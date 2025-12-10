Мишустин заявил о планах достичь мировых темпов роста экономики к 2026 году

Мишустин сообщил о планах достижения мировых темпов роста экономики к 2026 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Экономика России к концу 2026 года должна выйти на темпы роста, которые не будут ниже мировых, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Премьер подчеркнул, что кабинетом подготовлен план структурных изменений в экономике до 2030 года, нацеленный на создание современных рабочих мест и расширение участия в проектах молодежи, а также ветеранов спецоперации на Украине.

Мишустин отметил, что особое внимание будет уделено привлечению кадров в обрабатывающее производство и машиностроение. «Глава государства поручил приступить к его реализации незамедлительно, чтобы уже к концу следующего года сформировать платформу для выхода на темпы роста экономики не ниже мировых», – цитирует премьера сайт правительства РФ.

Также Мишустин выразил мнение, что при дальнейшем укреплении производственной базы стратегически важно ориентироваться не только на внутренний рынок, но и на экспорт высокотехнологичной продукции. В то же время в импорте нужно сделать акцент на простую продукцию, чтобы стимулировать спрос на квалифицированный труд и занятость в России.

Премьер добавил, что развитие экономики предложения и совершенствование делового климата должны привести к ощутимым результатам в рамках национальной модели ведения бизнеса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мишустин заявил, что национальные проекты в России полностью обеспечены необходимым финансированием.

Также Мишустин отметил, что более трех четвертей поступлений в бюджет России сейчас обеспечивают отрасли, не связанные с добычей и переработкой углеводородов.

По прогнозам премьера, доля участников ШОС в мировом ВВП до конца нынешнего года вырастет до 35%.