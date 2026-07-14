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Путин поручил законодательно закрепить понятие «стажер» в России
Президент Владимир Путин распорядился официально ввести в правовое поле статус проходящих стажировку граждан, что позволит заключать с ними официальные ученические договоры.
Глава государства поручил кабинету министров и нижней палате парламента разработать соответствующие нормы, передает ТАСС.
Изменения в законодательство планируется принять в течение весенней сессии 2026 года по итогам Петербургского международного экономического форума.
«Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить принятие в весеннюю сессию 2026 года федеральных законов, предусматривающих закрепление понятий «стажер» и «трудоустройство на стажировку», а также установление возможности заключать ученический договор между работником и работодателем», – говорится в документе.
Ответственные ведомства должны полностью выполнить это поручение до первого августа 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент поручил закрепить в законодательстве статус стажера.
В начале лета партия «Единая Россия» внесла в Госдуму соответствующий законопроект для защиты прав молодых специалистов. Неделей ранее парламентарии приняли новый закон об оплачиваемых стажировках для выпускников вузов и колледжей.