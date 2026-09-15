Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного

Tекст: Елизавета Шишкова

Российские военнослужащие уничтожили в зоне проведения специальной военной операции британского кадрового военного, сражавшегося в рядах украинской армии, передает ТАСС. Также были ликвидированы трое украинских офицеров, среди которых старший лейтенант Национальной гвардии Украины.

«Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели своего военнослужащего на Украине в результате «трагического инцидента». Это уже не первый случай смерти кадрового британского военного на территории «незалежной», – рассказали агентству в российских силовых структурах.

Помимо этого, стало известно о ликвидации 23-летнего старшего лейтенанта НГУ Назара Билика на одном из направлений спецоперации. В Донецкой народной республике уничтожен старший лейтенант Тарас Гнатюк. Также подтверждена гибель младшего лейтенанта Ивана Кушкевича, командовавшего инженерным взводом 703-й бригады поддержки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские военные ликвидировали отряд немецких и британских наемников в Запорожской области.

В декабре прошлого года власти Великобритании официально признали присутствие своих военнослужащих на территории Украины.

Ранее в Донецкой народной республике погиб британский наемник Кристофер Эдвард Уолкер.