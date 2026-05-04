Володин: Госдума ускорит рассмотрение проекта о новых пошлинах для мигрантов

Проект закона о повышении налоговых сборов в миграционной сфере уже направлен в профильный комитет по бюджету и налогам, передает РИА «Новости».

По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, депутаты постараются рассмотреть эту инициативу в кратчайшие сроки.

«Законопроект направлен в комитет по бюджету и налогам. На заседании Совета Государственной думы 12 мая определимся со сроками его дальнейшего рассмотрения. Вопросы совершенствования миграционной политики для нас приоритет. В этой связи постараемся рассмотреть инициативу как можно быстрее», – заявил спикер Госдумы.

Согласно документу, стоимость выдачи вида на жительство может возрасти до 30 тыс. рублей, разрешения на временное проживание – до 15 тыс. рублей, а на работу – до пяти тысяч. Кроме того, сбор за привлечение иностранных специалистов планируется установить на уровне 15 тыс. рублей за каждого работника. Володин отметил, что такие меры принесут федеральному бюджету дополнительно свыше 15 млрд рублей ежегодно.

Также в комитет по делам СНГ направлен проект об обязательной оплате иностранцами пошлины при восстановлении утерянного разрешения на временное проживание. С начала 2024 года Госдума уже утвердила 22 закона, ужесточающих контроль за миграционными потоками и расширяющих основания для выдворения нарушителей.

