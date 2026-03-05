Глава ГРУ заявил об отсутствии даты переговоров с Киевом

Глава ГРУ Костюков рассказал о ходе подготовки новых переговоров с Киевом

Tекст: Елизавета Шишкова

Игорь Костюков в комментарии корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину заявил: «Пока ни даты, ни места нет». Каких-либо подробностей о возможных сроках или локациях встречи Костюков не привел, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о приостановке переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине из-за событий, связанных с Ираном.

По словам главы МИД Сергея Лаврова, российская сторона рассматривает договоренности, достигнутые с США в Анкоридже, как основу для новых переговоров.

Россия и Украина проводят обмен по 500 военнопленных с каждой стороны согласно договоренностям, достигнутым в Женеве.