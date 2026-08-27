  • Новость часаМужчина и 17-летняя девушка пострадали в Белгородской области при атаках БПЛА
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    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

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    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

    27 комментариев
    27 августа 2026, 02:24 • Новости дня

    Берлин задумался об инвестициях в программу британского ядерного оружия

    Telegraph: Германия может направить средства в британскую программу ЯО

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин обсуждает возможность инвестирования в британскую программу ядерного сдерживания Trident, стремясь усилить европейский ядерный щит на фоне неопределенности с военным присутствием США на континенте, пишет Telegraph.

    По словам одного из источников Telegraph, Германия предпочитает интегрироваться в существующие британские и французские ядерные силы, а не создавать собственное оружие, что связано с историческим чувством вины страны за события Второй мировой войны.

    «У нас есть очень сильный интерес в том, чтобы существующие ядерные державы в Европе расширяли свои возможности», – отметил собеседник издания.

    Дипломатический источник в Германии рассказал, что политики задаются вопросом о дальнейших действиях США в сфере обороны Европы. Правительство канцлера Фридриха Мерца в рамках курса на снижение зависимости от Вашингтона обратило особое внимание на укрепление ядерного потенциала континента.

    По данным третьего источника в сфере безопасности, в Берлине обсуждают, как существующие ядерные силы, включая Trident, могут сыграть более значимую роль в обороне Европы, а также возможности более глубокого сотрудничества между европейскими странами.

    Военные планировщики Германии также рассматривают вариант предоставления конвенциональных сил для поддержки функционирования британского щита сдерживания, включая размещение немецких зенитных комплексов Patriot в ключевых точках, например на базе подводных лодок в Фаслейне в Шотландии, где базируется британский флот Trident.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии не исключил создания новой ядерной доктрины на фоне расширения взаимодействия с Францией.

    Ранее высокопоставленные представители британского военного ведомства призвали рассмотреть вариант совместного ядерного потенциала с Германией.

    Политолог Александр Рар объяснил, что Берлин намерен заручиться поддержкой Британии и Франции для распространения ядерного «зонтика» на всю Европу.

    26 августа 2026, 10:10 • Новости дня
    Захарова назвала анекдотом выборы премьера Британии
    Захарова назвала анекдотом выборы премьера Британии
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Действующая процедура выборов премьер-министра Британии напоминает политический анекдот, так как британские лидеры приходят к власти без прямого голосования граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила механизм выбора премьер-министра Британии с политическим анекдотом, передает радио Sputnik.

    По ее словам, даже дети в школе выбирают старосту более честным путем.

    «То, что происходит в Британии, – это вообще политический анекдот… За какого британского политического руководителя, который стоял у руля этой страны, голосовали, хоть кто-нибудь голосовал в каком-то виде – прямой или полупрямой избирательной архитектоники? Да ни за кого и никогда», – заявила Захарова в радиоэфире.

    Дипломат добавила, что процесс выбора старосты класса через записки или опросы выглядит понятнее, чем приход к власти британского премьера.

    В июле Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

    Новый глава британского правительства назначил Эда Милибэнда министром иностранных дел.

    Мария Захарова иронично назвала данные кадровые перестановки своеобразным престолонаследием.

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    25 августа 2026, 12:02 • Новости дня
    Мерц заявил об уликах после атаки дронов на аэропорт Лейпцига
    Мерц заявил об уликах после атаки дронов на аэропорт Лейпцига
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство ФРГ располагает уликами, указывающими на возможных организаторов попытки атаки БПЛА на аэропорт Лейпциг/Галле, сообщила газета Bild со ссылкой на членов президиума партии ХДС.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на закрытом заседании партии сообщил о наличии зацепок, указывающих на организаторов диверсии в аэропорту Лейпцига, передает ТАСС со ссылкой на таблоид Bild

    Политик подчеркнул готовность публично назвать виновных после завершения расследования. Инцидент произошел поздно вечером четвертого августа. На летном поле обнаружили беспилотник с самодельным взрывным устройством возле украинского грузового самолета Ан, однако детонатор не сработал. В ту же ночь второй аппарат столкнулся с бортом компании DHL. Спустя десять дней следователи нашли третий дрон и следы порядка 50 граммов гексогена.

    Глава МВД Германии Александер Добриндт охарактеризовал произошедшее как «сценарий гибридной атаки». Он не исключил причастность иностранных государств к организации преступления. Расследованием дела занимается Генеральная прокуратура ФРГ. Немецкое правительство планирует тщательно продумать ответные меры, чтобы не сыграть на руку злоумышленникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители обнаружили третий беспилотник со взрывчаткой недалеко от аэропорта Лейпцига.

    Следователи выявили следы ДНК на найденном в начале августа летательном аппарате.

    Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал инцидент с дроном новым уровнем гибридной угрозы.

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    26 августа 2026, 21:35 • Видео
    Что забыл в России директор ЦРУ

    В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

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    24 августа 2026, 10:41 • Новости дня
    Бернем прибыл в Киев

    Премьер Британии Бернем прибыл в Киев в ходе первого зарубежного визита

    Бернем прибыл в Киев
    @ HENRY NICHOLLS/Pool/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    В Киев прибыли британский премьер Энди Бернем и ряд европейских лидеров, чтобы отметить День независимости и обсудить дальнейшую поддержку Киева в рамках коалиции желающих.

    Британский премьер Энди Бернем прибыл в Киев в понедельник, где планирует встретиться с Владимиром Зеленским и провести совместное заседание так называемой коалиции желающих, передает Associated Press.

    Визит совпал с Днем независимости и стал первой зарубежной поездкой Бернема после назначения на пост премьера.

    В Киев также прибыли председатель Евросовета Антониу Кошта, президент Молдовы Майя Санду, премьер Люксембурга Люк Фриден и президент Эстонии Алар Карис.

    По данным офиса Бернема, британская сторона согласилась разрешить оборонной компании MBDA раскрыть секретные сведения о британских компонентах ракеты SCALP большой дальности. Это может открыть путь Франции и Украине к организации местного производства этого оружия на украинской территории.

    SCALP представляет собой французскую версию британской ракеты Storm Shadow, обе системы построены на общих французских и британских технологиях. Помимо переговоров, Бернем примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 35-летия независимости, которое отмечают в понедельник после распада СССР в 1991 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Энди Бернем в рамках визита в Киев объявит о передаче технологий для производства дальнобойных ракет на территории Украины.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил о планах Лондона рассекретить данные о британских компонентах ракет SCALP для передачи Киеву.

    Ранее Бернем уже заявлял о намерении отправить военный контингент на Украину после прекращения огня и передать Киеву права на интеллектуальную собственность.

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    25 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

    Эксперт Рар: Мерц отказался от визита в Киев из-за низкого рейтинга

    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон видят рост антиукраинских настроений в своих странах и потому отказались от визита в Киев на 35-летие независимости Украины. Лондон слишком сильно увяз в помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не приехали в Киев на 35-летие независимости Украины по вполне объяснимым причинам. Так, первый борется за свой рейтинг, который быстро падает. В сентябре в трех землях Восточной Германии состоятся парламентские выборы. На них, по всем прогнозам, выиграют несистемные силы – «Альтернатива для Германии» и «Левая партия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он также напомнил, что в восточных регионах Германии сильны антиукраинские настроения. «Люди не хотят дальше финансировать боевые действия. Мерц это понимает и начинает осторожничать», – детализировал собеседник.

    «Это же касается Макрона. Во Франции через десять месяцев пройдут выборы президента. По всей видимости, страна перейдет под руководство правых, которые выступают против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Макрон не хочет в Киеве давать обещания, которые Париж потом все равно нарушит», – пояснил спикер.

    Кроме того, указал аналитик, у европейских лидеров чувствуется усталость от постоянных просьб о помощи и деньгах со стороны Зеленского. «В Европе начинают понимать, что никакого нового прорыва ВСУ на фронте ожидать не стоит. Их ожидания последних четырех лет не оправдываются. Думаю, Мерц и Макрон осознают, что скоро нужно будет начинать договариваться с Россией. Британия отказывается принять реальность. Лондон настолько вложился в конфликт и погряз в нем, что полностью связал свою судьбу и геополитические интересы с Украиной», – резюмировал Рар.

    Ранее Киев по случаю 35-летия Украины посетили глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Британии Энди Бернем, руководитель МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, лидеры и главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы.

    Бернем в свой первый зарубежный визит привез Украине секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что этот «подарок» имеет как политическое, так и вполне конкретное военное содержание.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовали на празднествах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что фундамент Евросоюза – партнерство между Францией и Германией – затрещал и может быть разрушен уже в ближайшие годы.

    Помимо этого, Киев посетили сенаторы Ричард Блюменталь и Джеймс Лэнкфорд, а также бывший вице-президент Майк Пенс и экс-спецпосланник по Украине Кит Келлог.

    Комментарии (2)
    24 августа 2026, 10:02 • Новости дня
    В Германии сочли оскорблением удар по Борисполю во время визита Вадефуля в Киев

    Welt: Удар по Борисполю во время визита Вадефуля в Киев стал оскорблением для ФРГ

    В Германии сочли оскорблением удар по Борисполю во время визита Вадефуля в Киев
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер счел явным оскорблением Германии удар ВС России по пригороду Киева в то время, как столице Украины находился глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

    Ракетная атака Вооруженных сил России по объектам в Киевской области произошла в момент визита главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, передает РИА «Новости».

    Находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер выразил возмущение данным совпадением.

    «Россияне утверждают, что атаковали фуры, предназначенные для запуска украинских беспилотников. И Йоханн Вадефуль находился в Киеве именно в это время. На мой взгляд, все это должно рассматриваться как явное оскорбление Германии», – сказал он.

    Журналист отметил, что ранее визиты немецких политиков на Украину, включая экс-канцлера Олафа Шольца и бывшую главу МИД Анналену Бербок, сопровождались лишь включением сирен воздушной тревоги.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в субботу прибыл с необъявленным визитом в Киев.

    Вадефуль во время визита  пообещал выделить украинской стороне дополнительные 50 млн евро.

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 40 автомобилей с пусковыми установками для дальних дронов. Удар наносился ракетами комплекса «Искандер» в районе Борисполя под Киевом. Ведомство неоднократно подчеркивало, что высокоточные атаки направлены исключительно на снижение военно-экономического потенциала противника.

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    24 августа 2026, 03:57 • Новости дня
    Британия собралась передать Киеву технологии производства дальнобойных ракет
    Британия собралась передать Киеву технологии производства дальнобойных ракет
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский премьер-министр Энди Бернем в рамках визита в Киев объявит о передаче технологий для производства дальнобойных баллистических ракет на территории страны.

    Премьер Британии Бернем посетит Украину в понедельник в рамках своей первой зарубежной поездки после вступления в должность и объявит о британской поддержке, направленной на улучшение производства баллистических ракет большой дальности в Киеве, передает Reuters.

    «Бернем посетит Киев, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Великобритании Украине. Это произойдет на фоне заявления премьер-министра о том, что Британия согласилась с тем, что оборонная компания MBDA может раскрыть секретную информацию о британских компонентах для ракеты большой дальности SCALP, чтобы создать местные сборочные линии на Украине», – сказано в сообщении на сайте правительства Британии.

    Кроме того, Бернем будет сопредседателем заседания так называемой «коалиции желающих» – группы стран, поддерживающих Украину, где должен будет  встретиться с главой киевского режима Украины Владимиром Зеленским.

    «Безопасность Украины – это наша безопасность», – подчеркнул Бернем.

    Он добавил, что Британия продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Передача технологий позволит Франции и Украине создать местные сборочные линии для производства ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии в начале августа побывал с визитом в Киеве. Премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева. ВСУ начали применять британские беспилотники для дальнобойных атак вглубь России.

    Британия становится соучастницей ударов ВСУ вглубь России.

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    24 августа 2026, 14:32 • Новости дня
    Эксперт: Бернем приехал в Киев поддержать «партию войны» на Украине

    Дипломат Долгов: Бернем приехал в Киев в надежде возглавить антироссийскую фронду

    Эксперт: Бернем приехал в Киев поддержать «партию войны» на Украине
    @ HENRY NICHOLLS/Pool/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Первый зарубежный визит британского премьера Энди Бернема в Киев объясняется попыткой Лондона поддержать разваливающуюся антироссийскую фронду. Но эти попытки обречены на провал. К тому же они не избавят саму Британию от социальных и экономических проблем, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «Визит Бернема в Киев показывает, что Лондон продолжает попытки возглавить антироссийскую фронду в Европе и НАТО. В этом смысле политика нового премьера вряд ли будет отличаться от ряда предшественников, например, того же Кира Стармера, с которым они похожи даже внешне», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

    По словам спикера, цель британских властей – подсунуть своему электорату мнимые успехи на антироссийском треке вместо решения реальных внутренних социальных, демографических и экономических проблем. «В связи с этим, не думаю, что Бернему удастся долго продержаться в кресле. Всех избирателей обмануть не получится. Лейбористская партия быстро теряет популярность», – заметил он.

    Как бы то ни было, уточнил спикер, Киеву не стоит обольщаться – Украина нужна Британии как расходный материал в антироссийской борьбе, а не как партнер. «Лондону не впервые использовать целые страны как разменные монеты в своих геополитических играх. Индия и страны Восточной Африки не дадут соврать», – напомнил эксперт.

    «Кроме того, в европейском политикуме и бизнес-сообществе уже давно нет единодушия относительно антироссийской политики, в том числе – санкций. На этом фоне Бернем своим визитом хочет выразить поддержку увядающему проекту «партии войны», – рассуждает Долгов.

    «Что касается обещанной передачи технологии производства дальнобойных ракет, то для ВСУ она мало что изменит. Расположенные на Украине сборочные площадки станут очередными целями российских сил», – подчеркнул дипломат.

    В понедельник премьер-министр Британии Энди Бернем прибыл в Киев. Для него поездка на Украину стала первым зарубежным визитом в должности главы британского правительства. Политик планирует встретиться с Владимиром Зеленским, а также принять участие в заседании «коалиции желающих».

    В преддверии визита канцелярия премьера распространила заявление, согласно которому Бернем объявит о передаче Киеву секретных данных о британских компонентах для создания ракет большой дальности SCALP. Отмечается, что раскрытие информации необходимо для создания сборочных линий по производству ракет на украинской территории, над чем работают власти республики и Франции.

    В Кремле раскритиковали планы Лондона передать Киеву военные технологии. «Британия методично и регулярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он указал, что российские военные получают данные о местах производства таких ракет и другого военного оборудования, и принимают меры для уничтожения этих объектов.

    По мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, сам факт публичного заявления о передаче секретной информации указывает на провокационную роль Лондона. Дипломат подчеркнул, что британские власти могли бы передать эти данные в тайне, но предпочли сделать из этого публичное событие.

    SCALP представляет собой французскую версию британской ракеты Storm Shadow, обе системы построены на общих французских и британских технологиях. Помимо переговоров, Бернем примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 35-летия независимости Украины. Отметим, Британия занимает третье место в рейтинге недружественных правительств, который выпускает газета ВЗГЛЯД.

    Стоит также отметить, что в Киев прибыли председатель Евросовета Антониу Кошта, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, премьер Люксембурга Люк Фриден и президент Эстонии Алар Карис. Их визит приурочен ко Дню независимости Украины.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чего стоили украинцам 35 лет «незалежности».

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    25 августа 2026, 14:48 • Новости дня
    Диверсанты перерезали кабели на железной дороге в Германии

    Полиция Германии начала расследование диверсии из-за перерезанных ж/д кабелей

    Tекст: Мария Иванова

    В федеральной земле Баден-Вюртемберг злоумышленники повредили коммуникации, что привело к масштабным сбоям в движении поездов и работе интернета.

    Инцидент произошел на окраине города Бакнанг, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Правоохранительные органы считают произошедшее умышленным преступлением и рассматривают версию диверсии.

    «Кабели проходят под мостом и несколько метров тянутся вдоль железнодорожных путей на окраине Бакнанга. Там неизвестные, предположительно, перерезали несколько кабелей, что нарушило движение поездов, а также работу интернета и телефонной связи в некоторых частях города», – сообщает агентство.

    Представитель местной полиции уточнил, что в бетонном кабельном колодце возле путей криминалисты обнаружили следы применения инструментов. Специалисты также провели поиск фрагментов ДНК на месте происшествия. Расследованием инцидента занимается специализированная инспекция государственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце движение поездов между Кельном и Дюссельдорфом остановилось из-за умышленного повреждения сигнальных кабелей.

    В августе прошлого года на угольной ветке в Саксонии-Анхальт произошло возгорание железнодорожных кабелей. Ранее полиция зафиксировала аналогичный случай поджога на участке железной дороги в Дюссельдорфе.

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    24 августа 2026, 11:15 • Новости дня
    Uniper и Equinor подписали контракт на поставку газа до 2041 года

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая энергокомпания Uniper и норвежская Equinor заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа объемом более 30 ТВ-ч ежегодно.

    Соглашение подписали в понедельник в норвежском городе Ставангер, передает ТАСС.

    Согласно документу, Equinor будет ежегодно поставлять Uniper более 30 ТВ-ч природного газа, что соответствует почти 2,9 млрд кубометров.

    «Соглашение укрепляет долгосрочную стабильность снабжения газом германского рынка и диверсифицирует контрактное портфолио Uniper», – заявили в пресс-службе немецкой компании. Договор рассчитан на 15 лет – с 1 января 2027 года по 31 декабря 2041 года.

    Стоимость поставок стороны не раскрыли. В Equinor лишь отметили, что цена будет отражать рыночные условия, а остальные коммерческие детали останутся конфиденциальными.

    Согласованные объемы газа составляют около 3,5% от общего годового потребления Германии, которое, по данным Федерального сетевого агентства, в 2025 году достигло 864 ТВ-ч. Норвегия остается крупнейшим поставщиком газа для Германии: по итогам 2025 года на нее пришлось 44% всего немецкого импорта этого топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подтвердила смену лидера среди экспортеров газа в Евросоюз – Норвегия обогнала США.

    Германский энергоконцерн Uniper ранее стал объектом давления Еврокомиссии по вопросу продажи своих активов.

    Компания Uniper также расторгла долгосрочный контракт на поставку газа с «Газпром экспортом» после решения арбитражного суда в Стокгольме.

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    25 августа 2026, 04:52 • Новости дня
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    @ Press Service Of The President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Энди Бернем планирует в сентябре посетить Генассамблею ООН в США и убедить президента Дональда Трампа разрешить Украине доступ к части запасов зенитных ракет Patriot в преддверии зимы.

    Бернем заявил, что он и другие европейские лидеры планируют отправиться в США в сентябре, чтобы убедить президента Дональда Трампа разрешить Украине доступ к части запасов зенитных ракет Patriot в преддверии зимы.

    «Я с нетерпением жду поездки в Нью-Йорк в сентябре», – сказал Бернхэм в интервью Bloomberg в Киеве в понедельник.

    Он имел в виду предстоящую встречу Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это будет его первая поездка в США с момента вступления в должность премьер-министра.

    «Я еще не подтвердил все детали, но, скорее всего, я поеду, особенно после сегодняшней дискуссии. Уезжая сегодня, я совершенно точно знаю, что мне нужно сделать в ближайшие несколько недель», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева и передать Киеву технологии производства дальнобойных ракет. ВСУ начали  применять британские дроны для дальнобойных атак вглубь России. Зеленский  пожаловался на трехкратное сокращение поставок западных зенитных боеприпасов.

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    25 августа 2026, 03:28 • Новости дня
    Британия получила доступ к данным Украины с поля боя для обучения ИИ

    Британия получила доступ к данным ВСУ для обучения ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Великобритания стала первым иностранным партнером, получившим доступ к платформе данных с поля боя Avengers AI Labs, разработанной Украиной.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем и глава киевского режима Владимир  Зеленский подписали соглашение в Киеве, предоставив британским специалистам первый в истории доступ к украинской лаборатории искусственного интеллекта Avengers AI Labs, передает портал Aiweekly со ссылкой на сайт правительства страны.

    Avengers AI Labs – это платформа, построенная на основе 5 млн аннотированных изображений поля боя, получаемых из данных системы DELTA и обрабатывающей более 100 тыс. видеопотоков с дронов в месяц с примерно 70% идентификации целей противника в режиме реального времени.

    Три британских стартапа – Sintela, Mind Foundry и Skyral – реализуют пилотные проекты, ориентированные на оптоволоконные датчики защиты базы и маломощные чипы искусственного интеллекта для дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии в начале августа побывал с визитом в Киеве, а премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева. ВСУ начали применять британские беспилотники для дальнобойных атак вглубь России.

    Комментарии (0)
    24 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова напомнила об истинных оскорблениях ФРГ в ответ на обвинения Берлина

    Захарова в ответ на обвинения в якобы оскорблении ФРГ напомнила о поддержке ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на обвинения немецких журналистов в оскорблении Германии, напомнив Берлину о регулярных унижениях ФРГ и поддержке украинских властей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на упреки немецких журналистов по поводу мнимого оскорбления Берлина после удара по Борисполю, сообщают «Известия». В момент атаки в Киеве с необъявленным визитом находился глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

    «Оскорбляют Германию регулярно: то телефон Меркель прослушивали американские спецслужбы; то «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали; то немецкое руководство поставляет оружие киевскому режиму, из-за которого детей убивают из года в год; то немецкие официальные лица посещают Киев в момент нанесения ВСУ ударов по мирным жителям. И почему-то все эти оскорбления Германия терпит», – заявила дипломат.

    Министр иностранных дел Германии прибыл в украинскую столицу 22 августа. Целью его поездки стало обсуждение технического и экономического сотрудничества двух государств.

    Ранее 22 августа глава МИД Германии Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом. В ходе этой поездки немецкий министр пообещал выделить украинской стороне дополнительные 50 млн евро.

    В тот же день Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 40 автомобилей с пусковыми установками для дальних дронов. Удар наносился ракетами комплекса «Искандер» в районе Борисполя под Киевом. Ведомство неоднократно подчеркивало, что высокоточные атаки направлены исключительно на снижение военно-экономического потенциала противника.

    Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер назвал ракетный удар ВС России по пригороду украинской столицы в момент нахождения там Вадефуля явным оскорблением ФРГ.

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    24 августа 2026, 13:05 • Новости дня
    Умер один из богатейших людей Германии

    Основатель Kuehne+Nagel Клаус-Михаэль Кюне умер в 89 лет

    Tекст: Мария Иванова

    В Швейцарии скончался почетный председатель логистического гиганта Kuehne+Nagel Клаус-Михаэль Кюне, чье состояние оценивалось примерно в 49 млрд долларов.

    Клаус-Михаэль Кюне занимал пост почетного председателя логистического гиганта Kuehne+Nagel, чье состояние по данным индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index оценивалось примерно в 49 млрд долларов, передает РИА «Новости». Это делало предпринимателя одним из богатейших людей Германии.

    «Совет директоров, правление и сотрудники компании Kuehne+Nagel International AG скорбят в связи с кончиной Клауса-Михаэля Кюне. Клаус-Михаэль Кюне скончался в ночь на понедельник в возрасте 89 лет в Шинделлеги, Швейцария», – говорится в сообщении компании.

    Группа компаний Kuehne+Nagel является одним из ведущих мировых поставщиков логистических услуг со штаб-квартирой в Швейцарии. В компании работают около 88 тыс. сотрудников в более чем 1,3 тыс. подразделениях почти в 100 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский медиамагнат Дональд Ньюхаус ушел из жизни в возрасте 96 лет из-за онкологического заболевания.

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    24 августа 2026, 10:33 • Новости дня
    Politico: Берлин разработал четыре сценария изоляции «АдГ»

    Берлин приготовил план сдерживания «АдГ»

    Tекст: Мария Иванова

    Власти ФРГ прорабатывают варианты жесткой изоляции Саксонии-Анхальт на случай ожидаемой победы правой партии «Альтернатива для Германии» на сентябрьских земельных выборах.

    Если Ульрих Зигмунд и его партия одержат победу на выборах в Саксонии-Анхальт, политический «файервол», отделявший «АдГ» от власти на федеральном и земельном уровнях с 2013 года, будет разрушен, пишет Politico.

    Берлин и другие федеральные земли уже обсуждают, как ограничить доступ представителей «АдГ» к чувствительной информации, особенно в сфере разведки и безопасности.

    Министр внутренних дел Тюрингии социал-демократ Георг Майер заявил: «Если «АдГ» выдвинет премьер-министра в Саксонии-Анхальт, в Кремле откроют шампанское». По его словам, партия располагает «хорошими каналами» связи с Москвой.

    Среди рассматриваемых мер – проведение дополнительных закрытых встреч министров внутренних дел без участия представителя Саксонии-Анхальт, а также создание «китайских стен» внутри общих информационных систем, чтобы блокировать доступ «АдГ» к сведениям о правом экстремизме и шпионаже. Представитель партии в Саксонии-Анхальт Патрик Харр назвал обвинения в связях с Москвой «полной бессмыслицей».

    Другим инструментом давления называют систему финансового выравнивания между землями: в 2025 году Саксония-Анхальт получила по этой линии около 2,8 млрд евро – почти пятую часть своего бюджета. Крайней мерой считается так называемое федеральное принуждение по статье 37 Основного закона, позволяющее Берлину принудить землю выполнять федеральные обязательства, хотя этот инструмент никогда не применялся.

    Эксперты отмечают, что подобные ограничительные меры рискуют лишь укрепить главный аргумент «АдГ» – обвинение в том, что истеблишмент отказывается признавать волю избирателей. При этом опрос, проведенный в июле, показал: лишь 42% немцев считают правильным отказ социал-демократов и ХДС от сотрудничества с «АдГ», тогда как ранее этот показатель достигал 54%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц попытался остановить рост популярности «АдГ» на востоке страны накануне выборов в Саксонии-Анхальт.

    Немецкие спецслужбы ранее включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций.

    Лидеры «АдГ» Алис Вайдель и Тино Хрупалла в ответ пообещали защищаться от подобных обвинений юридическими средствами.

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    24 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    СВР: Германия расследует украинский след в инциденте с дроном в Лейпциге

    СВР: ФРГ рассматривает украинскую версию инцидента с дроном в Лейпциге

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии негласно прорабатывают версию о причастности Киева к инциденту с беспилотником, обнаруженным на стоянке украинских самолетов в Лейпциге, сообщает Служба внешней разведки (СВР).

    Служба внешней разведки России сообщает, что правоохранительные органы Германии рассматривают различные версии появления дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, включая украинский след, следует из сообщения на сайте СВР.

    Беспилотник обнаружили 5 августа на стоянке украинских транспортных самолетов.

    По данным ведомства, в Киеве довольны медийным эффектом от инцидента. Немецкие политики и европейские СМИ поспешили обвинить Москву еще до появления предварительных результатов расследования.

    «Дотянулась рука Москвы», – заявили они, следуя отработанному сценарию, как это было с подрывом «Северных потоков» в 2022 году.

    В СВР отметили, что подобные обвинения призваны подтолкнуть Европу к дальнейшему опустошению военных арсеналов ради поддержки киевского режима. Кроме того, это может быть попыткой ослабить позиции немецкой оппозиции, выступающей за прагматичные отношения с Россией.

    По данным СВР, следствие всерьез прорабатывает версию о причастности Украины. Однако в российской разведке сомневаются, что властям Германии хватит политической воли огласить объективные выводы расследования.

    Немецкие правоохранители заподозрили Украину в инсценировке атаки беспилотника в аэропорту Лейпцига.

    Следователи обнаружили на найденном в аэропорту Лейпцига БПЛА генетические следы.

    Украинский самолет в аэропорту Лейпцига перевозил партию французских боеприпасов.

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