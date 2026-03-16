    Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    16 марта 2026, 14:48 • Справки

    Когда сажать бархатцы в 2026 году: лунный календарь, сроки посева и секреты пышного цветения

    @ Андрей Сорокин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Бархатцы, или тагетес – одни из самых любимых цветов у российских садоводов. Яркие солнечные соцветия украшают клумбы все лето и не требуют сложного ухода. Чтобы получить обильное цветение, важно правильно выбрать время посадки. В 2026 году лунный календарь подскажет идеальные даты для посева как на рассаду, так и сразу в открытый грунт. Разбираемся во всех тонкостях выращивания этой неприхотливой, но эффектной культуры.

    Когда сеять бархатцы на рассаду в 2026 году: оптимальные сроки

    Бархатцы развиваются довольно быстро: от появления всходов до цветения проходит в среднем 40–50 дней. Поэтому с посевом можно не торопиться. В средней полосе России семена на рассаду начинают сеять с середины марта и продолжают до конца апреля. При этом важно учитывать видовые особенности.

    Прямостоячие бархатцы, которые вырастают высокими и мощными, сеют в середине марта. Отклоненные (французские) и тонколистные (мексиканские) лучше сеять в начале апреля. Если соблюсти эту очередность, все три вида зацветут одновременно – в июне.

    Благоприятные дни для посева бархатцев на рассаду по лунному календарю 2026

    Лунный календарь помогает выбрать дни, когда семена лучше всего приживаются и дают крепкие всходы. Для посева бархатцев на рассаду в 2026 году наиболее благоприятными считаются:

    В апреле: 1, 4–8, 13–15, 18, 19, 21–23, 28–30.
    Неблагоприятные дни апреля: 2, 3, 11, 13, 16, 17.

    В мае: 4, 5, 10–12, 15, 19, 20, 25–30.
    Неблагоприятные дни мая: 1–3, 8, 9, 16, 31.

    Когда сажать бархатцы в открытый грунт семенами и рассадой

    Бархатцы теплолюбивы и совершенно не переносят заморозков. Даже небольшое понижение температуры до –1...–2 °C губительно для растений. Поэтому высаживать рассаду или сеять семена прямо в грунт можно только после того, как минует угроза возвратных холодов, а почва прогреется до +12…+15 °C.

    В большинстве регионов средней полосы это конец мая – начало июня. На майские праздники высаживать бархатцы рискованно – лучше перестраховаться и подождать устойчивого тепла.

    Благоприятные дни для посадки бархатцев в открытый грунт в 2026

    Для высадки рассады и посева семян прямо на клумбу лунный календарь рекомендует следующие даты:

    В мае: 4, 5, 10–12, 15, 19, 20, 25–30.
    Неблагоприятные дни мая: 1–3, 8, 9, 16, 31.

    В июне: 7–9, 11–13, 16, 17, 22–29.
    Неблагоприятные дни июня: 1, 4–6, 14, 15, 30.

    Как выбрать семена бархатцев: на что обратить внимание

    Всхожесть у бархатцев сохраняется около двух лет, но для получения здоровой рассады лучше использовать свежие семена проверенных производителей. На упаковке обязательно ищите информацию о высоте взрослого растения, окраске и диаметре соцветий, сроках цветения и рекомендуемой схеме посадки. Это поможет заранее спланировать, как будут выглядеть ваши клумбы.

    Три главных вида бархатцев для российских садов

    Все многообразие сортов и гибридов, а их насчитывается более тысячи, делится на три основные группы:

    Прямостоячие (африканские). Высокие растения от 80 до 130 см с крупными махровыми соцветиями диаметром до 15 см. Преобладают желтые и оранжевые оттенки.

    Отклоненные (французские). Компактные раскидистые кустики высотой 15–50 см с соцветиями 4–6 см. Палитра самая разнообразная – от лимонно-желтых до бордово-коричневых.

    Тонколистные (мексиканские). Шаровидные кусты высотой 20–40 см, усыпанные множеством мелких соцветий 1,5–3 см. Окрашены в желтые, оранжевые и красные тона.

    Пошаговая инструкция: как посеять бархатцы на рассаду

    Бархатцы неприхотливы, и даже новички легко справятся с их выращиванием. Главное – соблюдать несколько простых правил.

    Шаг 1. Подготовка семян
    Семена можно сеять сухими – они и так отличаются отличной всхожестью. Никакой специальной подготовки не требуется.

    Шаг 2. Выбор емкостей
    Используйте пластиковые контейнеры, ящики, кассеты или отдельные стаканчики. На дне обязательно сделайте дренажные отверстия и насыпьте слой керамзита или гальки толщиной 2–3 см.

    Шаг 3. Подготовка почвы
    Рассада бархатцев чувствительна к грибковым заболеваниям, особенно к черной ножке. Лучше не рисковать и не брать землю с огорода, где могут быть возбудители болезней. Идеальный вариант – покупная торфосмесь для рассады с нейтральной кислотностью (pH 5,8–6,5). Для рыхлости добавьте 15–20% перлита или крупного песка и 10–15% биогумуса. За несколько дней до посева пролейте почву раствором биопрепарата на основе сенной палочки или триходермы для обеззараживания.

    Шаг 4. Посев
    Наполните емкости почвосмесью, оставляя бортики 2–3 см для полива. Сделайте лунки глубиной 1 см. Разложите семена поштучно (если сеете в отдельные горшочки) или на расстоянии 2–3 см друг от друга (в общие ящики). Засыпьте слоем почвы 0,5–1 см, увлажните из пульверизатора, накройте прозрачной пленкой и поставьте в теплое место с температурой +22…+25 °C.

    Уход за рассадой: от всходов до высадки в грунт

    Как только появятся всходы (обычно через 5–10 дней), перенесите контейнеры в более прохладное место (+15…+18 °C) с ярким освещением. Не снимайте пленку резко – приучайте сеянцы к сухому воздуху постепенно, открывая ее сначала на несколько часов, а потом на более длительное время.

    Поливайте рассаду аккуратно, лучше из шприца или спринцовки, когда подсохнет верхний слой почвы. Бархатцы не любят переувлажнения – это может спровоцировать черную ножку.

    Если вы сеяли в общие емкости, после появления двух–трех настоящих листьев рассаду нужно пикировать в отдельные горшочки. При посеве сразу в индивидуальные стаканчики пикировка не требуется.

    Высадка бархатцев в открытый грунт и теплицу

    За две недели до высадки начните закаливать рассаду, вынося ее на свежий воздух сначала на час, постепенно увеличивая время до полных суток.

    В открытый грунт высаживайте, когда окончательно минует угроза заморозков. Соблюдайте схему посадки: низкорослые сорта – на расстоянии 15–25 см, среднерослые – 30–35 см, высокорослые – 40–50 см друг от друга. В загущенных посадках растениям не хватает питания и света, они чаще болеют.

    В теплицу лучше высаживать низкорослые сорта, чтобы они не затеняли основные культуры. В лунки можно добавить биогумус или комплексное удобрение для цветов. После посадки замульчируйте почву и полейте раствором микробиологического препарата для защиты от грибков.

    Если синоптики обещают заморозки, а вы уже высадили растения, срочно укройте их спанбондом или пленкой на дугах, замульчируйте почву толстым слоем. После похолодания обработайте бархатцы антистрессовыми препаратами.

    Секреты ухода за бархатцами от ландшафтного дизайнера

    Эксперт Наталия Дударева делится профессиональными хитростями:

    1. Через две недели после высадки подкормите растения азотным или комплексным удобрением с гуматами. В начале бутонизации сделайте акцент на калий и фосфор. Третью подкормку проведите в начале цветения.

    2. Не стоит сажать яркие желтые и оранжевые бархатцы в миксбордеры с розами или хвойными – их трудно сочетать с другими цветами. Гораздо гармоничнее они выглядят в одиночных посадках или в компании рудбекии, гайлардии, настурции, корейских хризантем.

    3. Лучшее место для бархатцев – приствольные круги плодовых деревьев и огород. Они привлекают пчел-опылителей и помогают увеличить урожай. А вот сажать их у распахнутых окон и в людных местах не стоит – сильный запах может вызвать аллергию, а пчелы иногда кусаются.

    4. Бархатцы разных сортов отлично сочетаются друг с другом. При подборе цветовой гаммы используйте круг Иттена, выбирая нюансные, а не контрастные сочетания.

    Частые вопросы о выращивании бархатцев

    Можно ли сеять бархатцы под зиму?

    На юге России подзимний посев возможен. В средней полосе и Сибири семена не переживут суровую зиму или сгниют от весеннего переувлажнения.

    Чего не любят бархатцы?

    Низких температур, переувлажнения, тяжелой кислой почвы и густой тени. В таких условиях они болеют и плохо цветут.

    Как долго всходят семена?

    Свежие семена в тепле прорастают за 5–7 дней. Старые могут всходить до двух недель.

    На каком расстоянии сажать бархатцы?

    Ориентируйтесь на размер взрослого растения, указанный на упаковке. Низкорослым достаточно 15–25 см, высокорослым требуется до полуметра свободного пространства.

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Иран держит в запасе козырь против США

    Еще один важнейший для мировой торговли пролив – Баб-эль-Мандебский, который закрывает выход из Красного моря в Индийский океан, может быть перекрыт. По крайней мере, соответствующую угрозу озвучила йеменская группировка хуситов. Но почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

