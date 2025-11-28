Bloomberg: Китай попытался заручиться поддержкой Франции против Японии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел Китая Ван И в четверг провел переговоры с Эммануэлем Бонном, советником президента Франции по дипломатическим вопросам, пишет Bloomberg.

Он отметил, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити сделала в этом месяце провокационные заявления, касающиеся Тайваня.

Ван И в беседе подчеркнул важность взаимной поддержки между Пекином и Парижем по вопросам, затрагивающим основные интересы обеих сторон, и выразил надежду, что Франция продолжит следовать принципу «одного Китая». Комментарии китайского дипломата были опубликованы в заявлении МИД в Пекине.

Посольство Франции в Пекине, как сообщает издание, не прокомментировало ситуацию. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе посетит Китай с государственным визитом, в рамках которого планируются обсуждения экономического и торгового сотрудничества.

Пекин продолжает оказывать давление на Такаити через публикацию в официальной газете КПК People’s Daily, где подчеркивается, что высказывания премьер-министра Японии рассматриваются как серьезная провокация суверенитета Китая. Кроме того, китайская сторона на прошлой неделе направила письмо генеральному секретарю ООН с обвинениями Такаити в нарушении международного права из-за ее комментариев о возможном участии японской армии в ситуации вокруг Тайваня.

Дипломатическая активность Китая сопровождается экономическим давлением на Японию и усилением риторики в адрес Токио. При этом Япония и Франция, по данным МИД Японии, ведут переговоры о соглашении по взаимному доступу, которое позволит проводить совместные учения военных двух стран. Стороны подтверждают партнерство и солидарность в противодействии попыткам изменить статус-кво в Тайваньском проливе силовым путем.

