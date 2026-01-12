Посольство России на Кипре сообщило о смерти сотрудника

Tекст: Денис Тельманов

О смерти сотрудника посольства сообщило диппредставительство России на Кипре, передает ТАСС. В заявлении говорится: «С прискорбием сообщаем, что 8 января 2026 года ушел из жизни наш коллега, сотрудник посольства А.В.Панов».

В посольстве подчеркнули, что считают произошедшее личной трагедией для семьи Панова, а также отметили, что оказали родным всю необходимую помощь.

Диппредставительство уточнило, что взаимодействует с кипрскими компетентными органами для скорейшей репатриации тела Панова на Родину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын посетил российское посольство в КНДР, чтобы почтить память умершего посла Александра Мацегоры.

Российский генконсул в Гюмри Руслан Кандауров скончался после продолжительной болезни.

Чрезвычайный и полномочный посол СССР в отставке Владимир Семенов умер на 98-м году жизни.