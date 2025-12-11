Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.12 комментариев
Мэр Москвы сообщил о десяти уничтоженных на подлете к городу дронах
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о десяти уничтоженных силами ППО на подлете к городу дронах ВСУ, которые удалось перехватить за час.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 2.19 ночи.
До этого с 1.22 до 2.22 были сбиты пять дронов. По состоянию на 2.22 ночи, над Москвой ликвидированы 16 БПЛА.
Напомним, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили полеты, как и в аэропорту Шереметьево.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.