Трамп сообщил о согласии Ким Чен Ына на двусторонние переговоры

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Откуда вы знаете, что он не ответил?» – отреагировал глава государства на вопрос журналистов в Белом доме о предполагаемом отсутствии реакции со стороны КНДР, передает РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что обратная связь от северокорейского руководителя была получена.

«Да, он ответил. Это очень позитивно», – сказал президент США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американский лидер поручил сократить объем совместных военных учений с Южной Кореей.

В прошлом году президент США подтвердил намерение организовать личную встречу с главой КНДР.

Еще в 2024 году команда Дональда Трампа рассматривала возможность прямых переговоров для снижения риска вооруженного конфликта.