Володин сообщил о создании системы борьбы с нелегальной миграцией в России

Володин: В России создана система против нелегальной миграции
В России введены новые законы и меры для борьбы с нелегальной миграцией, что привело к снижению количества разрешений на проживание и росту числа депортаций нарушителей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Российские власти создали систему противодействия нелегальной миграции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале Max.
По его словам, с начала 2024 года принят 21 федеральный закон в области миграционной политики, из которых 17 были инициированы депутатами.
Володин подчеркнул: «Создана система, позволяющая препятствовать нелегальной миграции. В частности, усилена ответственность за ее организацию и участие в подобных преступлениях. Теперь за это грозит до 15 лет лишения свободы».
Он отметил, что анализ правоприменительной практики показал эффективность новых норм. За шесть месяцев 2025 года на 7,2% увеличилось число выявленных преступлений по статье 322.1 УК РФ, а на 27,9% вырос показатель пресеченных фактов нарушения иностранцами правил въезда и пребывания в России. Количество выданных разрешений на временное проживание сократилось на 31,6%, а видов на жительство – на 32,2%.
В первом полугодии 2025 года из страны депортировано на 17% больше мигрантов-нарушителей, чем годом ранее. Также у 791 человека было прекращено приобретенное гражданство России. Володин напомнил, что с 11 августа 2025 года вступил в силу закон, который расширил основания для прекращения гражданства до более чем 80. Это дало правоохранительным органам дополнительные инструменты для контроля миграционной сферы.
Володин напомнил, что в Петербурге недавно был введен запрет на работу мигрантов-курьеров; ранее такие ограничения касались таксистов. Всего 32 региона России установили аналогичные ограничения для иностранцев, работающих по патенту. В их числе Амурская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Самарская, Саратовская области, Краснодарский, Приморский края, Севастополь, Крым и Саха (Якутия).
По его словам, в регионах также могут ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой знаний русского языка и норм поведения. Сейчас продолжается разработка новых законодательных инициатив, включая запрет на работу курьерами для лиц с судимостью и ужесточение ответственности за доставку продуктов питания без медкнижки.
