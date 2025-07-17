Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

Предложенная Трампом новая конфигурация помощи Киеву – «Мы будем поставлять оружие, а Европа за него заплатит» – названа генсеком НАТО Марком Рютте «отличной новостью для Украины». Однако в реальности это отличные новости для американского ВПК, и только для него. Военная промышленность США теперь будет загружена на несколько лет «жирными» контрактами, практически подавив своих европейских конкурентов на их собственном оружейном рынке.

Но только в том случае, если ЕС будет готов принять предложенную формулу. Пока что только Германия и Норвегия изъявили желание оплатить производство Patriot для Украины – двух батарей и одной, соответственно. Другие европейские страны подобной готовности не демонстрируют. Так, Венгрия уже заявила, что не будет оплачивать американское оружие для киевского режима.

Во Франции также, как сообщает газета Politico, не готовы закупать американское оружие для Украины. Возможно, потому, что Париж предпочел бы обеспечить контрактами собственный ВПК. Другие страны пока отмалчиваются. И, наконец, остается открытым вопрос, где взять 40-50 млрд долларов в год на закупку вооружения, если ЕС не может найти 20 млрд для Украины на следующий год.

При этом следует понимать, что контракт и деньги – это ближайшая перспектива, а производство и поставка оружия может занять несколько лет. Особенно если учесть, что приоритетом для американцев является восполнение дефицита в собственном арсенале, возникшем из-за помощи Киеву, а также войны с хуситами и участия в 12-дневном ирано-израильском конфликте.

Корпорации «Рэйтеон» и «Локхид Мартин» производят всего 10 ракет для «Пэтриот» в неделю, а к 2027 году обещают нарастить выпуск до 600 ракет за 12 месяцев. Дело не в том, что американская промышленность неспособна перестроиться на военные рельсы и интенсифицировать производство, а в том, что ВПК США невыгодно выпускать большое количество дешевого оружия – он предпочитает небольшие партии очень дорогого вооружения, напичканного (часто необоснованно) хай-теком.

И потому байденовский вариант снабжения Украины оказался исчерпанным. Он, кстати, не был столь альтруистичен, как утверждает Трамп – значительная часть вооружения, идущая Киеву, в реальности подлежала списанию, и потому выводилась из боевого состава ВС США, или снималась с хранения. Но взамен для американских войск, на деньги «украинской помощи», покупалось новое оружие.

Но проблема в том, что ВСУ требовалось гораздо больше вооружения, чем могла обеспечить такая комбинация. А производить его с нуля для украинцев и слишком дорого, и требует времени. К радикальному же изменению принципов функционирования своего ВПК Вашингтон не готов.

В силу системных ограничений как военного производства, так и военной логистики США не вытягивают несколько конфликтов одновременно. Полномасштабная война на Украине, даже в режиме прокси, стала для них слишком серьезным вызовом. И если бы к власти пришел не Трамп, а Харрис, перед ней встали бы те же самые проблемы.

Подтверждением этому – «слитый» меморандум заместителя министра обороны США Элбриджа Колби, направленный главе Пентагона Питу Хегсету и опубликованный The Wall Street Journal. В нем замминистра указывает на неспособность «тащить» сразу три ТВД – Украину, Ближний Восток и Китай, и призывает сконцентрироваться на приоритетном, Дальневосточном направлении. Европа и Ближний Восток подаются им как вторичные театры, которые, при необходимости, можно «сдать», чтобы сохранить решающее преимущество в АТР. Колби и ранее открыто продвигал такой подход, заявляя, что «если придётся пожертвовать другими регионами – нужно делать выбор», и это подтверждает подлинность «слитого» документа.

В свете этого становится ясно, что приостановки поставок – это вовсе не «давление на Зеленского», а стремление сохранить жизненно важные ресурсы, которые понадобятся самим американцам на других направлениях. Украина не оправдала надежд Вашингтона и теперь превращается в серьезную обузу. Американская помощь для нее перестает быть стратегической, и, если будет продолжена, будет носить ситуационный, точечный характер, обусловленный политической конъюнктурой.

Но Трамп не хочет бросить Украину как Байден бросил Афганистан не только потому, что опасается «потерять лицо», но и потому что знает, как на ней заработать.

Когда Германия и Норвегия покупают Patriot у США, это означает прежде всего многомиллиардные доходы американского ВПК. Европейцы несут прямые финансовые потери, их бюджеты перенапряжены, они рискуют оказаться вовлеченными в вооруженный конфликт с Россией, а американские производители вооружений получают новые заказы и укрепляют свои позиции на мировом рынке. США при этом оказываются как бы в стороне, будучи защищенными «прокладками» ЕС и НАТО, которые и осуществляют непосредственные поставки Киеву.

50-дневная отсрочка Трампа с введением вторичных санкций против торговых партнеров России связана с его стремлением сохранить пространство для политического маневра. Он уже прекрасно понимает, что никакие ультиматумы на Россию не подействуют, и его угрозы о введении 100% пошлин, в отличие от уже реализованных ограничений против ЕС, во многом остаются элементом переговорной тактики. Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

Впрочем, «гениальная комбинация» Трампа может и не сработать. Так, например, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас хочет, чтобы США тоже платили, вместе с европейцами, за оружие для Украины.

«Мы приветствуем заявление президента Трампа о поставке большого количества оружия на Украину, хотя мы хотели бы, чтобы США разделили это бремя», – сказала Каллас после встречи министров иностранных дел государств-членов ЕС в Брюсселе, резюмируя прошедшее на ней обсуждение.

Сопротивление идеям Трампа нарастает не только в ЕС, но и в самих США. Одна из самых активных «трампистов» и активный приверженец движения MAGA конгрессвумен из Джорджии Маржори Тейлор Грин раскритиковала Дональда Трампа за его намерение возобновить военные поставки Украине, указав на несоответствие этого предвыборным обещаниям. «Движение MAGA не поддерживало новые поставки вооружений Украине, и голосовало за выход США из иностранных конфликтов», – заявила Грин.

Так что Трамп, продвигая интересы американского ВПК в Европе, рискует лишиться поддержки и внутри страны.



