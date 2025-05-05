  • Новость часаСимион занял первое место на выборах президента Румынии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    5 мая 2025, 08:48 Мнение

    Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    «Звучит команда «33 попугая» – и все знают, куда бить»
    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году
    Зеленский заявил о гонке политиков ЕС за «лучшие места» на Красной площади
    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    С приближением 80-летнего юбилея Великой Победы становится понятно, что работа по сохранению исторической памяти не будет завершена к этой круглой дате. На самом деле всё только начинается, и свидетельство тому – предложение Владимира Путина создать комиссию по защите исторической памяти о Второй мировой войне при парламентском собрании России и Белоруссии.

    Было время, когда идея активизировать память о тех годах сталкивалась с серьёзным сопротивлением. В ходу было слово «победобесие», хотя признаки бешенства скорее наблюдались у тех, кто этот термин употреблял. Сегодня нам гораздо яснее, почему о событиях, всё дальше уходящих от нас в прошлое, с течением времени необходимо напоминать всё настойчивее – вместо того, чтобы предать их забвению.

    Прежде всего, мы отдаём долг, накопившийся за то время, пока страна и общество занимались разбазариванием памяти. А это в нашей истории, к сожалению, было, и об этом тоже надо помнить. Мне кажется, беспамятство, деградация памяти и её предательство сами по себе заслуживают отдельного зала в каком-нибудь музее. Зала стыда и позора. Просто потому, что это не должно повториться.

    Начиналось всё с позднесоветского цинизма, когда праздничные мероприятия всё больше отдавали казёнщиной, а тема войны в среде молодых людей стала считаться неинтересной и неприятной. И в то же время интересной начала казаться американская жвачка, а за настоящие американские джинсы потребитель стал охотно отдавать полторы зарплаты.

    Прозападная идеология вступила в конкуренцию с памятью о Победе и постепенно стала её вытеснять. Казалось бы, в этом есть парадокс. Мы же вместе с американцами и англичанами воевали во Второй мировой войне, вместе победили. Встречу на Эльбе помните? Ведь это же было, из истории этого не вычеркнуть, как и героизма британских моряков из полярных конвоев. Разве Победа, общая для всего человечества, могла быть привязана к конкретной идеологии, будь то марксизм-ленинизм или капитализм?

    И тем не менее, когда открылись вентили гласности, деградация памяти о войне продолжалась ускоренными темпами параллельно с распространением идей демократии и рыночной экономики. Почему-то новым богатым и их идеологам было важно не только опрокинуть коммунистов, но и непременно доказать, что Зоя Космодемьянская – не героиня, а несчастная пироманка, что маршал Жуков – не великий полководец, а безжалостный мясник, что Красная Армия была ордой насильников и мародёров и что вообще лучше было бы сдаться нацистам и тогда «пили бы баварское».

    Очень стыдно теперь об этом вспоминать. Стыдно, что всей этой похабщины, выдаваемой за «правду о войне», не чурались в то время даже государственные СМИ, что мы всё это терпели, не смогли дать отпор. Возможно, кому-то казалось, что это не главное, а главное – поскорее попасть в мир «цивилизованного человечества». И так получилось, что препятствием на пути в этот мир стала память о подвиге народа.

    Мы видим, что случилось с теми постсоветскими государствами, которым удалось войти в этот «цивилизованный мир», ядром которого является блок НАТО, возглавляемый нашими англо-американскими союзниками по антигитлеровской коалиции. Я имею в виду Литву, Латвию и Эстонию. Шли они туда вроде бы за демократическими ценностями, а пришли к полному отрицанию памяти о Победе. Быть сторонником нацистов, с ностальгией вспоминать о легионах СС – это там давно уже считается нормой. К той же «норме» изо всех сил стремятся и на Украине.

    Почему же память об общей борьбе с нацизмом настолько различается у нас и на Западе, что предательство Победы становится пропуском в западное сообщество? Наверное, нужно вспомнить о том, как появился нацизм в Германии. О том, как европейские державы закрывали глаза на «шалости» Гитлера, надеясь, что этот безумец обратит своё внимание на восток и поможет им расправиться с СССР. Тоже, наверное, мечтали о войне до последнего немца, как теперь мечтают о войне до последнего украинца. Вспомним о сильных фашистских партиях во Франции и Великобритании, о пронацистских симпатиях таких видных американцев как Генри Форд.

    Да, в итоге англо-американцам пришлось воевать с Германией. Но произошло это только после того, как созданный ими Голем не оправдал надежд и обратил своё оружие на запад. А сначала-то пытались договориться. Зато после войны всячески выпячивали «пакт Молотова – Риббентропа», то есть по сути кричали «Держи вора», представляя дело так, будто Москва вступила во Вторую мировую войну в качестве союзницы Берлина.

    Дело же не только в «мюнхенском сговоре», окончательно похоронившем версальский порядок. Даже после высадки в Нормандии, когда, казалось бы, наши союзники начали воевать всерьёз, они вели сепаратные переговоры с гитлеровцами. И уже после того, как капитуляция была предрешена, немецкие генералы, такие как Вальтер Венк, сознательно уводили войска на запад, чтобы сдаться не Красной Армии, а «своим». В самом деле, с западной точки зрения Вторая мировая война была разборкой между родственниками, в которую зачем-то вмешались чужие. И от всей этой исторической трагедии у наших бывших союзников осталось, в принципе, две эмоции: во-первых, жалко истреблённых евреев, а во-вторых, неловко от того, что поражение фюрера дало русским повод на сорок с лишним лет влезть в европейские дела.

    Здесь кроется различие между нашей памятью и памятью Запада: то, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь. Вот поэтому сохранение памяти о наших героях и русское западничество несовместимы. Наверное, этот вывод – тоже определённый этап исторической зрелости. Наступило время сделать выбор: смотреть на прошлое своими глазами или глазами тех, кто нас ненавидит.

    Впрочем, надежда на единство исторической памяти по-прежнему живёт на той фотографии, на которой русские и американские солдаты пожимают друг другу руки на реке Эльба. Может быть, когда-нибудь голос наследников этих солдат будет слышнее голоса лукавых русофобских идеологов. Но для того, чтобы это произошло, твердыня нашей памяти должна быть крепка и неприступна.

    Другие материалы автора

    Главное
    Группировка «Север» уничтожила более 160 украинских военных за сутки
    ВСУ начали возводить защитные сетки от БПЛА под Харьковом
    Пакистан столкнулся с нехваткой боеприпасов из-за поставок Украине
    Трамп распорядился восстановить «Алькатрас»
    Миронов потребовал проверки выдачи жилья мигрантам за государственный счет
    Суд отказал Чубайсу в снятии ареста на активы
    Швейцарского бегуна приговорили к штрафу за плевок в консульство России

    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

    Перейти в раздел

    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

    Перейти в раздел

    «Звучит команда «33 попугая» – и все знают, куда бить»

    Бывший гражданин Украины и инженер Запорожской АЭС, а теперь ветеран СВО Сергей Тарасюк рассказал газете ВЗГЛЯД, когда в Энергодаре ждали «вежливых людей», как участвовал в боях под Крынками и Работино, а также какое значение для боевых действий имеет штабная работа. Подробности

    Перейти в раздел

    Запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости

    «На заре – драматические перемены». Так немецкие аналитики описывают решение спецслужб ФРГ признать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской. В чем заключается суть этого решения, какими могут быть его последствия и почему давление на АдГ усугубляет раскол между Евросоюзом и США? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............