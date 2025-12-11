Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.12 комментариев
Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью посла и посетил дипмиссию
Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын посетил в среду российское посольство в КНДР с тем, чтобы почтить минутой молчания память российского посла Александра Мацегоры, который умер 6 декабря в КНДР.
«Товарищ Ким Чен Ын возложил букет цветов и почтил минутой молчания память товарища Александра Ивановича Мацегоры, посвятившего свою благородную жизнь укреплению и развитию дружбы между КНДР и Россией», сказано в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын также встретился с членами семьи посла и ключевыми сотрудниками посольства, выразил глубочайшие соболезнования и сочувствие.
По словам главы КНДР, товарищ Мацегора был способным дипломатом, внесшим выдающийся вклад в историю дружественных отношений между КНДР и Россией, а также близким другом и истинным товарищем, оставившим о себе память в сердцах корейского народа.
Ким Чен Ын назвал душераздирающей потерю товарища-посла в момент, когда развитие отношений между двумя странами вступило в решающую историческую фазу.
«Он сказал, что, хотя он и ушел из жизни, наше уважение и память о нем останутся навсегда, и что отношения между КНДР и Россией будут укрепляться и развиваться так, как он того желал», – отмечено в послании.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора скончался в возрасте 70 лет, сообщил российский МИД.