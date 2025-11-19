Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, власти Литвы в 1990-х годах реабилитировали и оправдали как минимум 12 нацистских коллаборационистов, принимавших участие в массовых убийствах евреев во время Второй мировой войны, передает РИА «Новости». К своему 77-летию Зурофф посвятил более сорока лет поискам и разоблачению военных преступников по всему миру и возглавлял отделение Центра Симона Визенталя в Иерусалиме.

По словам исследователя, после обретения независимости в странах Прибалтики проводилась реабилитация лиц, осужденных в советское время за военные преступления и убийства, даже если их причастность к Холокосту была доказана в специальных судебных расследованиях.

Зурофф подчеркнул: «Я лично находил случаи участия литовцев в массовых убийствах евреев. И они были реабилитированы. Мы направляли жалобы литовскому правительству. Я изучил 12 стенограмм судебных процессов, которые доказывали, что каждый из этих людей принимал непосредственное участие в массовых убийствах евреев во время Холокоста».

Он добавил, что власти Литвы возвращали этим оправданным их имущество, конфискованное в советское время, а также предоставляли социальные льготы, включая бесплатную медицину и транспорт. По мнению Зуроффа, похожая ситуация могла складываться и в других странах Прибалтики.

Историк с сожалением отметил, что литовские власти отказались передать его центру оправдательные приговоры и признать ответственность осужденных за преступления геноцида, представляя их действия исключительно как «преступления против СССР». Такое законодательство, примечает Зурофф, позволяло амнистировать подобных лиц, что он называет «ярким примером искажения Холокоста и истории».

Как писала газета ВЗГЛЯД, западная идеология пытается вытеснить память о Победе и символы Великой Отечественной войны. Власти Прибалтики привели к росту сопротивления среди русскоязычного населения после запрета на советские памятники и атрибутику. Дипломаты из Литвы сорвали георгиевские ленты с могил советских воинов на кладбище под Красноярском.