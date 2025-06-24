  • Новость часаТрамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану
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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как снять экономику с аппарата искусственного дыхания

    Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

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    24 июня 2025, 15:35 • Новости дня

    Путин подписал закон о цифровом сервисе с функцией национального мессенджера

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ о создании цифрового национального многофункционального сервиса, объединяющего функции мессенджера и сервисов госуслуг.

    Пользователи с помощью этой платформы смогут подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, передает РИА «Новости». Кроме того, jнлайн-платформа будет поддерживать общение через сообщения на русском и официальных языках республик РФ, а также обеспечит возможность голосовых звонков.

    Сервис планируется интегрировать с порталом «Госуслуги» и системой ЕСИА, что даст гражданам доступ к персональным данным из их цифровых документов. Пользователи смогут использовать эти данные, например, для подтверждения возраста, получения социальных льгот, при заселении в гостиницы и другие подобные случаи;

    Мессенджер также  будет использоваться как цифровое пространство для общения между школьниками, студентами колледжей и их преподавателями.

    22 июня 2025, 16:45 • Новости дня
    Путин рассказал о роли традиционных ценностей в победе над Германией
    Путин рассказал о роли традиционных ценностей в победе над Германией
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вера в Отечество и национальные традиционные ценности стали фундаментом для победы Советского Союза во Второй мировой войне.

    Глава государства отметил, что духовная и моральная поддержка народа строилась на этих ценностях, которые были источником силы во времена испытаний, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул: «В основе Победы над нацистской Германией и в основе того, что поддерживало духовно, морально поддерживало наш народ, лежали наши традиционные ценности и вера в Отечество».

    Президент добавил, что вера закладывалась через разные институты, включая школу, церковь и традиционные религии. Он также отметил, что даже противники признавали важность воспитания, полученного в советских школах, для формирования характера будущих победителей.

    Путин отдельно обратил внимание на утрату единой логики исторического процесса и образовательных программ в 1990-е годы, что, по его словам, негативно сказалось на формировании патриотизма у молодого поколения.

    Ранее Путин назвал крайне значимой работу по созданию новых учебников истории и выразил благодарность коллективу авторов.

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    23 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал результат встречи Путина с главой МИД Ирана

    Политолог Лукьянов: Поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию на Украине

    Лукьянов спрогнозировал результат встречи Путина с главой МИД Ирана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи пройдет в контексте разведки Тегераном условий деэскалации со стороны США и Израиля. Но ждать от переговоров масштабных итогов не стоит – стороны сейчас стараются уходить от громких заявлений и категоричности в действиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву.

    «Еще в рамках выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) Владимир Путин всячески уходил от категоричных оценок ситуации между Ираном и Израилем, указывая на необходимость достижения приемлемого для всех решения конфликта», – напомнил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «Глава государства подчеркивал, что Москва готова содействовать деэскалации. Также звучали намеки, что Россия может перевезти обогащенный уран на свою территорию в ходе заключения сторонами дипломатического соглашения. Судя по всему, эти сценарии и будут обсуждаться сегодня на встрече Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи», – предположил собеседник.

    «Тегеран прощупывает ситуацию на предмет условий деэскалации, понимая, что удары США и Израиля опустошат Иран. Сейчас обстановка накалена, сродни суду, где «все сказанное может быть использовано против вас». Поэтому, думаю, беседа Путина с Арагчи пройдет в общем ключе, без конкретных заявлений и сиюминутных итогов», – спрогнозировал эксперт.

    Вместе с тем он допустил, что поддержка Москвой позиции Тегерана в ООН осложнит трек по украинскому урегулированию. «Глава Белого дома Дональд Трамп человек обидчивый, он следит за заявлениями и символичными действиями других игроков. С момента его возвращения к власти США не поддержали ни одну резолюцию с прямым осуждением России, и Вашингтон, вероятно, ждет того же в ответ», – отметил Лукьянов.

    Ранее иранское информагентство Tasnim сообщило, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Россию «для переговоров о совместных усилиях по противодействию общим угрозам и сверке позиций после ударов США по ядерным объектам Ирана». Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что дипломат встретится с Владимиром Путиным.

    «У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники. Мы всегда разделяем общие убеждения, проводим тесные консультации друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угроза», – подчеркнул Арагчи. Он также отметил, что Тегеран придает большое значение консультациям с Москвой на фоне текущей ситуации.

    По его словам, новые обстоятельства, угрожающие мировому порядку, делают координацию между странами особенно актуальной. Арагчи добавил, что стороны пытаются согласовать свои позиции на фоне вызовов. Он напомнил, что в настоящее время между Ираном и Израилем идет серьезный вооруженный конфликт.

    При этом в него вмешались США. В рамках операции «Полуночный молот» Штаты нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Исламской республики. По оценке Москвы, действия Вашингтона наносят урон глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия, пишет издание Washington Post. В Москве тоже указали на ловушку, в которую себя загнал глава Белого дома вчерашней атакой. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Ираном Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов».

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    22 июня 2025, 12:48 • Новости дня
    Путин возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата
    Путин возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В День памяти и скорби президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, он также возложил цветы к памятным знакам городов-героев и к памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

    Напомним, в памятных мероприятиях по всему миру, посвященных Дню памяти и скорби, приняли участие более 1,2 млн человек.


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    23 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин: «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях
    Путин: «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

    По словам главы государства, «разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях». Путин сделал это заявление во время встречи с выпускниками военных вузов, передает РИА «Новости».

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия может отменить ограничения на применение комплекса «Орешник» в ответ на решение стран Запада снять ограничения для Киева на применение дальнобойного оружия.

    В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос размещения ракет «Орешник» на территории Белоруссии.

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    23 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин сообщил о реорганизации бригад морской пехоты
    Путин сообщил о реорганизации бригад морской пехоты
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин сообщил, что бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии, что приведет к значительному росту их боевых возможностей.

    Преобразование бригад морской пехоты в дивизии приведет к увеличению их ударной мощи, заявил президент, передает ТАСС.

    На встрече с выпускниками военных и силовых вузов глава государства подчеркнул: «Бригады морской пехоты будут развернуты в дивизии. Качественно возрастут их ударная мощь и боевые возможности. Как и прежде, одно из приоритетных направлений – это техническая модернизация армии и флота. Прежде всего в рамках новой масштабной и долгосрочной государственной программы вооружения».

    Путин также отметил, что эта реформа проводится для повышения эффективности и боеготовности российских Вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, президент поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы, отметил заслуги молодых офицеров и выразил уверенность в их профессионализме.

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    22 июня 2025, 22:26 • Новости дня
    Глава МИД Ирана прибыл в Россию

    Министр иностранных дел Ирана Аракчи прибыл в Москву

    Глава МИД Ирана прибыл в Россию
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров о развитии ситуации после атак на страну со стороны США и Израиля, сообщает IRNA.

    Как сказано в сообщении IRNA, Аракчи намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и «высокопоставленными официальными лицами». Основной темой обсуждений станет ситуация на Ближнем Востоке и в мире после недавних ударов США и Израиля по исламской республике, передает РИА «Новости».

    Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила приезд в Москву главы МИД Ирана, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. В ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики США также нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана.

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    23 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России

    Дипломат Долгов: Россия остается для Ирана крепким геополитическим партнером

    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия остается надежным геополитическим партнером Ирана. Именно поэтому Москва будет готова оказать Тегерану любую дипломатическую помощь для урегулирования текущего конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

    «Россия четко сформулировала собственную позицию по текущему конфликту между Израилем и Ираном. Москва осознает всю сложность отношений двух стран, но в то же время отстаивает простую международную максиму: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Контакты с обоими государствами важны для Москвы. В Израиле живет огромное число выходцев из постсоветских стран, а с Ираном у нас сложились теплые партнерские отношения. Учитывая это, Россия не может не отстаивать приверженности дипломатическим мерам урегулирования конфликта», – отмечает он.

    «Примечательно, что и в Тегеране осознают «стабилизационную» роль Москвы. Визит министра иностранных дел республики Аббаса Аракчи свидетельствует: внешние проблемы не способны разрушить контакты между нашими странами. При этом Россия готова помочь своим союзникам», – добавляет собеседник.

    «Если все стороны придут к выводу, что посреднические услуги Москвы благотворно повлияют на ситуацию, мы будем рады воспользоваться подобным приглашением. Что бы ни говорили украинские провокаторы, попытавшиеся обвинить Москву в нарушении договоренностей с Ираном, наше государство стремится сохранить позиции крепкого геополитического партнера, на которого можно положиться», – рассуждает дипломат.

    «При этом мы четко верны собственным принципам. Если в наших отношениях с Вашингтоном наметились благоприятные тенденции по вопросу разрешения конфликта на Украине, то согласиться с позициями Белого дома по Ирану мы попросту не можем», – добавляет он.

    Собеседник напомнил, что от ряда американских политиков звучат прямые призывы к смене режима в Исламской республике. «Это очень опасные заявления. Они могут обернуться весьма неприятными последствиями не только для региона, но и для всего мира. Прямо сейчас на Ближнем Востоке может быть сломана вся глобальная система нераспространения ядерного оружия. Нельзя этого допустить», – заключил Долгов.

    Ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Глава государства отметил, что дипломат прибыл в Россию на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что «неспровоцированная агрессия» против Тегерана не имеет под собой никаких оснований и оправданий.

    «У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – обратился он к главе МИД. Путин добавил, что он уже провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.

    Аракчи в свою очередь отметил, что двусторонние отношения Москвы и Тегерана стали носить стратегический характер. По его словам, Исламская республика регулярно проводит консультации с российскими коллегами по всем направлениям, включая тему мировой безопасности. Также Аракчи оценил помощь РФ в строительстве АЭС в Бушере и в вопросах достижения «ядерных соглашений».

    Дипломат затронул тему ближневосточного конфликта. «Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно не легитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свои суверенитет и страну – и наша защита носит легитимный характер», – сказал он.

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    23 июня 2025, 13:22 • Новости дня
    Путин: Агрессия против Ирана не имеет никаких оправданий
    Путин: Агрессия против Ирана не имеет никаких оправданий
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    «Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Путин передал наилучшие пожелания президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру Али Хаменеи через Аббаса Аракчи.

    Глава МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что напряженность на Ближнем Востоке усилилась из-за нападений Израиля и США на Иран. Аракчи отметил, что Москва и Тегеран ведут постоянные консультации по вопросам мировой безопасности и выразил удовлетворение встречей с Путиным на фоне сложной ситуации в регионе.

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    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему операция президента США «Полуночный молот» создала угрозу для всего Ближнего Востока и мира.

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    23 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин сообщил о пополнении стратегических сил России комплексами «Ярс» и Ту-160М

    Tекст: Дарья Григоренко

    В текущем году стратегические ядерные силы России получат современные комплексы «Ярс» и модернизированные ракетоносцы Ту-160М, а ВМФ – новые корабли и подлодки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

    Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил о поставках новых вооружений для стратегических ядерных сил. «Особое внимание уделим нашей ядерной триаде. Так, в ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплексы "Ярс", а авиационную составляющих стратегических ядерных сил уже в текущем году пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-160М», – сказал он, передает ТАСС.

    Глава государства также отметил, что Военно-морской флот России пополнится новыми кораблями и подводными лодками, оснащенными высокоточными средствами поражения последнего поколения.

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы в качестве гарантии суверенитета и независимого развития страны. Кроме того, Путин сообщил, что новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» показал высокую эффективность в боевых условиях.

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    23 июня 2025, 23:57 • Новости дня
    Глава МИД Ирана рассказал о переговорах с Путиным

    Аракчи сообщил об обсуждении с Путиным дипломатии в связи с нападением на Иран

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждались дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи сообщил, что встреча «была серьезной и хорошей», она продолжалась «около двух часов». «Мы обсудили нападения (на Иран), а также дипломатические шаги», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    В частности, Аракчи проинформировал Путина о переговорах с «евротройкой» (Франция, Германия, Британия) в Женеве. Рассматривались «имеющиеся идеи» российской стороны и шаги, «которые можно предпринять».

    Позднее по прибытии в Туркменистан Аракчи заверил, что его страна не желает эскалации, но готова «повторно ответить» на возможную новую агрессию США.

    Напомним, Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Москве стороны сосредоточились на поиске дипломатических решений конфликта вокруг исламской республики.

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    21 июня 2025, 23:18 • Новости дня
    NYT сообщила о 19 км между ВС России и Сумами

    NYT: Российским войскам осталось 19,3 км до центра Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Газета NYT сообщила, что российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров.

    «Российское наступление на севере Украины привело к тому, что российские войска оказались примерно в 12 милях (19,3 км) от центра этого города», – пишет New York Times (NYT).

    Издание напомнило, что российский президент Владимир Путин заявил об отсутствии у России «цели захватить Сумы».

    «Но я не исключаю этого в принципе.<...> Куда бы ни ступила нога российского солдата, это наше место», – цитирует NYP президента России на пленарной сессии ПМЭФ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию.

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    23 июня 2025, 12:50 • Новости дня
    Путин начал переговоры с главой МИД Ирана Арагчи в Кремле
    Путин начал переговоры с главой МИД Ирана Арагчи в Кремле
    @ @news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Владимир Путин начал переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Кремле, передает ТАСС.

    Встреча проходит на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Начиная с 13 июня Израиль ежедневно наносил удары по Ирану, заявляя целью уничтожение ракетной и ядерной программ страны. Особое напряжение возникло после атаки США в ночь на 22 июня по трем иранским ядерным объектам.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Предыдущие переговоры российского президента с главой МИД Ирана состоялись 17 апреля. Тогда стороны также обсуждали вопросы развития двусторонних отношений и регионального сотрудничества.

    Ранее Песков назвал тему встречи Владимира Путина и Аббаса Арагчи «предельно ясной».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

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    21 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Эксперт: Россия показывает рост экономики при переходе к справедливому миропорядку

    Политолог Данилин: Россия показала способность развиваться без указки глобалистских центров

    Эксперт: Россия показывает рост экономики при переходе к справедливому миропорядку
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российская экономика показывает рост, причем не за счет сырьевых доходов. Это происходит на фоне стагнации на Западе и становления нового мироустройства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. О структурных изменениях в российской экономике и о новом миропорядке президент России Владимир Путин говорил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Российская экономика становится довольно привлекательной для инвестиций. Петербургский международный экономический форум показывает, что партнерство и проекты со странами Глобального Юга активно развиваются, особенно с учетом того, что Запад решил отрезать себя от России», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, то, что Россия снята с ресурсной иглы, уже замечают иностранцы. «Нефтяной и газовый экспорт, конечно, важнейшая составляющая российского бюджета, но есть и другие локомотивы роста – это торговля сельхозпродукцией и вооружениями, это машиностроение. Экономика развивается, появляются инновационные производства. Это очень важно» – поясняет эксперт,

    Данилин отмечает, что в российской экономике еще остаются проблемы, «но при этом она показывает высокий рост». «В прошлом году он составил почти 4,3 %,  несмотря на санкции и внешнее давление. Очевидно, что Россия справляется. За последние четыре года рост экономики составил 12,7 %, а в Европе по большой части стагнация. Попытки подорвать российскую экономику не достигли успеха. Мы частично заместили импорт. Все это очень правильно», – подчеркнул спикер.

    Данилин особо отметил, что в ответах на вопросы президент России Владимир Путин не стал присваивать себе заслуги в создании новой системы международных отношений, а констатировал неизбежность и естественность формирования нового многополярного мира.

    «Тенденциям развития мирового порядка никуда не деться. Даже вице-президент США Джей Ди Вэнс признает, что эпоха однополярности и гегемонии Соединенных Штатов уходит в прошлое. Важно на фоне этого транзита обеспечить более справедливый миропорядок, чтобы это происходило не через конфронтацию, а через сотрудничество», – считает эксперт.

    По мнению Данилина, искренними были выступления остальных спикеров пленарного заседания. «Выступление шейха Бахрейна Насера бен Хамада Аль Халифы было очень показательным. Он сказал, что президентом России можно только гордиться. Это правда: в Италии и Германии до сих пор висят портреты Путина в качестве примера того, как страна может выбирать свой собственный и суверенный путь развития, несмотря на внешнее давление. Мы можем развиваться самостоятельно, а не по указке глобалистских центров», – добавил Данилин.

    В пятницу президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Тема этого года – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

    Президент отметил, что наращивание ненефтегазового экспорта – это только часть задач в сфере внешней торговли. По его словам, России нужно «концентрироваться на производстве более технологичных, сложных товаров и услуг, с большой степенью автоматизации, с высокой добавленной стоимостью, что будет также способствовать улучшению качества занятости в нашей стране». Говоря о структуре экономического роста, президент отметил, что вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику уже не является определяющим.

    В ходе ответов на вопросы, президент России коснулся и геополитики. Он заявил, что новый миропорядок возникает естественным образом. «Это все равно что восход солнца. От этого никуда не деться. А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса, с тем чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран, – сказал Путин. –  Мы очень рассчитываем на то, что все страны это будут осознавать и в конце концов поймут, как я уже сказал, что такой способ – способ найти решение – лучше, чем способ давления и чем на самом деле тот неоколониальный по сути своей миропорядок, в котором жило человечество на протяжении многих-многих столетий, если не тысячелетий».

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    23 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Кремль назвал «предельно ясной» тему встречи Путина с Арагчи

    Песков заявил, что тема встречи Путина и Арагчи предельно ясна

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи 23 июня в Кремле, тема встречи «предельно ясна», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Владимир Путин встретится с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи 23 июня в Кремле, передает ТАСС.

    Как сообщил Песков, российский лидер примет иранского министра в Москве, а тема их беседы «предельно ясна».

    Переговоры пройдут на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о важности консультаций с Россией в условиях угроз мировому порядку. Аббас Арагчи объявил о встрече с президентом России в понедельник, 23 июня.

    До этого Арагчи встретится с главными дипломатами Британии, Франции и Германии в Женеве.

    Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, а также интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

    Политолог Федор Лукьянов отметил, что не стоит ждать масштабных итогов от встречи президента России с главой МИД Ирана.

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    22 июня 2025, 14:34 • Новости дня
    Анонсирован четырехдневный визит Путина в Китай

    Ушаков: Путин проведет в Китае четыре дня

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин проведет в Китае четырехдневный визит с 31 августа по 3 сентября, о чем сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    Он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину подтвердил: «Ну да», отвечая на вопрос о продолжительности поездки, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что столь длительный зарубежный визит – явление крайне редкое. По его словам, программа включает несколько мероприятий, подробности которых пока не раскрываются.

    В пятницу Путин на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном заявил, что объем торговли между Россией и Китаем вырос на 7% и достиг 245 млрд долларов, что стало новым рекордом для двусторонних экономических отношений.

    Ранее на пленарном заседании ПМЭФ вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян призвал усиливать двустороннее сотрудничество с Россией.

    Путин отметил, что Россия и Китай не формируют новый миропорядок, а только его оформляют.

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