Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?8 комментариев
WSJ: Администрация Байдена пыталась выдворить из США Овечкина и других хоккеистов
WSJ: Администрация Байдена пыталась выдворить из США хоккеиста Овечкина
В 2024 году администрация президента СЩА Джо Байдена рассматривала варианты выдворения из страны российских хоккеистов, в том числе Александра Овечкина, чтобы оказать давление на Россию при обмене заключенными, пишет WSJ.
По данным издания, советник экс-президента США Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан искал пути давления на Кремль.
«Салливан рассматривал возможность наказать (российского президента Владимира) Путина, выдворив российских хоккеистов, играющих в США, включая Александра Овечкина, который стремился превзойти рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб», – пишет Wall Street Journal (WSJ).
В итоге от этой затеи Салливан отказался, но до последнего разрабатывал варианты давления на Москву при обмене заключенными.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при прежней администрации США отношения Москвы и Вашингтона пережили беспрецедентное ухудшение, поэтому долгое отсутствие встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом неудивительно, отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.