  • Новость часаВоробьев сообщил о ранении девочки в подмосковном Раменском при атаке дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия и Китай объединились против планов США и Японии в Азии
    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией
    Склад Wildberries получил повреждения при атаке дронов в Подмосковье
    Исследование: Пользующиеся гаджетами дети вырастают более умными
    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова
    Греческий танкер атакован в Черном море после погрузки на терминале КТК у Новороссийска
    Полиция Молдавии сообщила о падении неопознанного летательного аппарата
    Полиция Германии изъяла баннер с надписью «Россия не враг!»
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    17 комментариев
    18 августа 2026, 05:28 • Новости дня

    Трамп сообщил о согласии Ким Чен Ына на двусторонние переговоры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Белого дома подтвердил готовность северокорейского лидера к диалогу, отметив позитивный характер предстоящего взаимодействия между двумя государствами.

    «Откуда вы знаете, что он не ответил?» – отреагировал глава государства на вопрос журналистов в Белом доме о предполагаемом отсутствии реакции со стороны КНДР, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что обратная связь от северокорейского руководителя была получена.

    «Да, он ответил. Это очень позитивно», – сказал президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американский лидер поручил сократить объем совместных военных учений с Южной Кореей.

    В прошлом году президент США подтвердил намерение организовать личную встречу с главой КНДР.

    Еще в 2024 году команда Дональда Трампа рассматривала возможность прямых переговоров для снижения риска вооруженного конфликта.

    16 августа 2026, 06:13 • Новости дня
    США начали десятки расследований поставок оружия на Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Силовые структуры США и Украины совместно проверяют возможные злоупотребления при передаче военной помощи Киеву, изучая десятки сообщений о нарушениях.

    Американские ведомства проводят не менее 49 расследований, касающихся поставок вооружений на Украину, передает ТАСС со ссылкой на данные украинских правоохранителей.

    В проверках участвуют представители Пентагона, Госдепартамента, министерства внутренней безопасности, а также ФБР, ВМС и ВВС.

    Со стороны Киева с ними взаимодействуют Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), полиция и офис генерального прокурора. Правоохранительные структуры объединили усилия для строгого контроля за распределением военной поддержки Киеву.

    С начала 2026 года США получили 26 обращений о вероятных злоупотреблениях при передаче помощи. По итогам рассмотрения этих сигналов в десяти случаях были официально начаты расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2025 году заявлял о масштабном воровстве западных средств на Украине. Аудиторы США выявили нарушения при выделении Киеву 26 млрд долларов. Пентагон отстранил чиновника после слов о хищении средств США на Украине.

    Комментарии (5)
    17 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения
    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения, отметив, что оно показало способность стран-участниц объединиться ради защиты своих территорий.

    «Очень рад видеть, как Саудовская Аравия, Турция и Пакистан наконец подписали Мекканское соглашение о совместной обороне. Это показывает, как Ближний Восток объединяется, и страны наконец-то смогут защищать себя более эффективно. Поздравляю великое руководство трех упомянутых стран. Это большой, смелый и важный первый шаг – ух ты!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне. Тогда же был подписан пакт о создании нового военного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предостерег страны Мекканского соглашения от действий против Ирана. Военные эксперты связали решение о создании нового военного союза с утратой доверия Эр-Рияда к Вашингтону.

    Политический аналитик и ВЗГЛЯД разбирались, против кого объединились Турция, Саудовская Аравия и Пакистан.


    Комментарии (4)
    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 03:05 • Новости дня
    Президент Колумбии попросил Трампа приостановить действие пошлин

    Президент Колумбии попросил Трампа приостановить пошлины

    Президент Колумбии попросил Трампа приостановить действие пошлин
    @ Sebastian Marmolejo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья сообщил о десятиминутном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, которого поблагодарил за помощь в борьбе с последствиями землетрясения.

    Де ла Эсприэлья добавил, что Трамп выразил соболезнования жертвам стихии и солидарность с пострадавшими колумбийскими семьями. Президент Колумбии сообщил американскому коллеге, что у страны впереди тяжелый период восстановления из той «апокалиптической экономической ситуации», которая досталась Эсприэлье.

    «Также я попросил его рассмотреть временную приостановку высоких тарифов, которые затрагивают колумбийские продукты, с целью облегчить положение наших предпринимателей, которые переживают очень трудные времена из-за последствий землетрясения», – написал президент Колумбии в соцсети Х

    Де ла Эсприэлья назвал разговор с Трампом «очень дружелюбным и сердечным», отметив расположение американского лидера к Колумбии и ее народу.

    «Сегодня, более чем когда-либо, альянс между Колумбией и Соединенными Штатами является непременным для нашей любимой нации», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после разрушительного землетрясения в Колумбии пропали сотни человек. В городе Кали из-за мощных подземных толчков обрушились 19 зданий. Президент страны ввел режим бедствия в стране.

    Кроме того, землетрясение в Колумбии парализовало главный маршрут экспорта кофе.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 13:19 • Новости дня
    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя «захватить твитом»

    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя захватить твитом

    МИД Ирана: Ормузский пролив нельзя «захватить твитом»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что ни одна страна не сможет захватить Ормузский пролив «ни твитом, ни авианосцем, ни приказом».

    Заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Казем Гарибабади прокомментировал недавние слова президента США о том, что Ормузский пролив станет частью США, передает «Интерфакс».

    «Ормузский пролив был, есть и будет иранским. Иран решает, пропускать ли через него суда», – написал политик в социальных сетях.

    Замминистра отметил, что «ни одна страна не сможет захватить Ормузский пролив «ни твитом, ни авианосцем, ни приказом», а движение судов будет регулироваться исключительно решениями иранской стороны.

    Гарибабади добавил, что Тегеран намерен поддерживать блокаду до тех пор, пока Вашингтон не признает свое поражение. Он призвал американские власти прекратить опираться на фантастические выдумки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США  пообещал объявить Ормузский пролив американской территорией.

    Несколькими днями ранее американский лидер заявил о полном контроле Вашингтона над этой акваторией.

    В ответ на враждебные действия Соединенных Штатов Тегеран отказался разблокировать судоходство по данному маршруту.

    Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов счел шуткой планы Трампа сделать Ормузский пролив частью США.

    Комментарии (3)
    15 августа 2026, 23:34 • Новости дня
    Канадцы потребовали выслать американского посла из страны

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальное обращение в Палату общин Канады с требованием объявить посла США в стране Пита Хукстру персоной нон грата преодолело необходимый порог для рассмотрения канадским парламентом.

    Инициатива граждан Канады преодолела отметку в 171 тыс. голосов при необходимых 500, передает Al Jazeera со ссылкой на местные СМИ.

    В петиции американский дипломат обвиняется в «неоднократных публичных заявлениях, подрывающих канадско-американские дипломатические отношения».

    Недовольство жителей вызвано словами Хукстры о поддержке идеи президента США Дональда Трампа сделать Каналу американским штатом. Кроме того, в прошлом году представитель Вашингтона обвинял канадских чиновников во вмешательстве в американские выборы и угрожал последствиями из-за критики тарифной политики.

    Авторы петиции выдвинули правительству три ключевых требования. Они настаивают на отзыве дипломата, проведении двусторонних консультаций о нарушении Венской конвенции и парламентском расследовании американского вмешательства во внутренние дела Канады.

    Документ был зарегистрирован 21 июля жительницей Калгари Лиэнн Уокер и получил поддержку лидера Партии зеленых Элизабет Мэй. Теперь канадский парламент обязан дать официальный ответ на требования граждан в течение 45 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, назначенец президента США в июне поставил под удар американскую программу слежки. Бывший советник президента США Питер Наварро призвал рассекретить имя инициатора дела о «российском вмешательстве».

    Глава Пентагона Хегсет опубликовал график полетов истребителей в семейном чате мессенджера Signal, но президент США отказался увольнять своих подчиненных за это.

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    WP узнала о растущем недовольстве Трампом у союзников США в Персидском заливе

    WP: Союзники США в Персидском заливе недовольны Трампом

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, среди союзников США в Персидском заливе растет недовольство Трампом, а лидеры стран региона обеспокоены тем, что президент США не способен реализовать дипломатические усилия, необходимые для достижения мира с Ираном.

    «В регионе Персидского залива растет недовольство Вашингтоном, и союзники США все больше обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп не способен обеспечить дипломатические усилия, необходимые для достижения мира с Ираном, заявляют арабские и западные официальные лица», – пишет Washington Post (WP).

    Три чиновника и бывший американский дипломат заявили газете, что правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна едины в своем недовольстве администрацией США. Некоторые начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения крупных американских военных объектов на своей территории.

    «Трамп начал эту войну, и мы расплачиваемся за это», – сказал один из чиновников стран Персидского залива.

    По его словам, гнев в отношении Соединенных Штатов достиг своего пика с момента нападения США и Израиля на Иран в феврале.

    Страны Персидского залива по-прежнему полагаются на Вашингтон как на близкого партнера в сфере безопасности и крупного поставщика оружия, а в Катаре и Бахрейне расположены крупные американские базы.

    Однако это недовольство заставляет некоторые государства рассматривать новые варианты. Аналитики говорят , что в ближайшей перспективе эти факторы вряд ли существенно изменят ситуацию в регионе, но некоторые страны уже начали изучать варианты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перечислил условия для открытия Ормузского пролива. В МИД Ирана оценили экологический ущерб Ормузскому проливу. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормуз.

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 05:15 • Новости дня
    В Лексингтоне при стрельбе погиб один и ранены четыре человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу вечером в парке в Лексингтоне, штат Кентукки, в результате стрельбы погиб один человек и четверо пострадали, среди них двое подростков.

    В парке имени Чарльза Янга в центре Лексингтона произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек. По данным полиции, четверо пострадавших получили опасные для жизни ранения, в том числе двое взрослых, 14-летний и 4-летний ребенок, передает Fox59.

    Власти не предоставили никакой информации о подозреваемом или погибшем. Арестов пока не производилось. Полиция Лексингтона заявила, что на угрозы для общественности нет.

    Подробности о подозреваемом или погибшем пока не разглашаются.

    Губернатор Энди Бешир объявил о стрельбе неподалеку от места проведения ужина Демократической партии Кентукки в отеле Hyatt Regency в центре Лексингтона.

    «Прежде чем продолжить, я должен сообщить вам, что сегодня вечером у нас есть неприятные новости. Примерно в полутора милях отсюда, с начала нашего ужина, произошла стрельба. Думаю, пять человек получили ранения, и, вероятно, один человек погиб», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США 15-летний подросток получил 100 лет тюрьмы за убийство женщины. Жертвами стрельбы в американском штате Айдахо стали три человека. В США школьник открыл стрельбу по одноклассникам.

    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Пентагон опубликовал карту с включенными в Израиль палестинскими территориями

    Пентагон опубликовал карту с включенной в Израиль Палестиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральным командованием США (CENTCOM) распространило карту ближневосточного региона, на которой палестинские земли оказались включены в состав израильского государства без обозначения границ.

    Командующий Центральным командованием Брэд Купер завершил 10-дневную поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетил шесть стран и авианосец ВМС США в Аравийском море.

    Сообщение об этом в соцсети Х сопровождалось картой региона, где сектор Газа и Западный берег реки Иордан показаны как часть Израиля. Линии госграницы между  палестинским анклавом и территорией Западного берега нет.

    Независимость Палестины признают 157 государств мира, в том числе Россия. США  отказываются признавать палестинское государство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров в мае назвал условие ликвидации очага экстремизма на Ближнем Востоке. ООН сообщила, что более 1,2 тыс. палестинцев убиты израильскими силами после прекращения огня. Президент США объявил о завершении конфликта в анклаве осенью 2025 года.


    Комментарии (0)
    16 августа 2026, 09:58 • Новости дня
    Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейские военные на прошедшей неделе произвели предупредительные выстрелы после того, как группа военнослужащих КНДР пересекла сухопутную межкорейскую границу, сообщает Ренхап.

    На минувшей неделе южнокорейские пограничники произвели выстрелы в сторону группы военнослужащих КНДР, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на восточном участке военной демаркационной линии.

    Предполагается, что северокорейский патруль просто сбился с пути. После предупреждения солдаты благополучно вернулись на свою территорию, иной подозрительной активности зафиксировано не было.

    В последние годы подобные инциденты происходят регулярно. Только за 2025 год границу нарушали 17 раз. Сеул объясняет это утратой старых маркировочных знаков, установленных еще в 1953 году.

    В ноябре прошлого года группа военнослужащих КНДР ненадолго пересекла демаркационную линию с Южной Кореей.

    В сентябре прошлого года южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по северокорейскому торговому судну.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 12:54 • Новости дня
    Постпред Ульянов счел шуткой планы Трампа сделать Ормузский пролив частью США

    Tекст: Вера Басилая

    Намерения президента США Дональда Трампа сделать Ормузский пролив частью США напоминают шутку, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов прокомментировал высказывание президента США о планах сделать Ормузский пролив «американской территорией», передает ТАСС. Дипломат усомнился в серьезности намерений главы Белого дома.

    «Президент США объявил о намерении провозгласить Ормузский пролив американской территорией. Это была шутка?» – написал Ульянов на своей странице в социальной сети Х.

    В свою очередь официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация призывает все стороны соблюдать международные права и свободу судоходства в этом регионе.

    Накануне президент США пообещал объявить Ормузский пролив американской территорией после разгрома Ирана.

    Несколькими днями ранее глава Белого дома заявил о полном контроле ВМС Соединенных Штатов над этим маршрутом.

    В середине прошлого месяца американский лидер объявил о переходе пролива под контроль Вашингтона.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 00:12 • Новости дня
    Глава СЕНТКОМ оценил душевное состояние экипажа авианосца Abraham Lincoln

    Глава СЕНТКОМ оценил душевное состояние экипажа Abraham Lincoln

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер посетил авианосец USS Abraham Lincoln, моряки которого, как писали СМИ, то и дело пытались выпрыгнуть за борт с суицидальными мотивами.

    Адмирал Брэд Купер после визита на авианосец USS Abraham Lincoln заявил, что его пребывание на авианосце было вдохновляющим и он желал бы каждому американцу побывать на нем, чтобы испытать гордость и восхищение.

    «У ВМС США 11 действующих авианосцев, количество связанных с душевным здоровьем случаев на Lincoln сейчас одно из наименьших», – сказано в заявлении Купера, выложенном в аккаунте CENTCOM в соцсети Х.

    Он отметил, что длительное пребывание в море могут переносить не все, так как у всех разная реакция на стресс.

    Как сообщила Wall Street Journal, визит адмирала Купера состоялся на фоне сообщений о плохих условиях жизни на авианосце Abraham Lincoln, который готовится вернуться домой после длительного боевого развертывания.

    Визит командующего Центральным командованием адмирала Купера завершил 10-дневную поездку, в рамках которой также состоялись визиты в Бахрейн, Ирак, Израиль, Иорданию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, сообщило командование.

    «Остановка на борту «Линкольна» состоялась на фоне сообщений о плохих условиях проживания и проблемах с психическим здоровьем у некоторых членов экипажа после девятимесячной командировки без посещений портов», – пишет Купер в колонке для газеты.

    По его словам, многое, о чем писали СМИ, «вчерашний день», так как проблемы давно разрешены. Состояние экипажа он оценил как усталое, но способное работать в полную силу.

    «На борту «Линкольна» я выяснил, что многие аспекты этих историй – это вчерашний день. Вопросы, связанные с продовольствием, горячей водой и другими проблемами, которые поднимались несколько месяцев назад, были рассмотрены и разрешены руководством», – приводит выдержку из его статьи ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газета Military Times узнала о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln. Сенатор США потребовал отчет от Пентагона о проблемах на авианосце. Центральное командование ВС США  развернуло авианосную ударную группу на Ближнем Востоке в январе.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 08:49 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном уровне стратегического партнерства с Пхеньяном

    Путин: Отношения между Россией и КНДР вышли на высокий уровень партнерства

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня Освобождения, отметив высочайший уровень взаимодействия двух стран на всех направлениях.

    Российский лидер поздравил руководителя Северной Кореи с Днем Освобождения, сообщается на сайте Кремля.

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Корейской Народно-Демократической Республики – Дня Освобождения», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент заявил, что этот праздник служит символом мужества корейских патриотов и красноармейцев. По его словам, совместная борьба за освобождение страны от японского колониального гнета заложила прочные традиции боевого братства и взаимопомощи.

    «Сегодня отношения между Москвой и Пхеньяном вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Наши государства активно сотрудничают на всех направлениях, координируют усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности», – говорится в поздравительной телеграмме.

    Путин выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы на благо народов обеих стран, в интересах построения более справедливого, по-настоящему демократического миропорядка.

    Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 10:46 • Новости дня
    Белый дом назвал прискорбной передачу Байденом оружия на Украину

    Белый дом признал прискорбной передачу Байденом вооружений на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Прискорбно и трагично, что экс-президент США Джо Байден раздал огромное количество боеприпасов, в том числе Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт раскритиковала действия прошлого руководства страны по поставкам вооружений на Украину, передает ТАСС. Отвечая на вопросы журналистов о перспективах поддержки Киева, она подчеркнула четкую позицию нынешнего главы государства по этому вопросу.

    «Прискорбно и трагично, что Джо Байден раздал огромное количество боеприпасов, в том числе Украине», – заявила Левитт.

    Пресс-секретарь также добавила, что действующий президент США Дональд Трамп проявляет куда большую рассудительность в вопросах оказания военной помощи другим странам по сравнению со своим предшественником.

    Ранее Левитт в ответ на просьбы Владимира Зеленского о передаче противоракет заявила, что в настоящее время США восстанавливает свой оборонный потенциал.

    Президент Дональд Трамп возложил на своего предшественника ответственность за истощение арсеналов американской армии.

    Американский лидер пообещал наращивать военные резервы государства.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 10:03 • Новости дня
    МИД России заявил о скрепленном боевым братством союзничестве с КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    Союзничество Москвы и Пхеньяна скреплено узами боевого братства, что подтверждается твердой поддержкой КНДР спецоперации на Украине, сообщило Министерство иностранных дел России.

    «Союзнический характер двусторонних отношений, скрепленных узами боевого братства, в полной мере нашел свое отражение в проявленной КНДР твердой поддержке российской специальной военной операции на Украине. Светлая память военнослужащим КНДР, павшим в боях за освобождение Курской области от украинских неонацистов и иностранных наемников», – подчеркнули в министерстве, передает ТАСС.

    В ведомстве напомнили, что 15 августа 1945 года советские войска освободили Корею от японского колониального господства в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции. Бойцы Красной армии вместе с корейскими патриотами разгромили Квантунскую армию, ускорив окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке. За свободу корейского народа отдали жизни 12 тыс. советских солдат и офицеров, в честь которых в августе 1946 года в Пхеньяне установили памятник-обелиск.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня Освобождения, отметив высочайший уровень взаимодействия двух стран на всех направлениях.

    Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева .

    Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов во время визита в Пхеньян наградил орденами Мужества бойцов Корейской Народной Армии за проявленный героизм в Курской области.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил о братской союзнической помощи Пхеньяна в освобождении российского региона от украинских боевиков.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп поручил Хегсету сократить объем военных учений с Сеулом ради Ким Чен Ына

    Трамп поручил Хегсету сократить объем военных учений с Сеулом

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп вспомнил о своих «очень хороших» отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном и решил оперативно сократить объем военных учений США с Южной Кореей, чтобы не посылать Пхеньяну «враждебный сигнал».

    «Исходя из моих очень хороших отношений с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем фактом, что США давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей», – написал он в Truth Social.

    Трамп отметил, что эти учения не только дорогостоящи, так как большую часть расходов оплачивают США, но и «посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая, пока Дональд Дж. Трамп был президентом, вела себя безобидно и уважительно».

    «Поэтому, поскольку отменить их уже поздно, я поручил министру обороны Питу Хегсету существенно сократить объем совместных военных учений!» – сообщил он.

    Трамп добавил, что недавно спросил главу Южной Кореи, хотели бы они присоединиться к США в процессе денуклеаризации Ирана, на что в Сеуле ответили: «Нет, спасибо!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын в 2025 году ответил на призывы о денуклеаризации КНДР. Трамп в 2023 году оценил умы Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына. Пхеньян назвал военные маневры США репетицией масштабной войны.

    Комментарии (0)
    Главное
    Верховный суд окончательно снял «Яблоко» с выборов в Госдуму
    ЦИК назвал дату исключения «Яблока» из избирательного бюллетеня
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ
    Зеленский уволил приближенного к Сырскому командующего силами логистики ВСУ
    В Одессе с памятника Дарту Вейдеру сняли русскоязычную табличку
    Air India решила проверить всех пилотов на наркотики после инцидента с самолетом
    В США за 42,9 млн долларов продали самый дорогой американский автомобиль

    Кто создал неожиданный рост ВВП России

    Российская экономика по итогам второго квартала текущего года показала рост выше ожиданий. Этот результат выглядит тем более убедительным по сравнению со статистикой на начало года. Кто и как помог в этот период расти ВВП России и что способно оказать ему поддержку в ближайшие месяцы? Подробности

    Перейти в раздел

    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

    Перейти в раздел

    Тактика Киева оставила Украину без металла

    В числе целей на Украине, по которым российская армия наносила удары на минувшей неделе, металлургический комбинат «Запорожсталь» и «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР). На обоих предприятиях уже заявили о приостановке работы «из-за повреждений энергетической и производственной инфраструктуры». Почему целями стали именно они? И что потеряла Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Бессилие Финляндии перед БПЛА доказывает ложь заявлений о «российской угрозе»

    Офицеры и солдаты финской армии бьют тревогу: оказывается, вооруженные силы страны не готовы к ведению боевых действий в современных условиях. Произведенная беспилотниками революция на поле боя прошла мимо Финляндии. Признания военных разоблачают то, что в реальности финское руководство думает о так называемой российской угрозе. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    • Василий Авченко Василий Авченко
      Какая из двух Японий победит

      Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

      7 комментариев
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Новые медиа убили звезд

      Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

      13 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Как неизвестный дрон немцы сделали русским

      Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

      17 комментариев
    Перейти в раздел

    • Японцы удивили даже Лаврова

      Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

    • Как сбить дрон ногой и научиться заново дышать

      Ветеран СВО Виктор Щенников рассказал, как жить с инвалидностью, на кого можно опереться и почему ампутация – не повод отказываться от карьеры, семьи и планов на будущее.

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации