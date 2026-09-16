Буданов назвал потерю государственности худшим сценарием для Украины

Tекст: Тимур Шайдуллин

Буданов допустил внутреннюю дестабилизацию и потерю государственности Украины, передает РИА «Новости». «Что касается наихудшего сценария развития событий – это не фронт, это внутренняя дестабилизация и потеря государственности», – написал Буданов в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что со странами-неудачниками никто дела иметь не захочет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Кирилл Буданов* заявил об угрозе полного исчезновения Украины.

Ранее он предсказал крах страны в случае отказа от мирных переговоров. Уже в мае текущего года чиновник признал невозможность отмены принудительной мобилизации.