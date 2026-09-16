Пидласа: Киеву нужны 52,6 млрд долларов внешнего финансирования

Tекст: Вера Басилая

По словам Пидласы, собственных ресурсов у Украины не хватает.

«Когда мы говорим про потребности в международном финансировании, то на 2027 год нам нужно 52,6 млрд долларов», – подчеркнула депутат, передает РИА «Новости».

По словам руководителя комитета, международные партнеры уже подтвердили выделение 20 млрд долларов из указанной суммы. Оставшиеся 32,6 млрд долларов украинским властям еще предстоит найти.

В Верховной раде зарегистрировали проект государственного бюджета Украины на 2027 год с дефицитом более 37 млрд долларов.

В этом документе власти заложили на оборону рекордные 109 млрд долларов.

Неделей ранее Владимир Зеленский запросил у западных союзников дополнительные 27 млрд долларов для покрытия текущих военных расходов.