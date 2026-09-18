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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала ликвидным активом на рынке ИИ

    Что стоит за дискуссией вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

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    18 сентября 2026, 08:24 • Новости дня

    Посольство России предрекло США рост цен на бензин

    Посольство России: Санкции против энергоресурсов поднимут цены на бензин в США

    Посольство России предрекло США рост цен на бензин
    @ Михаил Тургиев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничение торговли российскими нефтью и газом способно спровоцировать рост цен на бензин в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в США, сообщило посольство России в Вашингтоне.

    Посольство России в Вашингтоне заявило, что ограничение торговли российскими энергоресурсами может спровоцировать дальнейший рост цен на топливо перед промежуточными выборами в США, передает РИА «Новости».

    Накануне палата представителей одобрила законопроект о жестких санкциях против Москвы, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «Дестабилизация энергетических рынков за счет блокирования торговли российскими нефтью и газом в условиях резкого сокращения поставок с Ближнего Востока – это прямой путь к дальнейшему росту цен на бензин в преддверии промежуточных выборов в ноябре», – отметили дипломаты в соцсети.

    Голосование за новый состав палаты представителей и 33 места в сенате пройдет 3 ноября. Сейчас контроль над парламентом принадлежит республиканцам.

    Сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении американских санкций.

    Некоторые конгрессмены предупредили об угрозе обнищания американских семей из-за новых ограничений.

    Политолог Малек Дудаков исключил вероятность введения Дональдом Трампом тарифов против партнеров России на фоне мирового энергокризиса.

    * Внесен в список террористов и экстремистов в РФ

    15 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    США подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах

    Минфин США констатировал сокращение долларовых активов в резервах России и Китая

    США подтвердили избавление России и Китая от долларовых активов в резервах
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава американского финансового ведомства Скотт Бессент обратил внимание на изменение структуры международных резервов Москвы и Пекина, отметив сокращение доли долларовых активов.

    Бессент подтвердил снижение доли американской валюты в международных накоплениях России и Китая на фоне высокого мирового спроса. По словам чиновника, именно эти страны стали лидерами по избавлению от долларовых активов, передает ТАСС.

    «Доля мировых транзакций в долларах в этом году фактически выросла, и единственное, что мы увидели, – это сокращение доли долларовых активов в резервах, причем в основном за счет России и Китая», – сказал Бессент.

    При этом министр подчеркнул сохранение высокого спроса на активы Соединенных Штатов со стороны других государств. В качестве доказательства он привел результаты двух недавних аукционов по размещению казначейских облигаций. Эти торги стали самыми успешными за последние 20 лет, что подтверждает глобальное доверие к американской финансовой системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о постепенном снижении доли доллара в международных расчетах.

    Ранее Скотт Бессент допустил возврат Москвы к использованию этой валюты после урегулирования украинского конфликта. В конце августа главы финансовых ведомств России и США провели двусторонние переговоры на полях заседания «Группы 20».

    Комментарии (11)
    15 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    В США демократы поссорились из-за санкций против России

    Демократы США столкнулись с расколом из-за законопроекта об антироссийских санкциях

    В США демократы поссорились из-за санкций против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Законопроект о санкциях против России, названный в честь экс-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), вызвал разногласия среди демократов в Палате представителей США. Руководство фракции выступает против документа из-за расширения тарифных полномочий Дональда Трампа, однако часть конгрессменов готова его поддержать или пока не определилась.

    Руководство Демократической партии в Палате представителей США выступает против законопроекта о санкциях в отношении России, передает Axios. Документ, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, позволит администрации Дональда Трампа вводить пошлины до 100% для пяти главных импортеров российской нефти.

    «Демократы Палаты представителей твердо поддерживают Украину, но закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана принесет больше вреда, чем пользы», – заявили конгрессмены Грег Микс, Дон Байер и Ричард Нил. Они отметили, что документ значительно расширяет полномочия президента по тарифам, но не обязывает вводить санкции.

    Документ позволяет администрации президента вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти. Таким образом, демократы оказались перед выбором между поддержкой Украины и нежеланием предоставлять Трампу дополнительные возможности влиять на торговую политику.

    Голосование намечено на эту неделю. По данным издания, республиканцам могут потребоваться голоса демократов, чтобы компенсировать отказ части представителей собственного изоляционистского крыла поддержать законопроект.

    Против документа совместно выступили ведущие демократы в трех комитетах Палаты представителей – Грегори Микс, Дон Байер и Ричард Нил. Они заявили, что продолжат поддерживать Украину, однако считают предложенные меры скорее вредными, чем полезными. По их оценке, законопроект существенно расширяет президентские полномочия по введению пошлин, но при этом не обязывает администрацию вводить санкции против России.

    Другую позицию занял демократ от штата Мэн Джаред Голден, который нередко расходится с партийным руководством. Он сообщил, что почти наверняка проголосует за документ, поскольку поддерживает как санкции, так и применение пошлин. Издание отмечает, что Голден был единственным демократом, открыто одобрявшим многие спорные протекционистские меры Трампа.

    Сопредседатель межпартийной группы по Украине Марси Каптур заявила, что внимательно изучает законопроект и обсуждает его с коллегами по группе. Другой сопредседатель группы от демократов Майк Куигли сообщил, что его решение будет зависеть от точных формулировок документа.

    Микс и бывший лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер пытались скорректировать положения о торговле. Однако в понедельник контролируемый республиканцами комитет по регламенту отклонил предложенные поправки и направил законопроект на процедурное голосование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, старшие демократы в Палате представителей выступили против законопроекта Линдси Грэма об антироссийских санкциях. Центристы опасаются наделения Дональда Трампа чрезмерно широкими полномочиями для введения пошлин. Месяцем ранее американский Сенат одобрил этот документ.

    Комментарии (2)
    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия

    Стефанович назвал возможные виды американского космического оружия

    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    @ David Dozoretz/Space Forces Space/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Под орбитальным оружием США могут подразумевать как существующие спутники-инспекторы, так и новые системы поражения космических аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его мнению, ВСК США необходимо постоянно подтверждать свою роль в сдерживании противников и обеспечении превосходства Америки. Именно этим может объясняться признание Вашингтона в наличии орбитального оружия.

    «Министр ВВС США Трой Мейнк неслучайно именно сейчас признал наличие у Штатов оружия на орбите, позволяющего контролировать космическое пространство. Причины такого шага могут быть прежде всего внутренними», – считает Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    По мнению эксперта, военно-космическим силам США необходимо постоянно демонстрировать свою роль в сдерживании «противников» и обеспечении американского «превосходства». «Поэтому и сделано такое заявление: дескать, соответствующие средства уже развернуты», – пояснил собеседник.

    При этом, отмечает Стефанович, остается непонятно, какое именно оружие имеется в виду. «Возможно, Штаты просто «переквалифицировали» существующие спутники-инспекторы, которые обеспечивают ситуационную осведомленность об обстановке в космосе. То есть речь идет о том самом «контроле космического пространства», – предположил аналитик.

    Но есть и другой вариант. «Не исключено, что речь идет о новых системах, оснащенных средствами функционального или кинетического поражения космических аппаратов, а также их временного или постоянного выведения из строя», – добавил Стефанович.

    В любом случае, как указал эксперт, заявление Вашингтона прозвучало на фоне многолетних попыток международного сообщества не допустить гонки вооружений в космосе. Такая работа ведется на разных площадках, в том числе в ООН.

    «Обсуждаются юридически и политически обязывающие соглашения и нормы. В частности, подготовлен и доработан российско-китайский Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», – уточнил спикер.

    Однако, по его словам, западные страны неоднократно предлагали сместить акцент с запрета оружия в космосе на нормы ответственного поведения. Параллельно обсуждался вопрос о применимости права вооруженных конфликтов к космическому пространству.

    «Все это происходило на фоне обвинений России и Китая в неких экспериментах на орбите, которые воспринимались как испытания оружия», – отметил Стефанович. Теперь, считает эксперт, остается открытым вопрос о том, к чему приведет новое заявление Вашингтона.

    «Сложно предсказать, как изменится этот нарратив: начнется ли подлинная гонка вооружений в космосе или стороны пока продолжат демонстрировать сдержанность. Но международные усилия по предотвращению вепонизации космоса уже торпедированы», – заключил собеседник.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк стал первым американским военным чиновником, открыто признавшим наличие у Вашингтона космического оружия. Однако директор Secure World Foundation Виктория Сэмсон считает маловероятным, что речь идет о кинетическом оружии: его применение создает большое количество обломков. По ее мнению, вероятнее всего, США располагают средствами радиоэлектронной борьбы космического базирования.

    При этом TWZ со ссылкой на представителя Космических сил США уточняет, что под «космическим контролем» подразумевается не только защита собственных спутников, но и возможность нарушать, ослаблять или уничтожать возможности противника с помощью кинетических и некинетических средств. «Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – уточнил собеседник издания.

    TWZ также приводит февральское заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC): «Защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи». Теперь эти слова звучат в новом свете, отмечает портал.

    «Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите», – прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее оценке, действия США ставят под угрозу свободное освоение космоса всеми государствами.

    Она также отметила, что заявления Мейнка демонстрируют направленность американских международных инициатив в области космической безопасности на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений. Дипломат подчеркнула, что мировая общественность должна принять меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе.

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    15 сентября 2026, 13:37 • Новости дня
    Лавров: Конфликт на Украине мог закончиться год назад
    Лавров: Конфликт на Украине мог закончиться год назад
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.

    Украинский кризис мог бы завершиться еще год назад, если бы Вашингтон не отказался от договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    По словам министра, боевые действия можно было остановить на устраивающих Москву условиях.

    «Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это очевидный факт. Поэтому делайте выводы сами», – подчеркнул дипломат.

    Глава МИД также назвал несерьезной позицию европейских стран. Он отметил, что Европа отказалась признавать освобожденные территории и уговорила президента США Дональда Трампа отказаться от американского предложения по урегулированию конфликта.

    Ранее Лавров указывал на изменения подхода США к договоренностям на Аляске.

    Российская сторона считала американские инициативы по украинскому вопросу по-прежнему актуальными.

    Москва ожидала реализации достигнутых в Анкоридже соглашений для завершения кризиса.

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    15 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    В Кремле назвали «хорошей инициативой» идею Трампа об энергетическом перемирии
    В Кремле назвали «хорошей инициативой» идею Трампа об энергетическом перемирии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия положительно оценивает новую американскую инициативу об установлении энергетического перемирия и считает ее весьма своевременной, отметили в Кремле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил предложение президента США Дональда Трампа установить энергетическое перемирие, пишет РИА «Новости».

    «Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой», – заявил журналистам Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля также уточнил, что российская сторона поддерживает постоянный рабочий контакт с Вашингтоном и всегда решительно выступает за мирные варианты урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Песков опроверг ведение переговоров с Киевом об энергетическом перемирии. До этого Песков назвал вбросом слухи о прекращении ударов по энергообъектам Украины.

    Ранее источники сообщили, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до наступления зимы.

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    16 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об изучении информации касательно возможного размещения американских ударных систем на околоземной орбите.

    Российское внешнеполитическое ведомство анализирует сведения о развертывании Соединенными Штатами боевых комплексов за пределами атмосферы, передает ТАСС. Об этом Лавров рассказал во время выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

    «Всех взбудоражила новость о том, что США объявили, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание американского орбитального оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова доказательством планов Вашингтона по милитаризации околоземного пространства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить продвижение позиции о неразмещении вооружений в космосе.

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    15 сентября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе

    Военный аналитик Ермаков: США готовятся к боевым действиям в космосе

    Эксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе
    @ REUTERS/Joe Skipper

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление американского министра ВВС Троя Мейнка, что у США есть орбитальное оружие для контроля над космическим пространством, укладывается в политику Вашингтона последних лет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. По его мнению, речь, скорее всего, о некинетических средствах – лазерах, РЭБ, электромагнитных системах.

    «США в последние годы открыто допускают возможность космических столкновений и не скрывают, что ведут подготовку к потенциальным боевым действиям в космосе. А для этого, очевидно, им требуется соответствующее вооружение», – отметил Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его мнению, заявление главы американских ВВС Троя Мейнка на этом фоне является лишь продолжением политики Вашингтона. Собеседник напомнил, что американские власти и прежде не отрицали наличия на орбите каких-либо видов оружия в широком смысле. Более того, они сообщали о проведении учений и маневров на орбите, в том числе с реальным перемещением спутников как своих, так и союзных стран, добавил аналитик.

    Хотя Мейнк и не раскрыл подробностей о типе оружия, Ермаков выдвинул несколько предположений. «США негативно относятся к кинетическому оружию в космосе. Вашингтон подчеркивает риски образования обломков на орбите. При этом нельзя исключать, что американская сторона обладает и этим вооружением», – рассуждает собеседник.

    В Вашингтоне никогда не высказывались против лазера, средств постановки помех или электромагнитных систем, продолжил эксперт, допустив, что именно их имел в виду Мейнк. «Кроме того, речь может идти о системах РЭБ: их тоже относят к средствам контроля космического пространства», – допускает Ермаков.

    По его оценкам, гонка вооружений в космосе уже идет и будет продолжаться. «Полагаю, Россия в ответ на политику Штатов последних лет разрабатывает соответствующие системы», – указал аналитик. Он напомнил, что ранее Москва предлагала заключить юридически обязывающее соглашение о запрете размещения оружия в космосе. Однако, как полагает спикер, перспективы договора туманны.

    «В позициях Москвы и Вашингтона по данному вопросу есть принципиальное различие. Американцы настаивали на запрете только ядерного оружия в космосе и сохранении свободы маневра для неядерных космических систем. В свою очередь Россия и Китай предлагали запретить размещение любого оружия на орбите, но не ограничивать противоспутниковое оружие, запускаемое с поверхности Земли», – детализировал эксперт.

    Впрочем, оговорился Ермаков, спор о разных подходах имел ценность годы назад. «Сейчас, на мой взгляд, стороны уже не рассчитывают на заключение соглашения», – заключил он.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк первым из американских военных чиновников открыто высказался о наличии у Вашингтона космического оружия. Ранее должностные лица уклонялись от ответов на подобные вопросы, указывая, что «руководствуются соображениями национальной безопасности».

    «Космический контроль включает в себя области задач, необходимые для оспаривания и контроля космической области – применение кинетических и некинетических средств для воздействия на возможности противника путем нарушения, деградации и даже уничтожения, если необходимо. Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – заявил TWZ представитель Космических сил США.

    На этом фоне портал также приводит заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC), сделанное им в феврале. «Однако защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи. Таким образом, хотя защита и оборона необходимы, их недостаточно для обеспечения контроля над космическим пространством. В рамках действий объединенных сил нам также необходима способность наносить удары», – сказал он. Теперь эти слова звучат в новом свете, пишет TWZ.

    Как напоминает издание, Договор о космосе, вступивший в силу в 1967 году, запрещает Штатам и другим странам, подписавшим документ, размещать на орбите ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения (ОМП). До сегодняшнего дня единственным признанным противоспутниковым оружием на вооружении армии США были наземные системы радиоэлектронной борьбы. В апреле 2022 года администрация Джо Байдена ввела запрет на испытания противоспутникового оружия.

    Директор Secure World Foundation по космической безопасности и стабильности Виктория Сэмсон сомневается, что Мейнк мог иметь в виду кинетическое оружие. Оно оставляет множество обломков после попадания в цель, чего американские военные хотели бы избежать. По ее мнению, речь, вероятно, идет о радиоэлектронной борьбе, средствах постановки помех космического базирования.

    Напомним, в 2025 году США впервые представили систему «Золотой купол». Тогда Reuters раскрыл детали будущего проекта. Предполагалось, что он будет включать четыре эшелона защиты – один космический и три наземных, в состав которых войдут 11 батарей малой дальности. В начале августа Bloomberg сообщал, что компании SpaceX и Northrop Grumman Corp. успешно завершили первые ключевые испытания в рамках проекта. Военное ведомство США не раскрыло подробностей тестов, однако известно, что на этот раз проверялась передача данных на перехватчики.

    Комментарии (9)
    17 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Американист: Трамп проигнорирует закон Грэма из-за мирового энергокризиса

    Американист Дудаков: Трамп проигнорирует закон Грэма из-за мирового энергокризиса

    Американист: Трамп проигнорирует закон Грэма из-за мирового энергокризиса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Принятый Конгрессом США закон Грэма не обязывает президента вводить санкции и тарифы против партнеров России. Глава Белого дома Дональд Трамп и сам вряд ли станет распалять торговые войны на фоне мирового энергокризиса, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Палата представителей одобрила законопроект об антироссийских рестрикциях.

    «Ястребы» Демократической и Республиканской партий долго бились за продвижение закона имени Линдси Грэма* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), чтобы, что называется, закрыть свой гештальт. И вот в преддверии предвыборного отпуска им наконец удалось это сделать», – отметил американист Малек Дудаков.

    Впрочем, по его словам, принятие документа радикально не изменит ситуацию с санкциями. «У главы Белого дома Дональда Трампа и так есть широкие полномочия вводить рестрикции, дополнительные законопроекты ему не нужны», – заметил спикер.

    «Вместе с тем документ не обязывает президента усиливать или смягчать ограничения даже под давлением Конгресса. Последнее слово в этом вопросе остается за исполнительной властью», – уточнил эксперт.

    Что же касается права установления внешнеторговых тарифов, то закон Грэма имеет принципиальное значение, продолжил собеседник. «В прошлом году Трамп пытался вводить пошлины в единоличном формате, но Верховный суд признал его действия неконституционными», – напомнил политолог.

    «Теперь же Конгресс дает президенту полномочия вводить пошлины до 100% на товары, поступающие из пяти крупнейших государств-импортеров российских энергоносителей, в том числе Китая и Индии», – детализировал американист.

    При этом, прогнозирует Дудаков, Трамп вряд ли станет распалять торговые войны на фоне мирового энергетического кризиса. «Думаю, другие страны проигнорируют давление со стороны президента США ввиду дефицита на рынке нефти, газа и нефтепродуктов. Россия остается одним из немногих крупных экспортеров энергоносителей», – указал спикер.

    «Государствам придется покупать российскую нефть и газ по любым ценам. Тарифы США не изменят ситуацию. Другими словами, в ближайшее время не стоит ждать радикальных изменений в вопросе тарифной или санкционной политики с американской стороны», – считает эксперт.

    «В итоге американские законодатели лишь выразили свое «фи» Трампу из-за его позиции по нормализации отношений с Россией и ушли в отпуск», – резюмировал политолог.

    Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Грэма. Инициативу поддержали 262 законодателя, против высказались 159 – в их числе 152 демократа и семь республиканцев, сообщает РИА «Новости».

    Теперь документ отправится на подпись Трампу. Если президент не сделает этого в течение десяти дней, то закон вступит в силу автоматически. Также он может наложить на билль вето, для преодоления которого потребуется две трети голосов в каждой из палат Конгресса. Законопроект предусматривает тариф до 500% на прямой импорт из России и до 100% на товары из пяти крупнейших покупателей энергоносителей у Москвы.

    Сотрудничество Китая с другими странами не должно подвергаться вмешательству третьих сторон, заявил в связи с этим официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. «Мы последовательно выступаем против экстерриториальной юрисдикции, которая не имеет оснований в международном праве и не санкционирована Совбезом ООН», – указал он.

    Индийская сторона также заявила о решимости отстаивать свои экономические интересы. «Правительство будет тесно взаимодействовать с индийскими торгово-промышленными объединениями для устранения последствий этих событий», – заявили в МИД республики.

    В августе Сенат США также проголосовал за законопроект об ужесточении американских санкций. Сам Грэм скоропостижно скончался в июле вскоре после очередного визита в Киев. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как документ вредит американским интересам.

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    17 сентября 2026, 03:28 • Новости дня
    Палата представителей США утвердила введение новых санкций против России

    Палата представителей утвердила новые санкции против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Нижняя палата американского парламента поддержала инициативу о беспрецедентных пошлинах для покупателей энергоресурсов России, итоговый документ отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

    Законодатели проголосовали за сенатскую версию документа, принятую в августе, передает РИА «Новости». Инициативу поддержали 262 конгрессмена, против выступили 159 человек, включая 152 демократов и семь республиканцев.

    Проект закона разработали при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Документ предполагает введение пошлин в 100% для пяти главных покупателей российских энергоресурсов. На весь остальной импорт из России в США устанавливается тариф в 500%.

    Ключевой особенностью инициативы стало предоставление президенту Дональду Трампу права единолично вводить вторичные ограничения. Он сможет самостоятельно определять сроки и объемы санкций, а также делать исключения для отдельных стран без согласования с Конгрессом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова раскрыла общее число введенных против России санкций. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о беспрецедентном давлении на государство со всех сторон.

    В США демократы поссорились из-за санкций против России.

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    16 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    Конгрессмены США одобрили резолюцию для голосования по санкциям к России
    Конгрессмены США одобрили резолюцию для голосования по санкциям к России
    @ Alex Edelman/CNP/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей Конгресса США сделала первый шаг к принятию нового пакета санкций против России и Ирана, одобрив процедурную резолюцию.

    За документ проголосовали 214 законодателей, против выступили 211, передает РИА «Новости».

    Примечательно, что два представителя Демократической партии, Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес, отступили от позиции своих коллег и поддержали резолюцию вместе с республиканцами.

    Теперь законопроект о санкциях может быть вынесен на полноценное голосование в нижней палате Конгресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о санкциях против России ранее застрял в Палате представителей Конгресса США из-за опасений расширения тарифных полномочий Белого дома.

    Старшие демократы в ключевых комитетах Палаты представителей выступили против документа, назвав его вредным для интересов США. Внутри самой Демократической партии из-за законопроекта возник раскол – часть конгрессменов готова поддержать инициативу, несмотря на позицию руководства фракции.

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    17 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Press LV: Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сейм Латвии утвердил срочные поправки, позволяющие оперативно повышать плату за железнодорожный транзит российского зерна, причем дополнительные доходы планируется направить на нужды Украины, сообщает латвийский новостной портал Press LV.

    Парламент Латвии в окончательном чтении принял срочные поправки к закону о железной дороге. Документ предусматривает ускоренный пересмотр стоимости транзитных перевозок российского зерна до конца года, передает РИА «Новости».

    «В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 12», – говорится в сообщении портала Press LV.

    Цель нововведения – возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру при транзите зерна, если станция отправления находится в России. Закон распространяется на зерновые, а принадлежность груза определяется по станции отправления. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года.

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна.

    До этого руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек прибалтийской республике серьезные экономические потери из-за подобных ограничений.

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    16 сентября 2026, 20:22 • Новости дня
    Журналист Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом

    Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом

    Журналист Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом
    @ Ron Sachs/CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию своим самым любимым местом на планете и признался в желании вновь посетить страну.

    Карлсон выразил желание снова посетить Россию, передает ТАСС. В интервью программе «60 минут» он признался в особой симпатии к стране и ее культуре.

    «Я хотел бы приехать в Россию, с удовольствием, потому что это прекрасное место. Я объездил практически весь мир. Россия – это мое самое любимое место. Мне нравится русская культура, литература. Сибирь – может быть, самое прекрасное место. Безусловно, я хотел бы вернуться», – сказал Карлсон.

    Журналист добавил, что осуществить такую поездку в настоящее время непросто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист заявил о явном превосходстве Москвы над Нью-Йорком.

    Летом он признался в глубокой симпатии к России.

    Во время своего первого визита в столицу репортер назвал этот город очень красивым.

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    16 сентября 2026, 13:09 • Новости дня
    Захарова ужаснулась словам Буша об убийстве русских на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими слова бывшего президента США Джорджа Буша–младшего об убийстве русских как главной задаче Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что была поражена словами бывшего американского лидера о задачах Киева, передает РИА «Новости».

    Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, она напомнила о разговоре Джорджа Буша–младшего с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

    В 2022 году экс-президент США в беседе с пранкерами назвал убийство максимального числа русских главной задачей Украины.

    «Я когда первый раз это услышала, я не поверила своим ушам. Я думаю: «Нет, этого не может быть в XXI веке. Это же нацизм, фашизм, расизм в одном флаконе»», – заявила дипломат.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

    Ранее Захарова назвала преднамеренной провокацией вопрос немецкого журналиста о способах убийства россиян.

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    15 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт: США понесут ответственность за эскалацию в космосе

    Военный эксперт Кашин: США переводят гонку вооружений в космосе на новую стадию

    Эксперт: США понесут ответственность за эскалацию в космосе
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Олег Исайченко

    США, по всей видимости, провели боевое развертывание космического оружия, став первой страной, которая перешла от исследований к практическому применению технологий. Речь, вероятно, идет об орбитальных системах для борьбы со спутниками, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее в Штатах рассказали об оружии для контроля космического пространства.

    «Известно, что США длительное время работали над ударными средствами космического базирования, а также проводили большое количество экспериментов. Параллельно Вашингтон активно препятствовал инициативам России и Китая, направленным на ограничение милитаризации космоса», – напомнил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    Он допустил, что сейчас Штаты, по всей видимости, провели боевое развертывание оружия, став первой страной, которая пошла дальше исследовательских работ. По мнению собеседника, речь, вероятно, идет об оружии орбитального базирования для борьбы со спутниками. «Возможно, это лазер или другая система, которая дезориентирует космические аппараты в пространстве или выводит из строя их компоненты и сенсоры», – предположил аналитик.

    Как бы то ни было, действия американской стороны запустят нарастающую тенденцию: другие страны, которые ранее ограничивались экспериментами, исследованиями и испытаниями, перейдут к практическому применению технологий – и этот процесс будет крайне трудно остановить. «Политическую ответственность за такие последствия понесет Вашингтон», – подчеркнул Кашин.

    На этом фоне он отметил, что гонка вооружений в космосе переходит на новую стадию. «Ранее она шла в контексте накопления потенциалов. Но когда накопленные технологии будут ставиться на боевую службу, мы знаем, кто в этом виноват и кто это начал», – вновь акцентировал спикер. Эксперт допустил, что Москва вновь предложит заключить юридически обязывающее соглашение о запрете размещения оружия в космосе, но, как считает собеседник, это не принесет результатов.

    «Мы будем, что называется, держать дверь открытой. Однако очевидно, американцы на это не пойдут. Поэтому, технически, Россия вправе активнейшим образом и без оглядки на политические вопросы приступить к реализации своих разработок», – заключил Кашин.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк первым из американских военных чиновников открыто высказался о наличии у Вашингтона космического оружия. Ранее должностные лица уклонялись от ответов на подобные вопросы, указывая, что «руководствуются соображениями национальной безопасности».

    «Космический контроль включает в себя области задач, необходимые для оспаривания и контроля космической области – применение кинетических и некинетических средств для воздействия на возможности противника путем нарушения, деградации и даже уничтожения, если необходимо. Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – заявил TWZ представитель Космических сил США.

    На этом фоне портал также приводит заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC), сделанное им в феврале. «Однако защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи. Таким образом, хотя защита и оборона необходимы, их недостаточно для обеспечения контроля над космическим пространством. В рамках действий объединенных сил нам также необходима способность наносить удары», – сказал он. Теперь эти слова звучат в новом свете, пишет TWZ.

    Как напоминает издание, Договор о космосе, вступивший в силу в 1967 году, запрещает Штатам и другим странам, подписавшим документ, размещать на орбите ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения (ОМП). До сегодняшнего дня единственным признанным противоспутниковым оружием на вооружении армии США были наземные системы радиоэлектронной борьбы. В апреле 2022 года администрация Джо Байдена ввела запрет на испытания противоспутникового оружия.

    Директор Secure World Foundation по космической безопасности и стабильности Виктория Сэмсон сомневается, что Мейнк мог иметь в виду кинетическое оружие. Оно оставляет множество обломков после попадания в цель, чего американские военные хотели бы избежать. По ее мнению, речь, вероятно, идет о радиоэлектронной борьбе, средствах постановки помех космического базирования.

    Напомним, в 2025 году США впервые представили систему «Золотой купол». Тогда Reuters раскрыл детали будущего проекта. Предполагалось, что он будет включать четыре эшелона защиты – один космический и три наземных, в состав которых войдут 11 батарей малой дальности. В начале августа Bloomberg сообщал, что компании SpaceX и Northrop Grumman Corp. успешно завершили первые ключевые испытания в рамках проекта. Военное ведомство США не раскрыло подробностей тестов, однако известно, что на этот раз проверялась передача данных на перехватчики.

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    16 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Песков воздержался от комментариев о критике Овечкина на Западе

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать критику в адрес хоккеиста Александра Овечкина после его участия в предвыборном ролике «Единой России».

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков воздержался от оценок по поводу негативной реакции западной общественности на появление российского хоккеиста Александра Овечкина в предвыборном ролике партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

    «Нет, это не тема для наших комментариев», – подчеркнул пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Ранее Александр Овечкин снялся в предвыборном видеоролике партии «Единая Россия». После этого чешский вратарь Доминик Гашек, известный своими русофобскими высказываниями, выступил с призывом запретить российскому хоккеисту въезд на территорию США и Канады.

    В августе Александр Овечкин сообщил о планах переехать в Москву после завершения спортивной карьеры.

    Месяцем ранее российский форвард продлил сотрудничество с американским клубом «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон.

    Администрация президента США Джо Байдена рассматривала варианты выдворения хоккеиста из страны для давления на Россию.

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