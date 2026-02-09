У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.2 комментария
Песков объяснил, что включает в себя «дух Анкориджа»
Песков сообщил о совместной работе России и США по договоренностям в Анкоридже
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что «дух Анкориджа» состоит из взаимных договоренностей, достигнутых между Москвой и Вашингтоном в ходе недавних переговоров.
Песков на брифинге пояснил, что под «духом Анкориджа» подразумевается набор взаимных пониманий между Россией и США, достигнутых во время переговоров в Анкоридже. Песков отметил, что эти договоренности были сформированы как во время визита спецпредставителя США Стивена Уиткоффа, так и в ходе последующих встреч, передает ТАСС.
Он заявил: «Есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа, во время приезда сюда господина [Стивена] Уиткоффа. И после этого как раз и назрела необходимость проведения встречи в верхах».
Песков добавил, что именно этот набор взаимных пониманий и составляет суть «духа Анкориджа». Также он подчеркнул, что работа между Россией и США по реализации этих договоренностей продолжается.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва согласилась на предложение Вашингтона по Украине во время переговоров в Анкоридже, и считает, что проблема должна быть решена, если «подходить по-мужски».
Москва была удивлена после введения новых жестких санкций США против крупнейших нефтяных компаний России вскоре после встречи в Анкоридже.
Песков отмечал, что территориальные вопросы, включенные в так называемую формулу Анкориджа, имеют особую важность для российской стороны.