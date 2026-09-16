Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.14 комментариев
Пидласа: Киеву нужны 52,6 млрд долларов внешнего финансирования
Глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что потребность Киева во внешних заимствованиях на 2027 год составляет 52,6 млрд долларов.
По словам Пидласы, собственных ресурсов у Украины не хватает.
«Когда мы говорим про потребности в международном финансировании, то на 2027 год нам нужно 52,6 млрд долларов», – подчеркнула депутат, передает РИА «Новости».
По словам руководителя комитета, международные партнеры уже подтвердили выделение 20 млрд долларов из указанной суммы. Оставшиеся 32,6 млрд долларов украинским властям еще предстоит найти.
В Верховной раде зарегистрировали проект государственного бюджета Украины на 2027 год с дефицитом более 37 млрд долларов.
В этом документе власти заложили на оборону рекордные 109 млрд долларов.
Неделей ранее Владимир Зеленский запросил у западных союзников дополнительные 27 млрд долларов для покрытия текущих военных расходов.