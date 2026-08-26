Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?0 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с главой Минпромторга Алихановым
Президент Владимир Путин намерен в среду провести встречу с руководителем Минпромторга Антоном Алихановым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В течение дня у президента планируется целый ряд рабочих встреч. Одна из них будет с министром Антоном Алихановым», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он добавил, что Минпромторг является одним из ведущих ведомств в стране, у министерства напряженная повестка дня.
Президент и министр также намерены обсудить итоги работы за последние шесть месяцев.
Ранее Алиханов называл экологичность и беспилотники главными трендами современного транспорта. В конце июля министр сообщал о стопроцентном покрытии российской промышленностью всех нужд армии.
Немногим ранее Владимир Путин одобрил выделение средств на производство восьми пассажирских самолетов Ил-114-300.