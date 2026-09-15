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Протестующие из-за зарплат полицейские в Париже принесли гробы к парламенту
BFMTV: Протестующие полицейские в Париже принесли гробы к зданию парламента
Недовольные недостаточным финансированием французские полицейские принесли гробы со скелетами в униформе к зданию Национального собрания в Париже, сообщил телеканал BFMTV.
«Гробы с надписью «RIP полиция» были поставлены перед Национальным собранием», – приводит РИА «Новости» сообщение BFMTV. Внутри гробов находились скелеты, одетые в форму сотрудников правоохранительных органов.
Сами гробы несли участники манифестации, облаченные в черные плащи с капюшонами и держащие в руках косы. Кроме того, протестующие использовали шашки, выпускающие черный дым.
Во вторник более десяти тысяч французских полицейских вышли на демонстрацию в Париже ради повышения окладов.
В апреле прошлого года бойцы полицейского спецназа объявили бессрочную забастовку из-за постоянных переработок.
В конце 2024 года сотрудники полиции вместе с другими бюджетниками потребовали отставки президента Эммануэля Макрона на фоне сокращения финансирования.