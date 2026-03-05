Лавров заявил об «испарении» духа Анкориджа

Лавров заявил, что дух переговоров в Анкоридже испаряется

Tекст: Вера Басилая

Россия по-прежнему придерживается пониманий, которые были выработаны в ходе саммита лидеров России и США на Аляске, передает РИА «Новости».

«Наша совесть чиста. Мы верны тем пониманиям, которые были четко достигнуты по предложению США на Аляске», – заявил Лавров.

Министр иностранных дел России уточнил, что атмосфера на переговорах в Анкоридже была конструктивной и взаимоуважительной, однако сам «дух Анкориджа» постепенно исчезает.

«В Анкоридже дух был далеко не самым главным», – добавил Лавров.

Он пояснил, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, стали точкой отсчета для российских позиций на переговорах с США по теме урегулирования ситуации вокруг Украины. Лавров подчеркнул, что Москва исходит из предложений, сделанных американской стороной, и приняла их в качестве основы дальнейших дискуссий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров указал на сохранение администрацией США понимания достигнутых на Аляске договоренностей. Пресс-секретарь президента

Дмитрий Песков связал «дух Анкориджа» с конкретными взаимными решениями двух стран.

Ранее Владимир Путин выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования ситуации на Украине.