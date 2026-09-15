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Депутат Рады сообщил об отсутствии средств на выборы в бюджете Украины
Депутат Рады Железняк: Киев не выделит средства на выборы в 2027 году
Проект государственного бюджета Украины на 2027 год не предполагает выделения средств на организацию и проведение выборов в стране, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Железняк сообщил, что средства на проведение голосования не заложены в финансовый документ страны, передает ТАСС. «Что касается выборов, пока в бюджете на 2027 год их финансирование не предусмотрено», – отметил парламентарий в своем Telegram-канале.
Во вторник правительство представляет в Верховной раде проект государственного бюджета на 2027 год. Презентация документа проходит в закрытом режиме, однако парламентарии публикуют его основные положения.
Ранее украинские СМИ назвали весну 2027 года возможным сроком проведения парламентских выборов.
Глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг информацию о намерении объявить точную дату голосования.
Ранее он отказался проводить выборы до завершения горячей стадии конфликта.