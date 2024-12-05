The Guardian назвала основных кандидатов на пост премьера Франции

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает The Guardian, премьер-министр Франции Мишель Барнье подал в отставку после того, как его правительство было свергнуто в результате вотума недоверия. Это стало первым успешным вотумом недоверия за последние 60 лет, с момента, когда правительство Жоржа Помпиду было свергнуто в 1962 году.

Вотум недоверия был инициирован левыми силами Национальной ассамблеи на фоне разногласий по поводу бюджета на следующий год. Ситуацию усугубило то, что Барнье продвинул законопроект о финансировании социальной сферы без голосования. Предложение о вотуме поддержала крайне правая Национальная партия, возглавляемая Марин Ле Пен, которая подчеркнула, что целью было «защитить французов» от «токсичного» бюджета.

Президент Эммануэль Макрон, вернувшийся в Париж незадолго до голосования из поездки в Саудовскую Аравию, теперь должен выбрать нового премьер-министра. Основными кандидатами на этот пост называются министр обороны Себастьян Лекорню и бывший премьер-министр социалист Бернар Казнев.

Политическая ситуация в стране остается нестабильной, так как парламентские выборы не могут быть проведены до июля следующего года. Это создает препятствия для формирования нового правительства. В связи с этим в стране ожидаются забастовки государственных служащих, включая учителей и диспетчеров воздушного движения, которые выступают против мер экономии.

Напомним, в Национальном собрании Франции приняли резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье, инициированную левыми силами. Левая оппозиция во Франции требует отставки президента Эммануэля Макрона и проведения досрочных президентских выборов.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал закономерным вотум недоверия правительству Франции, сформированному президентом Макроном.