Tекст: Мария Иванова

Группировка «Запад» в течение недели также освободили населенные пункты Дробышево и Яровая. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

Потери противника на этом направлении составили свыше 1280 военнослужащих, 24 бронемашины, 21 орудие полевой артиллерии, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 23 склада с боеприпасами.

В течение недели подразделения группировки «Север» установили контроль над Нескучным и Круглым в Харьковской области, а также Бобылевкой в Сумской области.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

Всего в зоне ответственности группировки за последнюю неделю противник потерял более 1,50 тыс. военнослужащих, девять танков и бронемашин, девять орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ, 56 складов боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в Минобороны.

В результате наступления подразделений Южной группировки освобождена Резниковка в ДНР. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки войск ВСУ потеряли более 1035 военнослужащих, два танка, 27 бронемашин.

Уничтожены 18 орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 41 склад боеприпасов, горючего и матсредств.

В течение недели подразделения группировки«Восток» освободили Горькое в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 2185 военнослужащих, 26 бронемашин и семь артиллерийских орудий. Уничтожены три станции РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.

В результате действий подразделений группировки «Днепр» освобождена Веселянка в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

Всего на этом направлении ВСУ потеряли до 375 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии, 18 станций РЭБ, 20 складов боеприпасов и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Центр» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

Всего на данном направлении противник потерял свыше 2425 военнослужащих, пять танков, 52 бронемашины, 14 орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ, восемь складов боеприпасов и горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Яровую в ДНР.

Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку. До этого группировка «Север» освободила село Круглое и уничтожила пункты управления БПЛА. Российские войска также освободили Дробышево и Резниковку в ДНР.