Протестующие из-за зарплат полицейские в Париже принесли гробы к парламенту

BFMTV: Протестующие полицейские в Париже принесли гробы к зданию парламента

Tекст: Валерия Городецкая

«Гробы с надписью «RIP полиция» были поставлены перед Национальным собранием», – приводит РИА «Новости» сообщение BFMTV. Внутри гробов находились скелеты, одетые в форму сотрудников правоохранительных органов.

Сами гробы несли участники манифестации, облаченные в черные плащи с капюшонами и держащие в руках косы. Кроме того, протестующие использовали шашки, выпускающие черный дым.

Во вторник более десяти тысяч французских полицейских вышли на демонстрацию в Париже ради повышения окладов.

В апреле прошлого года бойцы полицейского спецназа объявили бессрочную забастовку из-за постоянных переработок.

В конце 2024 года сотрудники полиции вместе с другими бюджетниками потребовали отставки президента Эммануэля Макрона на фоне сокращения финансирования.