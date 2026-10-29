ЕК отказалась выделить странам Прибалтики 500 млн евро на защиту от дронов

ЕК не выделила Прибалтике 500 млн евро на борьбу с дронами

Tекст: Мария Иванова

«Еврокомиссия дала ответ [на просьбу о 500 млн евро на борьбу с БПЛА]. Можно воспользоваться дополнительными средствами SAFE, о которых мы готовимся сообщить», – заявил Кубилюс в эфире литовского национального радио LRT, передает ТАСС.

В ближайшее время Еврокомиссия объявит о новом приеме заявок на финансирование через SAFE. Еврокомиссар подчеркнул, что других значительных средств в бюджете ЕС нет, так как «бюджетный период подходит к завершению». Он добавил, что «после первого этапа неиспользованным остался 21 млрд евро».

Страны Прибалтики в сентябре запросили у ЕК 500 млн евро, утверждая, что Европа должна взять на себя дополнительные инвестиции для обеспечения всеобщей безопасности, поскольку их границы являются внешними рубежами ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой выделить 500 млн евро на развитие систем противодействия беспилотникам.

В мае глава Еврокомиссии предупредила европейские государства о риске массовых нарушений воздушного пространства дронами.