недели на саммите в Нью-Йорке США и КНР обсудят «общие риски» от искусственного интеллекта обеих моделей – китайской с открытым кодом и американской с закрытым. Ранее лидеры отрасли сенсационно призвали ограничить развитие ИИ, но Вашингтон против этого и в чем-то прав: точка невозврата пройдена. Как ни замедляй время, опасная эра близко. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина погружается в финансовую бездну

    Из-за российских дальнобойных ударов Украина столкнулась с резким падением собираемости налогов. А главное, на что жалуются киевские политики – заканчиваются средства на введение войны, и прежде всего зарплату военным. Сколько Киев сегодня просит у Запада на свое содержание и как рассчитывает его в этом перехитрить? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

      Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

    • Что чувствует командир, отправляя людей в атаку

      Почему Рогачев не отпускал мобилизованных в штурм? Что нужно, чтобы у бойцов не было страха? Где должен быть командир в самых опасных бросках?

    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Декретный отпуск в 2026 году: как оформить, размер выплат и порядок начисления

      Декретный отпуск в России включает отпуск по беременности и родам, а также последующий отпуск по уходу за ребенком. Каков порядок его оформления, как рассчитывается соответствующее пособие и каковы сроки выплат?

    • Как укрыть розы на зиму: когда начинать, чем укрывать и как защитить кусты от морозов

      Розы укрывают на зиму не сразу после первых холодов, а после подготовки кустов и наступления устойчивых небольших морозов: слишком раннее укрытие может привести к выпреванию, плесени и гибели почек. В средней полосе и Подмосковье основные работы обычно приходятся на октябрь и ноябрь, но точные сроки зависят от погоды, сорта, возраста куста и состояния почвы. Рассказываем, когда начинать укрывать розы на зиму, как подготовить кусты, какие материалы выбрать, чем опасна пленка и какие ошибки чаще всего губят розы зимой.

    • Бабье лето – 2026: когда наступит и какая погода ожидается в Москве

      Бабье лето – устойчивый период теплой и сухой погоды, который приходит в конце лета или осенью, после первого похолодания. Когда наступает этот период, сколько длится и на что ориентироваться жителям столицы?

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации