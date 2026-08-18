Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Трамп сообщил о согласии Ким Чен Ына на двусторонние переговоры
Глава Белого дома подтвердил готовность северокорейского лидера к диалогу, отметив позитивный характер предстоящего взаимодействия между двумя государствами.
«Откуда вы знаете, что он не ответил?» – отреагировал глава государства на вопрос журналистов в Белом доме о предполагаемом отсутствии реакции со стороны КНДР, передает РИА «Новости».
Политик подчеркнул, что обратная связь от северокорейского руководителя была получена.
«Да, он ответил. Это очень позитивно», – сказал президент США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американский лидер поручил сократить объем совместных военных учений с Южной Кореей.
В прошлом году президент США подтвердил намерение организовать личную встречу с главой КНДР.
Еще в 2024 году команда Дональда Трампа рассматривала возможность прямых переговоров для снижения риска вооруженного конфликта.