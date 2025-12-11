Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью посла и посетил дипмиссию

Ким Чен Ын посетил посольство России и выразил соболезнования из-за смерти посла

Tекст: Катерина Туманова

«Товарищ Ким Чен Ын возложил букет цветов и почтил минутой молчания память товарища Александра Ивановича Мацегоры, посвятившего свою благородную жизнь укреплению и развитию дружбы между КНДР и Россией», сказано в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын также встретился с членами семьи посла и ключевыми сотрудниками посольства, выразил глубочайшие соболезнования и сочувствие.

По словам главы КНДР, товарищ Мацегора был способным дипломатом, внесшим выдающийся вклад в историю дружественных отношений между КНДР и Россией, а также близким другом и истинным товарищем, оставившим о себе память в сердцах корейского народа.

Ким Чен Ын назвал душераздирающей потерю товарища-посла в момент, когда развитие отношений между двумя странами вступило в решающую историческую фазу.

«Он сказал, что, хотя он и ушел из жизни, наше уважение и память о нем останутся навсегда, и что отношения между КНДР и Россией будут укрепляться и развиваться так, как он того желал», – отмечено в послании.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора скончался в возрасте 70 лет, сообщил российский МИД.