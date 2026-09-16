Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.14 комментариев
Буданов назвал потерю государственности худшим сценарием для Украины
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) назвал внутреннюю дестабилизацию и утрату государственности наихудшим сценарием развития событий для своей страны.
Буданов допустил внутреннюю дестабилизацию и потерю государственности Украины, передает РИА «Новости». «Что касается наихудшего сценария развития событий – это не фронт, это внутренняя дестабилизация и потеря государственности», – написал Буданов в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Кирилл Буданов* заявил об угрозе полного исчезновения Украины.
Ранее он предсказал крах страны в случае отказа от мирных переговоров. Уже в мае текущего года чиновник признал невозможность отмены принудительной мобилизации.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ