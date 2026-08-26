Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?0 комментариев
Песков счел преждевременными выводы о влиянии визита главы ЦРУ на диалог с США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал приезд директора американской разведки Джона Рэтклиффа. По словам представителя Кремля, пока рано делать выводы о результатах этой поездки.
«Насколько это скажется в целом на процессы вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно», – подчеркнул спикер, передает РИА «Новости».
Незадолго до этого американский канал CBS сообщил о прибытии руководителя ведомства в российскую столицу. Журналисты сослались на анонимные источники, подтвердившие планы проведения рабочих встреч.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.
Дмитрий Песков назвал целью визита американского чиновника обсуждение контактов между спецслужбами.
Президент России Владимир Путин не планировал проводить личную встречу с главой американской разведки.