Bloomberg: Китай попытался заручиться поддержкой Франции против Японии
В преддверии визита Эммануэля Макрона в Китай Пекин усилил давление на Японию, призвав Францию поддерживать принцип «одного Китая» на фоне спора о Тайване, пишет Bloomberg.
Министр иностранных дел Китая Ван И в четверг провел переговоры с Эммануэлем Бонном, советником президента Франции по дипломатическим вопросам, пишет Bloomberg.
Он отметил, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити сделала в этом месяце провокационные заявления, касающиеся Тайваня.
Ван И в беседе подчеркнул важность взаимной поддержки между Пекином и Парижем по вопросам, затрагивающим основные интересы обеих сторон, и выразил надежду, что Франция продолжит следовать принципу «одного Китая». Комментарии китайского дипломата были опубликованы в заявлении МИД в Пекине.
Посольство Франции в Пекине, как сообщает издание, не прокомментировало ситуацию. Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе посетит Китай с государственным визитом, в рамках которого планируются обсуждения экономического и торгового сотрудничества.
Пекин продолжает оказывать давление на Такаити через публикацию в официальной газете КПК People’s Daily, где подчеркивается, что высказывания премьер-министра Японии рассматриваются как серьезная провокация суверенитета Китая. Кроме того, китайская сторона на прошлой неделе направила письмо генеральному секретарю ООН с обвинениями Такаити в нарушении международного права из-за ее комментариев о возможном участии японской армии в ситуации вокруг Тайваня.
Дипломатическая активность Китая сопровождается экономическим давлением на Японию и усилением риторики в адрес Токио. При этом Япония и Франция, по данным МИД Японии, ведут переговоры о соглашении по взаимному доступу, которое позволит проводить совместные учения военных двух стран. Стороны подтверждают партнерство и солидарность в противодействии попыткам изменить статус-кво в Тайваньском проливе силовым путем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай пригрозил Японии введением жестких санкций.
Япония ранее направила делегацию в Пекин на фоне обострения конфликта.
Японские власти выразили недовольство Китаю.