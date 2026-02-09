У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.3 комментария
Пьяная компания «заминировала» башню в деловом центре «Москва-Сити»
Столичные правоохранители поймали арендатора офиса и его друзей, которые в нетрезвом виде сообщили о якобы готовящемся взрыве в небоскребе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники полиции задержали арендатора помещений и двоих его приятелей, заявивших об угрозе взрыва в деловом центре на Пресненской набережной, пояснила Волк, передает ТАСС.
По имеющейся информации, звонившие находились под воздействием алкоголя.
Ночью злоумышленники совершили несколько анонимных звонков в экстренные службы, заявив о намерении устроить теракт. В отношении задержанных уже возбуждено уголовное дело, им грозит от шести до восьми лет колонии.
Ранее в Москве местную жительницу признали виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма после того, как она в состоянии опьянения позвонила в экстренные службы с угрозой взорвать Красную площадь.