Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.0 комментариев
Китай пригрозил Японии жесткими санкциями
Bloomberg: Китай пригрозил Японии жесткими экономическими мерами
Китай готовит жесткие ответные шаги против Японии за высказывания премьер-министра Санаэ Такаити по Тайваню, включая возможные санкции и ограничения, пишет Bloomberg.
Китай обостряет противостояние с Японией из-за заявлений премьер-министра Санэ Такаити о Тайване, сообщает Bloomberg.
В выходные аккаунт Yuyuantantian, связанный с центральным телевидением Китая, предупредил о «полной готовности Пекина к серьезным контрмерам», включая возможное введение санкций, приостановку экономических, дипломатических и военных связей, а также ограничение торговли.
Через несколько часов газета «Жэньминь жибао» опубликовала статью, где государственный эксперт предупредил: если японские военные вмешаются в ситуацию в Тайваньском проливе, то всей стране грозит быть вовлеченной в конфликт.
Эскалация дипломатического кризиса ставит под угрозу недавно достигнутые договоренности между Токио и Пекином: всего несколько недель назад Такаити и председатель КНР Си Цзиньпин согласились наладить отношения.
В ответ на обострение КНР выпустила предупреждения для туристов и студентов о повышенных рисках в Японии. Это напрямую влияет на туризм: ежегодно КНР составляет примерно четверть всех приезжих в Японию, что уже привело к падению акций турсектора, в частности Shiseido Co., упавших в понедельник на 11%. Вслед за КНР Гонконг также обновил свои рекомендации о поездках в Японию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония отправила делегацию в Китай из-за обострения конфликта.
Власти Китая предостерегли своих граждан в Японии об угрозах и напряженности на фоне обострения отношений между странами.
Правительство Японии выразило недовольство по поводу призыва министерства образования КНР отказаться от стажировок и туристических поездок в страну.