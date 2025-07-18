СМИ: Украина потеряла почти все полученные от США танки Abrams

СМИ: Украина потеряла большинство полученных от США танков Abrams

Tекст: Дарья Григоренко

По данным американского журнала The National Interest, из 31 переданного танка в распоряжении украинских военных осталось лишь четыре машины, передает Газета.Ru.

В публикации отмечается, что основными трудностями при эксплуатации техники стали ограниченные возможности авиационной и артиллерийской поддержки. На эффективность использования Abrams повлияли также проблемы координации, а также нехватка технических специалистов и обученного личного состава.

Аналитики подчеркивают, что несмотря на современные характеристики, техника оказалась уязвимой в условиях текущего конфликта.

Ранее американские власти сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, предложенная президентом США Дональдом Трампом новая схема помощи Киеву предполагает, что США будут поставлять оружие, а Европа оплачивать эти поставки.