Лавров заявил об «испарении» духа Анкориджа

Лавров заявил, что дух переговоров в Анкоридже испаряется
Москва считает договоренности на Аляске основой диалога, однако конструктивная атмосфера встречи постепенно исчезает, дух Анкориджа испаряется, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Россия по-прежнему придерживается пониманий, которые были выработаны в ходе саммита лидеров России и США на Аляске, передает РИА «Новости».
«Наша совесть чиста. Мы верны тем пониманиям, которые были четко достигнуты по предложению США на Аляске», – заявил Лавров.
Министр иностранных дел России уточнил, что атмосфера на переговорах в Анкоридже была конструктивной и взаимоуважительной, однако сам «дух Анкориджа» постепенно исчезает.
«В Анкоридже дух был далеко не самым главным», – добавил Лавров.
Он пояснил, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, стали точкой отсчета для российских позиций на переговорах с США по теме урегулирования ситуации вокруг Украины. Лавров подчеркнул, что Москва исходит из предложений, сделанных американской стороной, и приняла их в качестве основы дальнейших дискуссий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров указал на сохранение администрацией США понимания достигнутых на Аляске договоренностей. Пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков связал «дух Анкориджа» с конкретными взаимными решениями двух стран.
Ранее Владимир Путин выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования ситуации на Украине.