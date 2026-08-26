Песков счел преждевременными выводы о влиянии визита главы ЦРУ на диалог с США

Tекст: Елизавета Шишкова

«Насколько это скажется в целом на процессы вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно», – подчеркнул спикер, передает РИА «Новости».

Незадолго до этого американский канал CBS сообщил о прибытии руководителя ведомства в российскую столицу. Журналисты сослались на анонимные источники, подтвердившие планы проведения рабочих встреч.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву на военно-транспортном самолете.

Дмитрий Песков назвал целью визита американского чиновника обсуждение контактов между спецслужбами.

Президент России Владимир Путин не планировал проводить личную встречу с главой американской разведки.