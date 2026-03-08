Во Львове на Украине мужчины сорвали акцию за права женщин похоронным венком

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мужчины сорвали акцию за права женщин во Львове, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское агентство УНИАН. По данным агентства, группа мужчин в масках подошла к полицейскому кордону, который охранял участниц марша, и принесла с собой похоронный венок.

«Один из мужчин бросил венок вверх, пытаясь перебросить его через кордон», – говорится в сообщении. Полицейским удалось перехватить венок и не допустить его попадания к участницам акции.

УНИАН не сообщает, что происходило дальше на месте происшествия, а также не уточняет, были ли задержаны мужчины, участвовавшие в инциденте. Протест прошел в центре города в Международный женский день.

Ранее в Раду повторно внесли проект «дня украинской женщины» вместо 8 Марта

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2023 года в Верховной раде уже регистрировали законопроект об отмене 8 Марта, предлагая вместо этого отмечать 25 февраля как День украинской женщины. Позже Рада не стала рассматривать данный документ.