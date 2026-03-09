Путин провел совещание по росту цен на нефть и газ

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин 9 марта провёл в Кремле совещание, посвящённое ситуации на мировых рынках нефти и газа, передает РИА «Новости». Глава государства отметил важность согласования действий государства и частных компаний в условиях изменений на энергетических рынках. Путин подчеркнул: «Я пригласил вас сегодня собраться, чтобы поговорить о ситуации, которая складывается на мировых энергетических рынках, сверить часы, и хотел бы услышать ваши мнения по поводу происходящих событий, посоветоваться с вами по поводу того, как нам скоординировать усилия государства и частных наших компаний в связи с происходящими событиями».

Особое внимание на совещании уделялось влиянию ситуации на Ближнем Востоке на мировую энергетику. Путин напомнил, что Россия неоднократно предупреждала о возможных последствиях дестабилизации в регионе для глобального топливно-энергетического комплекса. По его словам, такие процессы могут привести к росту цен на энергоносители, ограничению поставок и срыву крупных инвестиционных проектов.

В ходе обсуждения президент отметил, что темпы роста мировых цен на газ сейчас превышают темпы удорожания нефти. По его оценке, ускоряющийся рост стоимости газа требует особого внимания с российской стороны, поскольку влияет на глобальную энергобезопасность и экономическую стабильность.

Кроме того, Путин сообщил, что за последнюю неделю мировые цены на нефть увеличились более чем на 30%. Это, по мнению президента, ещё раз подтверждает серьёзность складывающейся ситуации и необходимость разработки совместных ответных мер для поддержания российского топливно-энергетического сектора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть замедлили рост до 13% к середине дня. Стоимость сортов Brent и WTI осталась выше отметки 100 долларов за баррель.

Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.