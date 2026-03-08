  • Новость часаИзбран новый верховный лидер Ирана
    Турция пытается стать центром Евразии
    8 марта 2026, 12:00 Мнение

    Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев

    востоковед, директор Центра изучения новой Турции

    Бывший президент Турции Абдуллах Гюль заявил, что европейская безопасность без Анкары – иллюзия. На фоне возвращения Трампа в Белый дом и нежелания США быть «бесплатным охранником», Европе пора перестать капризничать и начать договариваться с таким ключевым игроком НАТО, как Турция, убежден политик.

    Это заявление – не столько пожелание, сколько констатация: в такой логике Анкара действует уже лет 15. Цель – насытить турецкую экономику стабильными валютными поступлениями, превратив республику в незаменимый энергетический и транспортно-логистический хаб для ЕС.

    Первым этапом станет где-то активизация, а где-то налаживание Турцией диалога с соседями по региону. Причем именно с теми игроками, которые обладают энергетическим потенциалом. Процесс вывода отношений на более высокий уровень уже запущен с Грецией, Италией, Саудовской Аравией, Сирией, Ираком.

    Вторым шагом станет аккумуляция энергетических и транспортно-логистических потоков заинтересованных азиатских игроков. Для этого Турцию с энергетически богатыми странами должна связать сеть магистральных трубопроводов, железных и автодорог. Только при таком раскладе Турция могла бы стать по-настоящему интересна Европе как страна-посредник и только в этом случае за Турцией закрепился бы статус «моста», связующего Азию с Европой.

    Предпосылки к этому сформировались приблизительно 15 лет назад. События 2009-2011 годов с открытием Израилем, Грецией и Кипром газовых месторождений «Левиафан», «Тамар» и «Афродита» в Восточном Средиземноморье и появление на этой почве «энергетического треугольника» скорректировали курс Эрдогана. С той поры Анкара не столько погружена в процесс создания «тюркского мира», сколько делает все возможное, чтобы устранить главное конкурентное преимущество перечисленных игроков – их способность единолично обеспечить Европу газом.

    Главный проект «треугольника» – газопровод EastMed, по задумке инициаторов, должен был диверсифицировать источники энергии для ЕС, а значит, снизить его зависимость от России. Задумка Израиля, Кипра и Греции изначально состояла в прокладке по дну Средиземного моря трубопровода протяженностью до 1900 км, который соединит израильское месторождение «Левиафан» и кипрское «Афродита» с материковой Грецией и далее с Италией.

    Однако, несмотря на подписание соответствующих межправительственных соглашений, реализация проекта натолкнулась на экономические (высокая стоимость в 6–7 млрд долларов) и геополитические трудности, включая противодействие со стороны Турции. В результате небезуспешных действий последней в Ливии в 2020-м и в Сирии в 2024-м планам «треугольника» не суждено было сбыться. Перспектива столкновения с турецким флотом, который, очевидно, не допустит трубоукладчики, игроков не вдохновляет.

    Вместе с тем уверенные, отчасти даже обескураживающие «треугольник» действия Турции на ливийском и сирийском направлениях были не самоцелью, а попыткой Анкары создать предпосылки и удобные переговорные позиции для диалога с Афинами, Иерусалимом и Никосией, а главное – с Евросоюзом.

    Подтверждением послужило то, что незадолго до нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года турецкий президент Эрдоган, отложив идеологические претензии, подписал с израильским премьером Биньямином Нетаньяху соглашение о транзите израильского газа через турецкую территорию. В каком-то смысле уже тогда турки добились своего, убедив одного из ключевых конкурентов и участников «тройки» сесть за стол переговоров. Правда, отпраздновать успех не получилось. Вместо этого турецкие власти вскоре разорвали сотрудничество с израильтянами, выразив солидарность ХАМАС и палестинскому делу. Такова плата Анкары за идеологические нарративы прошлого.

    Хотя с октября 2023 года турки не прекращали попыток повлиять на процесс через Грецию. И совсем недавно их действия на греческом направлении как будто увенчались успехом. Эрдоган и греческий премьер Мицотакис недавно провели 6-е заседание Совета сотрудничества высшего уровня, подписали ряд двусторонних соглашений, а главное – впервые за многие годы предметно обсудили меры по укреплению доверия в Эгейском море. Ведь широко известно, что взаимоотношения союзников по НАТО омрачаются, помимо энергетических разногласий в этом регионе, еще и акватерриториальными спорами.

    Теперь же греческое издание Kathimerini зафиксировало многообещающую позицию Мицотакиса: «Пришло время устранить любые угрозы нашим отношениям» – и Эрдогана: «При наличии доброй воли не существует нерешаемых проблем». Глубоко символичны и не характерны для греческих премьеров и реверансы Мицотакиса в адрес основателя республики Кемаля Ататюрка. Но что еще примечательнее для региона и обсуждаемой темы – стороны затронули вопросы Восточного Средиземноморья, отметив готовность решать их в рамках международного права. Вопреки устоявшейся в последние годы турецкой практике упорно игнорировать международное – в частности морское – право.

    При этом заметный греческий сдвиг в пользу Турции дает основание предположить, что в отношениях трех газовых игроков уже все не так гладко, как в 2019-м, когда они подписали соглашение по газопроводу EastMed. Но если ключевой причиной их размолвки и стали происки Турции, то насолить единству «треугольника», Израилю или Европе – для Турции не самоцель. Скорее это турецкое приглашение к диалогу на своих условиях.

    Не совпадение и то, что весной 2025-го Турция вывела свои отношения с другим потенциальным участником проекта EastMed – Италией – на новый уровень. По итогам встречи в Риме президент Эрдоган и премьер-министр Италии Мелони подписали 11 соглашений и подчеркнули необходимость укрепления экономических связей, установив новый целевой показатель торгового оборота – 40 млрд долларов. В частности, они затронули сотрудничество в оборонной промышленности и потенциальные энергетические проекты. Более того, ведущие аэрокосмические концерны Leonardo и Baykar подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь они планируют создать совместное предприятие для разработки и производства дронов, что укрепит позиции производителя БПЛА «Байрактар» – Baykar – на рынке ЕС.

    Инкорпорировать свои интересы с европейскими турки пытаются и другими путями. В 2023 году Турция и Ирак представили проект, который может составить конкуренцию Суэцкому каналу и связать Азию с Европой – «Путь развития». Речь идет о мегапроекте, который железными и автомобильными дорогами в перспективе свяжет центральные районы Турции с Персидским заливом через нефтеносный Ирак. Более того, «Путь развития» напрямую конкурирует с проектом экономического коридора под крылом США и Израиля «Индия – Ближний Восток – Европа» (IMEC). Кстати, он также был сорван очередным обострением ближневосточного конфликта в 2023-м, как ранее турецко-израильские договоренности.

    Там же, на Востоке, Турция во многом уже реанимировала свои отношения с энергетически богатой Саудовской Аравией. Этот шаг имеет большое значение для укрепления позиций турецкой стороны в глазах Евросоюза. Саудовцы не только масштабно инвестируют в уже лояльную туркам Сирию, но и активно изучают ее энергетическую инфраструктуру, с помощью которой можно было бы поставлять транзитом через сирийскую и турецкую территории катарский газ. А почему бы и не европейским потребителям?

    Кстати, недавние заявления турецкой и саудовской стороны о намерении заключить оборонительный альянс с пакистанцами болезненно восприняты израильтянами. Ведь Иерусалим еще совсем недавно пытался вовлечь Эр-Рияд не только в «Соглашения Авраама», но и в вышеупомянутый проект IMEC. Теперь, выходит, Саудовская Аравия вовлечена во враждебные Израилю турецкие энергетические и оборонительные планы. Этому, конечно, способствует нерешенная Иерусалимом и крайне чувствительная для Эр-Рияда, как хранителя исламских святынь, палестинская проблема.

    Сегодня в действиях Турции просматриваются ее долгосрочные энергетические и транспортно-логистические интересы. Теперь их подстегивают и внешние обстоятельства. Относительное затишье в Газе и появление с подачи Трампа «Совета мира» возродили дискуссии о новой конфигурации Евразии на ближайшие десятилетия. Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки. Первой и последней характеристикам Анкара систематически пытается соответствовать.

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую

    Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

