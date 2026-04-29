Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.0 комментариев
Володин заявил о планах повысить пошлины для мигрантов
В ближайшее время в Госдуму поступит законопроект о значительном увеличении госпошлин для мигрантов и расширении оснований для их выдворения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
С начала 2024 года Государственная Дума приняла 22 федеральных закона, направленных на улучшение миграционной политики, сообщил в Max спикер парламента Вячеслав Володин.
Сейчас на рассмотрении находятся новые инициативы, включая расширение оснований для выдворения мигрантов за правонарушения.
«Кроме того, ждём от правительства внесения законопроекта, которым предлагается повысить пошлины», – заявил Володин.
Согласно ожидаемому законопроекту, пошлина за приём в российское гражданство может вырасти в 12 раз – с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей. За выдачу разрешения на временное проживание предлагается увеличить пошлину в 8 раз – с 1,9 тыс. до 15 тыс. рублей, а за вид на жительство – в 5 раз, с 6 тыс. до 30 тыс. рублей. Также планируется значительное увеличение ряда других налоговых пошлин для мигрантов.
Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке после поступления в Госдуму. Володин отметил, что все эти меры должны способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере. Он подчеркнул эффективность уже принятых решений, приводя статистику МВД.
По данным МВД, число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, уменьшилось на 44,2%, наркопреступлений – на 64,1%, грабежей и преступлений против общественной безопасности – на 30%, убийств и покушений на убийство – на 27,8%. Такое снижение связывают с усилением контроля за миграционными процессами и ужесточением ответственности для иностранных граждан.
В первом квартале 2026 года Министерство внутренних дел зафиксировало снижение уровня правонарушений со стороны иностранных граждан на 38,9%.
В марте текущего года правоохранительные органы выдворили из России почти 14 тыс. нарушивших закон мигрантов.
Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил о создании эффективной системы противодействия нелегальной миграции.