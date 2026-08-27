Берлин задумался об инвестициях в программу британского ядерного оружия

Telegraph: Германия может направить средства в британскую программу ЯО

Tекст: Антон Антонов

По словам одного из источников Telegraph, Германия предпочитает интегрироваться в существующие британские и французские ядерные силы, а не создавать собственное оружие, что связано с историческим чувством вины страны за события Второй мировой войны.

«У нас есть очень сильный интерес в том, чтобы существующие ядерные державы в Европе расширяли свои возможности», – отметил собеседник издания.

Дипломатический источник в Германии рассказал, что политики задаются вопросом о дальнейших действиях США в сфере обороны Европы. Правительство канцлера Фридриха Мерца в рамках курса на снижение зависимости от Вашингтона обратило особое внимание на укрепление ядерного потенциала континента.

По данным третьего источника в сфере безопасности, в Берлине обсуждают, как существующие ядерные силы, включая Trident, могут сыграть более значимую роль в обороне Европы, а также возможности более глубокого сотрудничества между европейскими странами.

Военные планировщики Германии также рассматривают вариант предоставления конвенциональных сил для поддержки функционирования британского щита сдерживания, включая размещение немецких зенитных комплексов Patriot в ключевых точках, например на базе подводных лодок в Фаслейне в Шотландии, где базируется британский флот Trident.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии не исключил создания новой ядерной доктрины на фоне расширения взаимодействия с Францией.

Ранее высокопоставленные представители британского военного ведомства призвали рассмотреть вариант совместного ядерного потенциала с Германией.

Политолог Александр Рар объяснил, что Берлин намерен заручиться поддержкой Британии и Франции для распространения ядерного «зонтика» на всю Европу.