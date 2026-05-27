Минздрав обвинил ВСУ в целенаправленных атаках на российских врачей
Российское министерство здравоохранения заявило о преднамеренных ударах ВСУ по машинам скорой помощи и медучреждениям и потребовало расследовать каждый такой эпизод.
О масштабных атаках украинских войск на медицинскую инфраструктуру рассказал заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий, передает РИА «Новости».
Выступая на Международном форуме по безопасности, он отметил системный характер этих преступлений. «И 99 машин скорой помощи у нас также были атакованы. Мы видим преднамеренные повторные атаки на машины скорой помощи, на наши объекты», – заявил замминистра.
Печальная статистика ведется давно: с 2014 по 2022 год под огонь попали 508 учреждений и 91 карета скорой помощи. Тогда погибли 20 медиков, еще 62 получили ранения. Масштаб агрессии вырос с 2022 по 2025 год, когда при ударах по 736 объектам здравоохранения 35 врачей погибли и 168 пострадали.
Плутницкий добавил, что только за 2026 год ВСУ обстреляли 56 больниц и поликлиник. Жертвами этих нападений стали трое специалистов, 21 получил травмы. В связи с этим Минздрав требует расследовать каждый инцидент и призывает мировое сообщество обеспечить строгие гарантии безопасности врачей и пациентов в зонах конфликтов.
Ранее ВСУ атаковали квадрокоптером машину скорой помощи в Энергодаре.
В прошлом году в Горловке два медика погибли после атаки ВСУ на машину скорой помощи.