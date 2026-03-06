В бундесвере выявили рост использования нацистской символики

Tекст: Дмитрий Зубарев

В армии Германии зафиксирован значительный рост числа случаев экстремизма, включая использование нацистской символики и героизацию вермахта, передает РИА «Новости». Согласно отчету уполномоченного по делам вооруженных сил Германии, в 2025 году было зарегистрировано 304 случая, из которых 275 связаны с экстремистским поведением, разжиганием национальной розни и нарушением демократических принципов.

В документе отмечается, что количество подобных инцидентов значительно увеличилось по сравнению с прошлыми годами. Среди немецких военных регулярно фиксируются факты использования нацистских приветствий, запрещенной символики и татуировок с рунами.

Также распространены случаи героизации вермахта и идеализации нацистского прошлого страны. В отчете говорится о военном, который публично поставил под сомнение военные преступления вермахта, а одна из военнослужащих женщины не раз выражала сомнения в исторически подтвержденных фактах о Второй мировой войне и Холокосте, заявляя, что немецкая история преподается неверно.

Еще один инцидент связан с офицерским слушателем военного университета, который во время лекции с помощью ноутбука вывел на проектор изображение солдат вермахта на восточном фронте Второй мировой войны. Бундесвер инициирует проверки по всем подобным делам, однако далеко не всегда это приводит к увольнению военных из армии.

