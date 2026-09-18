Украина погружается в финансовую бездну

Tекст: Николай Стороженко

С середины сентября на Украине «финансируются лишь отдельные социальные расходы, зарплаты бюджетникам и содержание военных. Денег в бюджете впритык», – говорит зампред комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк. Это уже не первое за последнее время признание в плачевном состоянии украинских финансов.

Еще 24 августа Владимир Зеленский огорошил своих западных союзников новостью: в оборонном бюджете Украины дыра в размере 27 млрд долларов. На минуточку: это больше половины средств, выделяемых ЕС Украине на жизнь на весь год. По версии Зеленского, всему виной экс-министр обороны Михаил Федоров, успевший до своей отставки, за первое полугодие куда-то спустить весь бюджет.

В ЕС, мягко говоря, удивились такой новости. Но затем, посовещавшись, все же решили: новых кредитов Украине не давать, но будет ускорена выдача средств по уже согласованным программам (Ukraine Support Loan и Ukraine Facility) на 2026-2027 годы. Конкретно европейцы обещали попытаться закрыть 20 из 27 запрошенных Зеленским миллиардов; еще семь миллиардов попробуют найти у других партнеров (Канада, Япония, Норвегия, Великобритания).

Что как раз совпадает с графиком встреч Зеленского за последний месяц: визиты в Норвегию (8-9 сентября) и Канаду (9-11 сентября). Плюс 11-13 сентября на Украину приезжал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, а 15 сентября – спикер Палаты представителей парламента Японии Эйсукэ Мори.

В обмен на это европейцы выставили ряд условий. В основном речь идет о повышении налогов и хотя бы частичном принятии серии законов по повышению статуса Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и усилении влияния ЕС на Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Если теперь вернуться к словам Василевской-Смаглюк, то ее жесткое заявление следует понимать так: «Коллеги, как хотите, но нужно голосовать за то, что просит Европа, иначе бюджетникам и армии платить будет нечем». Своих-то денег у Украины нет. Уже принято решение о том, что из-за нехватки средств отложены с сентября–ноября на декабрь меры по подготовке страны к зиме.

Воочию разгорающийся кризис можно увидеть по только что появившемуся проекту украинского бюджета на следующий год. Согласно проекту, правительство планирует доходы в размере 120 млрд долларов (+8,7%), и 53 миллиарда из них – это зарубежная помощь.

«Когда мы говорим про потребности в международном финансировании, то на 2027 год нам нужно 52,6 млрд долларов»,

– заявляет глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа. Она же уточняет: только за январь–август текущего года бюджет Украины недополучил 1,35 млрд долларов НДС из-за российских ударов по украинскому бизнесу и экономике. Суммарный недобор за тот же период еще выше (1,9 млрд долларов), то есть дефицит бюджета будет только расти.

В целом дефицит бюджета Украины на следующий год формально сейчас планируется на уровне 34-35 млрд долларов. Это меньше, чем в бюджете 2026 года (40-45 млрд), однако есть важный нюанс. В июне депутаты увеличили доходную часть бюджета – после согласования программы Ukraine Support Loan (те самые 90 млрд евро от ЕС на 2026-2027 годы), после чего дефицит сократился до 25-30 млрд долларов.

Соответственно, в бюджете 2027 года финансирование по Ukraine Support Loan сразу пишут в доходную часть. Хотя это то же самое, что пойти в 10 банков, открыть 10 кредиток и записать общий кредитный лимит себе в доход.

Реальный бюджетный дефицит выше, но часть его Украина прячет в доходах бюджета.

Правительство Украины вообще проворачивает с доходной частью прямо-таки цирковые номера. Скажем, в нее уже заложили 117 млрд гривен (2,5 млрд долларов) от повышения налогов, которые еще даже не утверждены законом. В частности, почти 59 млрд гривен (1,25 млрд долларов) от повышения ставки НДС. Того самого НДС, сборы которого в августе рухнули в пропасть даже по действующей ставке.

Если же учесть, что четверть недобора по НДС сформировалась за один только август, то при сохранении интенсивности российских ударов украинский бюджет к концу текущего года может недосчитаться уже 2,7 млрд только по НДС. А его недобор, в свою очередь, напрямую бьет по казначейскому счету и возможности вовремя платить зарплаты военным и бюджетникам. Как заявляют в Верховной раде, на выплаты военным не хватает около триллиона гривен (22 млрд долларов).

Снизу уже имеются подтверждения этого дефицита. Появляется информация о том, что в ряде бригад ВСУ перестали выплачивать боевые за время выхода и захода на позиции (оплачивая только время, которое проведено на позициях непосредственно). При этом именно заход и выход – самое опасное время, да и растягиваться эти периоды могут вплоть до нескольких недель. В свою очередь правительство в начале сентября было вынуждено задействовать резервный фонд для выплат военнослужащим, перебросив на эти цели 33,6 млрд гривен (порядка 763 млн долларов).

С другой стороны, чем интенсивнее будут удары и чем меньше налогов с бизнеса удастся собрать, тем отчаяннее будут призывы Зеленского к Западу. И тем выше шансы, что Киеву удастся провернуть фокус, который там уже неоднократно проделывали ранее: получить финансирование, приняв минимум из требуемых законов. А то и вовсе не приняв ничего: «Мы тут гибнем, а вы про какой-то НДС, стыдитесь!». Иными словами, то, что Украина теряет от российских ракетно-дроновых ударов, а также от общего удорожания боевых действий, решено вытрясти с Запада.

В целом же все выглядит примерно так. Основная надежда Киева – гранты и кредиты, поступающие с перебоями и зависящие от того, насколько умело Украине удается балансировать на канате над финансовой пропастью. Союзники согласовывают новые гранты и кредиты под выполнение своих требований и демонстрацию Украиной бюджетной дисциплины. Мол, не только на ваши деньги гуляем, свой бизнес тоже выжимаем как можем. Но в 2024-м план по налогам удалось выполнить только на 98%, в 2025-м – на 97,4%. Прогноз недопоступлений на 2026 год – как минимум такой же, как в 2025-м.

Учитывая же, что собственные доходы Украины формируют лишь половину ее бюджета, имеем уходящую в бездну спираль. Чем меньше налоговые сборы, тем менее охотно дают деньги союзники. Тем острее кассовые разрывы и больше суммы дефицитов. Сегодня Зеленский говорит о дыре в 27 млрд долларов, а сколько он экстренно попросит через полгода? Год?

Кто спорит, пока Европа согласна покрывать эти разрывы и дефициты, они существуют скорее в виде заголовков. Однако выживать на аппаратах жизнеобеспечения можно хотя и очень долго, но точно не бесконечно.