На Украине мужчины сорвали акцию за права женщин похоронным венком
Во Львове на Украине мужчины сорвали акцию за права женщин похоронным венком
Группа мужчин в масках принесла похоронный венок к месту проведения женской акции во Львове на Украине и попыталась перебросить его через полицейский кордон.
Мужчины сорвали акцию за права женщин во Львове, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское агентство УНИАН. По данным агентства, группа мужчин в масках подошла к полицейскому кордону, который охранял участниц марша, и принесла с собой похоронный венок.
«Один из мужчин бросил венок вверх, пытаясь перебросить его через кордон», – говорится в сообщении. Полицейским удалось перехватить венок и не допустить его попадания к участницам акции.
УНИАН не сообщает, что происходило дальше на месте происшествия, а также не уточняет, были ли задержаны мужчины, участвовавшие в инциденте. Протест прошел в центре города в Международный женский день.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2023 года в Верховной раде уже регистрировали законопроект об отмене 8 Марта, предлагая вместо этого отмечать 25 февраля как День украинской женщины. Позже Рада не стала рассматривать данный документ.