Полиция Нью-Йорка задержала забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг россиян

Tекст: Антон Антонов

Мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение. Полиция задержала обоих примерно через полтора часа после того, как пару заметили на высоте, передает РИА «Новости».

«Два человека находятся под стражей, обвинений им пока не предъявлено», – сообщили в полиции.

На дополнительный вопрос в полиции отметили, что фигурантам в итоге будут предъявлены обвинения.

Задержанные в ответ на вопрос полицейского, на каком языке они говорят, ответили, что на русском. «Я понимаю [английский], но не очень хорошо», – продолжила девушка. Сопротивления никто из задержанных не оказывал.

Административный кодекс Нью-Йорка запрещает забираться, свисать или прыгать со зданий, мостов, статуй, монументов и других строений выше 15 м. За подобное нарушение предусмотрен тюремный срок до одного года, штраф до 1 тыс. долларов или оба наказания, хотя по административным делам обычно не держат под стражей до разбирательства.

Высота Эмпайр-стейт-билдинг с учетом шпиля составляет около 443 м. Законно на вершину в ноябре 2023 года поднялся только актер и музыкант Джаред Лето, использовав страховочное снаряжение.

В апреле 2006 года на шпиль пытался взобраться гость из Малибу Джеб Корлисс, чтобы совершить прыжок с парашютом, но его остановила охрана, после чего суд назначил ему три года условно и 100 часов общественных работ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году полиция Парижа задержала парашютиста после прыжка с Эйфелевой башни.

В центре Джакарты сотрудники полиции задержали обнаженного россиянина при попытке забраться на национальный монумент Монас.

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали руфера, взобравшегося на башню Кунсткамеры, и его приятеля-наблюдателя.