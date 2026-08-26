Украинские СМИ пишут, что Елена Зеленская оказалась «серым кардиналом» с правом вето, влияющим на решения своего супруга. Тут же стартовало бурное обсуждение: вспоминали ее сумочки, шубы, фотосессию для Vogue, вспоминали вывоз украинских сирот в Турцию, которых изнасиловали там турецкие повара. Вспоминали, как она в интервью сказала, что покупает в обычных магазинах скумбрию по восемь гривен за кило – хотя на тот момент скумбрия стоила под 100 гривен, за что получила одно из прозвищ – Скумбрия. Все это больше про несимпатичность Елены, остролицей моложавой блондинки, – но все-таки пишут, что и на кадровые решения она влияет, и очень всерьез, продвигая одних чиновников и блокируя других.

Есть по этому поводу также мнение, что Елена не сама играет в политику и назначения, а транслирует интересы и пожелания британской стороны. На самом деле, наблюдаешь вот так Елену, позирующую фотографам в Лондоне, пока супруг нервически кровит ноздрей – и верится в это всё.

И тут, конечно, нельзя не размыслить о феномене темных жен на постсоветском пространстве – а породила его Раиса Максимовна Горбачева, жадно желавшая красивой жизни и в топку этой красивой жизни бросившая несчастный Советский Союз, уже изрядно исчерпавший запас идеологических ценностей, но все же крепко стоявший на своих – не глиняных еще – ногах. Повел бы незадачливый кормчий свой требующий ремонта корабль прямо на рифы – бог весть, но душа Раисы жаждала ивсенлорановского блеска. И он повел.

Вспомнилось, кстати, что до нее у нас была еще одна супруга лидера, которая тоже вела общественно-политическую жизнь и влияла на решения мужа. И страна тогда рухнула, и эти двое плохо кончили в Ипатьевском доме. Но речь тут все-таки не про имперскую историю, а про постсоветский тренд, заданный Горбачевой: как ни посмотришь на постсоветских деятелей, провозглашающих лозунги о свободе, так через одного видишь темную, угрожающую тень жены.

Жил-был тихий сумасшедший Сергей Тихановский. Амбиций особых не имел, оппозиционерствовал потихоньку. Сел в тюрьму, и жена его, тоже, как и Елена Зеленская, остроконечная блондинка Светлана, развернула такую деятельность, что мужу и не снилось. Сам Тихановский вышел, выглядит он так, словно ни политика его не интересует, ни остроконечная жена, а та все ломится, гнет свою линию. И с одной стороны, это комично, а с другой – опасно бывает не воспринимать такие вещи всерьез: все-таки определенный вклад в раскачку ситуации в Белоруссии она делает. И совсем не зря признана преступницей за госизмену.

Или вот Навальный, покойный террорист и экстремист, некогда веселый фрик правых взглядов из «Живого Журнала», сам, очевидно, не ожидавший, что превратности политики вскоре сделают из него икону для Запада. Впрочем, и после того, как его закинуло в водоворот либерального движения, он, помнится, признавал Крым российским. Он сильно изменился с нулевых, перекроившись под требования Запада, и все же, надо думать, был бы удивлен, услышав абсолютно людоедские тезисы своей жены, оправдывающей убийства русских людей вооруженными силами Украины. И эта самая жена тоже совсем не случайно признана экстремисткой и террористкой. И вот ведь иронично: и эта, и эта тоже – остроконечная блондинка, моложавая, с сухими чертами лица, как и Елена Зеленская, и Светлана Тихановская. На одном конвейере, что ли, их штампуют.

Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше? – не спишут ли недостаточно надежного Зеленского в утиль, не попадет ли он под совершенно случайную ракету (может, «Кинжал», а может, и «Хаймарс»). И не станет ли остроконечная блондинка, жадная до денег и власти, новым антироссийским символом, новым политическим деятелем, и, как и прочие блондинки, не превзойдет ли мужа в кровожадности?