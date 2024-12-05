На манифестациях во Франции работники госсектора потребовали отставки Макрона

Tекст: Евгения Караваева

Среди участников акции были сотрудники полиции, учителя, медперсонал и другие государственные служащие. Основные требования манифестантов - повышение зарплат и сохранение рабочих мест в госсекторе. На плакатах можно было прочитать: «Презрение! Сокращение бюджета! Вот что приведет к краху госсектора», пишет РИА Новости.

Колонна протестующих, сопровождаемая многочисленными полицейскими, прошла до площади Италии. Участники жгли файеры и скандировали лозунги, призывающие к отставке президента Эммануэля Макрона. Помимо Парижа, аналогичные протесты состоялись в других крупных городах Франции, таких как Марсель, Ницца, Ренн, Нант и Лион.

Манифестации сопровождались массовыми забастовками в различных секторах. Около 65% педагогов не вышли на работу, что привело к закрытию школ. Забастовка авиадиспетчеров вызвала отмену части рейсов в аэропортах Парижа, Марселя и Тулузы. Кроме того, нарушена работа мэрий и налоговых служб, а также больниц, где также бастовала часть персонала.

Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, французский премьер-министр Мишель Барнье подал в отставку после рекордного вотума недоверия. Президент Франции Эммануэль Макрон одобрил отставку правительства Барнье, оставив за собой задачу выбора нового премьер-министра.